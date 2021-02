Herec Klepl: Rusové proti Putinovi, to mě baví. Hledal jsem práci v Tesku, smáli se, nechtěli mě

Herec Bohumil Klepl prozradil, že po nocích rád kouká na neoficiální ruské televizi na demonstrace proti prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Na to jsem ujetej,“ prohlásil Klepl, který prý také rád jezdí virtuálním autobusem po Londýně. „Tak to jsou moje zábavy teď,“ dodal pobaveně herec, který je kvůli pandemii koronaviru bez práce.

Klepl v rozhovoru pro server Super.cz popsal, jak v době koronaviru tráví volný čas. Mimo jiné se v divadle věnuje například loutkovému divadlu. „Dělám takové loutkové večerníčky, takové skeče, abych pobavil spíše své kolegy, ale i všechny lidi, kteří nás mají rádi a chodí se na nás normálně dívat," řekl Klepl a ukázal na staré loutkové divadlo.

„Je to loutkové divadlo mé bývalé manželky, které jsem jí dal jako svatební dar. Je to stoleté loutkové divadlo Mikoláše Aleše a já jsem s ním v 90. letech procestoval celý svět. No a teď jsem ho po patnácti letech vytáhl, protože se nedá nic dělat a navíc ty loutky nikoho nenakazí,“ prohlásil s notnou dávkou ironie.

Ve zbytku volného času prý rád kouká na jízdu londýnského autobusu nebo ruské demonstrace. „Teď mám novou úchylku, na YouTube si najdu webkameru Londýna a sednu do autobusu číslo 5 a jedu tou pětkou pětkrát po Londýně. A když jsem hodně ujetej, tak si vyhledám ruskou neoficiální televizi a koukám, jak Rusové protestují proti Putinovi. Tak to jsou moje zábavy teď,“ prohlásil pobaveně.

Autobusem podle svých slov jezdí každý den od půlnoci do jedné do rána. „To je v autobuse málo lidí. No a ten Londýn, tu trasu pětky, už znám velmi dobře. Je ale zvláštní, že tam občas i v noci slyším nějaké Rusy, že tam jsou ruský turisti, to nechápu,“ pokračoval Klepl.

Ten v době covidu prý o jiné práci neuvažuje, protože má chvíli před důchodem. „Zkusil jsem ale někde v Tesku, jestli by mě nevzali, a to se smáli, že to je určitě skrytá kamera. Pak ale zjistili, že ne, a řekli, že pro mě není místo,“ dodal herec.

