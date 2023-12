Herci za revoluce otočili a zachránili se. Ale tito padnou s Fialou! Disidentka na ně ukázala

O čem vypovídají Fialovy veletoče kolem Charty 77? Proč je část společnosti shovívavá vůči Fialově vládě, i když nepokrytě lže? Může být dnešní generace lidí do 30 let hybatelem změn ve společnosti tak, jak tomu bylo v letech 1939 nebo 1989? Jak lze pomoci lidem souzeným za svobodné projevy svého přesvědčení? A kam vede autocenzura a dvojí morálka? O tom hovořila moderátorka Jana Bobošíková se spisovatelkou a disidentkou Lenkou Procházkovou.

V loňském roce se vláda Petra Fialy (ODS) přihlásila k tradicím Charty. V letošním roce se tradic Charty vláda zřekla, konstatovala Jana Bobošíková. „Pan premiér má víc veletočů i v jiných tématech, co se týče té Charty. Mně se moc líbil ten majstrštyk pana Gruntoráda a Boka, mých bývalých kamarádů, kteří svojí hladovkou dokázali to, že vláda odvolala své usnesení o tom, že se hlásí k odkazu Charty. Takhle geniální nápad sytého nenapadne,“ sdělila Procházková.

„Hluboce pohrdám touhle vládou, kterou ovšem John i Gruntorád volili, takže od nich to byla facka z jiné strany,“ dodala.

„Někteří členové vlády mají, si myslím, IQ víc než 107, a měli by mít pud sebezáchovy. A oni už musí vidět, jak se to nachyluje, a ne, že každý den je dobrý, ale kdy se domluví, že podají rezignaci, že i pro ně to bude lepší, protože ten národ se uklidní, bude tam zvolena úřednická vláda, která nebude lepší, ale na tuhle se trochu zapomene. A než pak přijdou ty parlamentní volby, tak oni zase klidně budou kandidovat,“ řekla.

Kam podle Procházkové může vést situace, v níž se dlouhodobě rozcházejí slova vrcholných ústavních činitelů s jejich skutečnými činy?

„On mi připadá jako krysař s tou píšťalkou, jak furt tvrdí to samé, a ti lidé za ním jdou jak stádo. Ale ti lidé musí asi mít osobní zkušenost, že ten svět neplatí, a vidí ty ceny, když se jim zvýší daně. Nakonec je k tomu dožene ten hlad, tak jak to bylo vždycky. Hladové bouře, to bude opět. Teď, jak byla ta stávka, tak tam bylo asi milion lidí, kteří se zúčastnili, ať už fyzicky, nebo nějakým jiným způsobem, to je pořád málo. My potřebujeme generální stávku. A na to je asi potřeba jiný předseda odborů, aby byl schopen tohoto činu,“ zmínila dále Procházková.

Dav roztroušený u počítačů

"Přemýšlela jsem o tom, kde ti sluníčkáři a tito lidé berou tu svoji vnitřní jistotu. Otázka je, jestli to nehrají, jestli to už pro ně také není role. Je hrozně těžké se přiznat: Já jsem stál na špatné straně, nebo hluboce jsem se mýlil. To málokdo chce. A oni jsou arogantní dost. Je mi jich některých líto, protože to bude velmi těžký obrat. To nebude, jako když ti herci po revoluci si získali opět sympatie národa, protože se postavili do první řady k těm studentům. To byla dobrá role. Ta otočka byla provedena docela chytře. Teď nevím, jak ji budou provádět. Takže oni bojují o vlastní přežití. Vlastně padnou s tou vládou. Aspoň morálně tedy," sdělila.

Procházková také hovořila o tom, zda mladí lidé do 30 let jsou schopni být hybatelem nějaké zásadnější politické a společenské změny. "Obávám se, že ne. Oni jsou sice dav, ale roztroušený u těch počítačů. Je to taky dav spojený sdílením nějakých zážitků, ale aby byli ochotní vyjít na to náměstí, skoro myslím, že to budeme muset dělat ještě my a ta mladší generace. A ta nejstarší, stará garda, jako jsem já, pak se přidají ti mladí z těch rodin, kde jsou ty oči otevřené. Ale nebude to ten hlavní proud, budou to ojedinělé ostrůvky pozitivní deviace," podotkla.

Řeč byla i o cenzuře, která je podle ní nebezpečná. "Koniášové jsou v každé době. Lidé si neuvědomují - kteří jsou odkázáni na veřejnoprávní rozhlas a televizi, jak blízko stojíme od té velké katastrofy. A že by měli začít i oni křičet," řekla Procházková.

