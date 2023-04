Herec Jiří Dvořák, estébák ze seriálu Volha: Děkujeme České televizi. Nikdo nechce, aby se tohle vrátilo

reklama

Seriál Volha z normalizační televize budí vášně, vrací nás do období normalizace, kde kromě malých prospěchářů bez skrupulí ničí životy lidí i příslušníci Státní bezpečnosti. V seriálu hraje Dvořák estébáka Labského, ke své roli uvádí: „Vždycky říkám, že za každým zlem je schované něco, co to zlo v tom člověku nějak probudí. Formuje ho to, do jakého prostředí se narodí a s kým se potká...,“ říká, že na hereckou postavu má od diváků spíše pozitivní ohlasy.

Seriál se setkává mimo jiné také s kritikou, že Česká televize točí sama o sobě a normalizace se zde nevykresluje se vším všudy. „Volha je umělecké dílo, není to dokument o Československé televizi,“ zdůrazňuje v pořadu Interview ČT24 Dvořák. Seriál má podle něj za cíl ukázat skrze řidiče pracujícího pro ČST rozmanitost normalizace s celkovým špatným stavem společnosti.

Považuje za velmi důležité, že seriálová tvorba tohoto typu v dnešní době vzniká. „Myslím, že je hrozně dobře, že se tohle točí, protože národ, který zapomene svou historii, je prostě odsouzen ji zopakovat, asi by nikdo z nás nechtěl, aby se tohle vrátilo. Takže děkujeme České televizi,“ pokračuje Dvořák.

Psali jsme: Geislerová, soulož a „v*le“. Volha z ČT nabourala do diváků

Je toho názoru, že Česká televize by měla plnit úkol, aby lidé na historii nezapomínali, především pak pokud jde o zásluhy československých legionářů. „Poslední léta je to mé velké téma, protože jsem měl tu čest dělat pro Českou televizi pětidílný dokument o československých legiích v zahraničí. Od té doby jsou legie moje celoživotní téma. Ve chvíli, kdy se začnete seznamovat s tím, co a jak se tam dělo, co se dělo po válce s legionáři... Nebýt jich, tak tu bude Rakousko-Uhersko nebo něco jiného, ale rozhodně ne Československo.

Říkal jsem si, jak je možné, že o těchto chlapech a neuvěřitelných příbězích se toho ví tak strašně málo? Kdo na tom má zájem, aby se teď, v téhle době, nemluvilo? Proč? To je tak výrazná součást našich dějin a naší paměti, že si to prostě zaslouží čím dál větší prostor,“ pozastavoval se.

Jedním dechem dodává: „Jak se říká, že československá armáda nikdy nebojovala, tak to není pravda! To není pravda! Ona prostě bojovala. Žádný, že jsme se museli vzdát Němcům a nebojovali jsme, legie bojovaly. Takže si myslím, že tohle se musí hrozně zvedat, i pro naše děti. Tam je důležitý aspekt vlastenectví, být hrdý na to, že jsem Čech, že jsem v této zemi, a neplést si to s nacionalismem. Legie jsou zásadní příklad,“ konstatoval Jiří Dvořák.

Psali jsme: Bývalý primátor Liberce provokuje: Srovnání německé a sovětské okupace v číslech Zlý komunista Štrougal? Jednoho budeme mít na Hradě. Zahradil smečoval Ti, co píšou o dezolátech... Pamětník komunistických kriminálů Bašta srovnává Rakušana s Josefem Urválkem Nerudovou a Fischera čeká peklo. Zahradil odtajnil, co přijde

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama