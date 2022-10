Hejno vran, supové, kovová monstra. Na výročí byl Zelenskyj poněkud neklidný

reklama

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12003 lidí

Ukrajina podle Zelenského získá další prostředky potřebné k tomu, aby z nebe sestřelila další ruské rakety a íránské drony. „Společně určitě přistřihneme křídla všem kovovým monstrům, bez ohledu na to, kolik jich je a odkud letí směrem na Ukrajinu. Nepřátelská letadla budou padat. Nepřátelské vrtulníky padnou. ‚Šahídy‘ padnou. Jen ukrajinský lid nepadne! Hrdinný lid, který se určitě zapíše do světových dějin. Vlastně jako tento den. Už je to historie,“ pokračoval Zelenskyj.

28. říjen, den, kdy vzniklo Československo, je pro Ukrajince také dnem, kdy se podařilo vyhnat nacisty z území Ukrajiny. A dnes ze svého území Ukrajinci vyhání „rušisty“. Se vzpomínkou na hrdiny, kteří vytlačili ze své země nacisty, dnes drží v rukou zbraně a opět brání svou vlast. Tentokrát před ruskými agresory. „Zlo, které se zdálo být v roce 1945 definitivně poraženo a spáleno na popel, se po 80 letech znovu rodí z popela. Staví se na nohy,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že se zlo vrátilo najednou a rychle. A napřed si toho nikdo nevšiml.

„Právě v okamžiku, kdy si toho svět nevšimne. Někteří jsou ospalí, jiní tvrdě spí. Někteří nedávají pozor. Některým je to jedno. A vůbec všichni mlčí a myslí si totéž: mě se to nedotkne. Válka je někde daleko. Někde v Podněstří. To je problém Moldavanů. Někde v Abcházii a Osetii. To je problém Gruzínců. Někde na Krymu a v Donbasu. To je problém Ukrajinců. Nás se to nedotkne. Nám to nezpůsobí žádné škody. Oni si pro nás nepřijdou. Bohužel v důsledku se to stává problémem všech,“ zdůraznil Zelenskyj.

Fotogalerie: - Společně proti nenávisti

Desítky let lidé vzpomínali na válku jako na nějakou hrůzu. Ale teď ji žijí. Z jejich ruského souseda se stal agresor. Agresor, kterému se sice neříká nacista, ale který se v páchání válečných zvěrstev nacisty inspiroval. Přesně to dnes podle Zelenského lze říct o Rusech.

„Víme, jak se zlo může vloupat do vašeho domu v minulém století, před osmi lety a před osmi měsíci. Narušit západní hranice nebo přijít ze severu, východu a anektovaného Krymu. Útočit na mírová města bombami nebo řízenými střelami,“ pokračoval Zelenskyj.

Připomínal, že Rusové ostřelovali i místa, o kterých věděli, že tam jsou ukryté děti. Navrch konstatoval, že Rusko krade ukrajinské obilí určené pro Afriku či pro Asii. To jsou dnešní Rusové ničící Ukrajinu a Ukrajinci by to podle Zelenského měli mít na paměti. Měli by mít na paměti, že Rusové deportují dospělé Ukrajince do táborů a ukrajinské děti kradou.

„Zlo začíná vždy stejným způsobem. Útočníci si říkají osvoboditelé. Invazi vlastní armády nazývají sebeobranou. Stejně jako před 80 lety se ukrajinský lid staví na obranu své rodné země. A nepřátelský plán bleskové války se stává neúspěšným. Zlo jedná vždy stejným způsobem. Zabíjí civilisty a ujišťuje, že zasahuje pouze vojenské cíle. Organizuje blokády a filtrační tábory,“ pravil Zelenskyj.

Rusové by po 247 dnech agrese proti Ukrajině měli podle Zelenského vědět, že budou poraženi, že Ukrajině budou platit reparace. A že jejich váleční zločinci budou potrestáni.

„Jedinou taktikou Ruska se dnes stal teror. Porážka je jediným možným výsledkem takové taktiky. Teror se stal důkazem jejich slabosti a zkouškou naší odolnosti. Ostřelování nás nezlomí. Nepřátelské rakety na našem nebi jsou méně děsivé než slyšet nepřátelskou hymnu na naší půdě. Nebojíme se tmy. Nejtemnější časy pro nás nejsou bez světla, ale bez svobody. Naši bojovníci jsou silní, dobrovolníci neúnavní, partneři spolehliví a lidé nezdolní,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta, podle kterého Ukrajince nezlomí ani blížící se tuhá zima.

„Íránské kamikaze drony padnou k zemi stejně, jako padaly nacistické Junkersy. Ruská okupační správa bude z Ukrajiny vytlačena stejně, jako zemi museli opustit pracovníci Říšských sekretariátů. Sláva všem, kdo za druhé světové války bojovali proti nacismu! Sláva všem, kteří dnes bojují za Ukrajinu! Sláva našemu lidu, který se zapíše do dějin! Sláva Ukrajině!“ rozloučil se prezident.

Psali jsme: Zelenskyj: Rusko znovu rozjíždí hladomor. Afrika musí slyšet Ukrajinu Zelenskyj: Na rychlou obnovu jste nám nedali ani cent Zelenskyj Izraeli: Rusko pomůže Íránu k jaderné bombě Zelenskyj: Díky Ukrajině, USA a spojencům je svoboda nejsilnější za celé desetiletí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.