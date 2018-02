Herec Navrátil prohlásil Kalouska za pravého gentlemana. Teď bude za TOP 09 kandidovat do Senátu

Herec, známý z divadel i filmu, má kandidovat v obvodu Třebíč. „Pan Navrátil je dlouholetý podporovatel TOP 09, má stejné hodnotové zakotvení jako naše strana, prozápadní směřování, obrana svobody a demokracie. Tyto hodnoty jsou ohroženy, proto se rozhodl kandidovat,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Navrátil se nikdy neváhal k politice vyjádřit. Nedávno zaujal svým velmi rázným názorem na prezidenty této země, vysloveným v rámci videa na podporu kandidatury Pavla Fischera. Navrátil řekl, že od roku 1948 byly s jedinou výjimkou v čele našeho státu výhradně „kreatury“.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz v roce 2016 byl ještě explicitnější, když se rozhovořil o současném prezidentu Miloši Zemanovi a jeho mluvčím Jiřím Ovčáčkovi: „Oba dva jsou prostě příšery a už se těším, až budou tihle dva v prdeli. Co na to můžu říct? To je celý! Jsou to prostě příšery! Ten Ovčáček je navíc takový vemlouvavý smrad – mně z něj vždy tak vypění krev. Jak se tyto figury objeví v televizi, okamžitě přepínám a vypínám, protože to nemůžu nijak pobrat,“ rozohnil se.

Pak vykládal, jak Miloš Zeman kdysi „přišel do divadla na nějaké představení, vypil litr becherovky a chtěl rozdávat svá moudra“.

Navrátil se netajil ani tím, jaké politiky má rád a jeho preference přesně korespondují s podporou jeho kandidatury: „Já mám rád Karla Schwarzenberga, mám rád i Mirka Kalouska. I když na ně všichni plivou, tak to jsou pro mě ti praví gentlemani. Pan Kalousek to má v hlavě velmi dobře srovnané a pan Schwarzenberg je velice moudrý muž, který je obdařen mnohaletými zkušenostmi a životní moudrostí a racionálním nadhledem. Jsem si jistý, že ani jeden z nich by nespolupracoval s hlupáky,“ věřil herec a nově i senátní kandidát.

