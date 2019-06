Herec Jakub Prachař už nepodporuje Babiše. A žokej Váňa...

„Pojďme si to všechno říct“. Tak zněl název akcí, na něž zval premiér Andrej Babiš v roce 2013 v každém větším městě občany. Mimo jiné jej podpořil například šéf firmy Kofola Jannis Samaras. Nyní však již na jeho podporu spoléhat nemůže.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 2890 lidí

„V politice je příliš mnoho negativní energie,“ uvedl Samaras důvod, proč se vzdal členství v hnutí a není k nalezení ani na stránce, na níž se ANO pyšní osobnostmi, které je podporují. „Zmizel jsem, ale to už je dlouho, přes rok určitě. Myslím, že důvody jsou zřejmé. Nechci je rozvádět,“ nebyl příliš sdílný ani herec Jakub Prachař.

Jasno, zda Babiše podporuje, pak nemá žokej Josef Váňa. „A to kvůli tomu, co se všechno povídá a děje kolem pana Babiše. S demonstranty ale nesouhlasím, jejich aktivita se mi vůbec nelíbí. Vyčkám na to, kde je vlastně pravda,“ řekl Váňa.

A kdo na seznamu podporovatelů například dále zůstává? Sportovci Šárka Kašpárková, Robert Změlík či zpěvačka Marie Rottrová, píší Hospodářské noviny.

„Podpora ze strany známých osobností byla pro hnutí ANO důležitá ještě zhruba před čtyřmi lety. Volby do Sněmovny v roce 2017 však ukázaly, že hnutí je one man show. Voliči volí ANO kvůli Babišovi,“ uvedl k tomu politolog Miloš Gregor.

autor: vef