Herec pokřikuje z Reflexu na prezidenta s premiérem: Slezte, podvodníci

„Ústavní právníci se zabývají ústavní krizí, která z pohledu okolního světa není ničím jiným než ubohou šaškárnou a zvedá místo koutků úst k smíchu jen obočí nad trapností děje i hlavních kašparů. Kdo ještě ví, že šrapnelem, který to odstartoval, bylo odvolání člověka, který zapomněl, že si tu galerii, co vede, ještě nekoupil. Komu záleží na mouřenínovi, jenž posloužil a může jít – poté, co si pár týdnů ještě užije almužnu mzdy ministra,“ začíná Mertlík svůj komentář opírající se o události posledních měsíců točící se kolem postu ministra kultury.

A pak pokračuje v narážkách na sametovou revoluci. Prý záleží na publiku, „jak dlouho chce tu frašku sledovat, než někdo vykřikne: ‚Slezte z jeviště, podvodníci!‘ a další se přidají, nelitujíce vstupného. I tak se to vyplatí! Nic nedejte na to, pokud se znovu – jako před třiceti lety – pokusí sehrát závěrečný ‚Vítr z hor!‘, a žeňte je sami až za vesnici. Jako byste je neznali, vždyť už u nás hráli! Vzpomínáte?“

„Přijeli s kraválem na cizím žebřiňáku, žrali a lemtali, zatímco nás jen sliby krmili. Na podzim, když foukalo ze strnišť, sehráli ‚Vítr z hor‘, ukradli poslední slepici a zmizeli. Jen na tak dlouho, než sehnali nové kostýmy a pár mladších darmožroutů,“ pokračuje Mertlík v úvodu, načež začíná komentovat, že Senát těsnou většinou schválil návrh ústavní žaloby na Miloše Zemana pro hrubé porušení Ústavy České republiky.

Vést diskusi o tom, zda a jak moc Miloš Zeman porušuje ústavu, je prý stejně zbytečné, jako se přít, zda veš ví, že všem okolo pije krev. „Jak má chudák veš vědět, natož pochopit, že to někomu vadí, je-li to její přirozenost, a navíc ji to baví!“ přidává.

Pro senátory Mertlík nabídl „jistější postup“. Státní zastupitelství a policie v Ústí nad Orlicí měly invalidní ženě přijít na to, že na zahrádce před čtyřmi lety pěstovala konopí, po čemž jí soud nařídil internaci a nucené pozorování v psychiatrické nemocnici. Obviněná má být 55letá právnička s doktorátem univerzity v japonském Kjótu, která má po těžké nehodě velké problémy s páteří a zrakem. „Soudem určený znalec na ni nemá čas, ale nepomohlo ani to, že se nechala vyšetřit u jiného znalce, jenž neshledal důvod k nedobrovolné hospitalizaci či obavě, že by její pobyt na svobodě byl nebezpečný. Přesto dotyčná skončila na psychiatrii poté, co po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání, a skončila v zadržovací cele, odkud ji z Brna vezla ozbrojená eskorta do Prahy za mříže léčebny. Její advokátka se marně snaží dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání vzhledem k době, jež od přečinu uplynula, a nabídla, že se žena dobrovolně přizná,“ shrnuje s otázkou pro senátory, zdali nejde o „rychlejší cestu“.

A pak Mertlík přiložil i další srovnání. „‚Já jsem někdo, ty nejsi nic!‘ slýchávala 39letá žena od svého 53letého manžela, který ji dlouhodobě týral a znásilnil. Za hulvátské chování skončil bývalý policejní kancléř (!) Říha před soudem v Domažlicích odměněn podmíněným trestem půl roku na dobu pěti let, ač mu hrozilo osm let vězení,“ popisuje. „Máme zájem o to, aby dítě mělo možnost se stýkat s otcem,“ zněl prý výrok soudce. Rozsudek zdůvodnil tím, že Říha s manželkou jednal jako s onucí.

„To nejsou jen moje pocity, opírám se o 25letou praxi u policie. Vedoucí pracovníky domažlické policie osobně znám a vím, čeho jsou schopni,“ prohlásil podle Mertlíka kancléř Říha. A pak nevybíravě píše: „No jo, to se pak pravda a láska můžou třeba posrat a je jim to hovno platný!“

Načež přikládá: „Z dobře informovaných pramenů se proslýchá, že kancléř Vratislav Mynář bude zbaven povinnosti mít bezpečnostní prověrku, protože to, co on vidí na Pražském hradě, víme my všichni už dávno i bez něj.“

