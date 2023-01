Hezké krabice, ale uvnitř... Středula prozradil, co odhalí prezidentské debaty. A o kom?

reklama

Prezident Miloš Zeman vyzval loni v dubnu na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů Středulovi kolegy, aby jej přesvědčili, aby kandidoval na prezidenta. Jestli to znamená, že od dosluhující hlavy státu dostane Středula hlas, si netroufá sám tvrdit: „To nevím, to je věc Miloše Zemana. Já samozřejmě stojím o každý hlas občana, ale toto nevím,“ řekl odborář.

Na chvíli se u svého vztahu s Milošem Zemanem pozastavil: „Známe se opravdu dlouho. Svého času byl premiérem, také předsedou ČSSD, následně prezidentem. Známe se z různých úrovní. Ale nejvíce jsem měl možnost se s ním potkat až v jeho druhém volebním období. V tom prvním tolik ne, my jsme spolu úplně nevycházeli, a vzkazovali jsme si i některé vzkazy.

Byla některá témata, kde jsme se opravdu neshodli. Týkalo se to třeba poplatku v nemocnici. On je chtěl zavést, říkal, že to nikoho nezabije a já jsem říkal, že nemá pravdu. Byla to docela drsná výměna názorů mezi námi,“ vzpomněl Středula na největší střety se Zemanem.

Nikdy nebyl za prezidentem na zámku v Lánech, a pokud se s ním Středula setkával, pak pouze na Pražském hradě. Jejich debaty byly většinou o ekonomice: „Protože on tím, že je dlouhodobým zaměřením ekonom, resp. makroekonom, tak mnohokrát jsme spolu probírali otázku vývoje ekonomiky, jak to vidíme, kam to směřuje. Vždy jsme si řekli svůj pohled na věci a na nějaká aktuální témata. Musím uznat, že to byla vždy hodně dobrá debata,“ chválil si Středula debaty se Zemanem.

„Jak Miloš Zeman vystupuje v médiích, to každý vnímá jiným způsobem, ale já měl příležitost s ním mluvit přímo, a to si myslím, že je cenné. A každý, s kým jsem mluvil, kdo měl možnost s ním mluvit, tak se mi nestalo, že by to někdo hodnotil nějak krajně negativně,“ dodal prezidentský kandidát.

Politické strategie spolu ale neprobírali: „Hovoří se, že je technolog moci, jeden nejlepší u nás, to je pravda, ale strategickou politickou debatu jsem s ním v zásadě nevedl. Nejsem členem žádné politické strany,“ uvedl.

Co se týká Středulovy kandidatury na Hrad, jeden čas o něm političtí komentátoři hovořili jako o „černém Petrovi prezidentských voleb“. Aktuální průzkumy, podle kterých by v prvním kole Středulu volila pouze 2 až 4 procenta voličů, to však nenaznačují. „Je to tak, taková je realita,“ řekl smířlivě Středula.

Stále ale věří, že voliče přesvědčí v televizních debatách: „Já si v těch debatách věřím, protože si myslím, že jsem osoba, která zná věci do velké hloubky, a to je mé největší plus,“ myslí si Středula, že se mu v debatách se svými protikandidáty bude dařit.

„Ano, jsem kandidát, který nemůže hýřit miliony či desítkami milionů korun, má kampaň je skromná. Soustředím se proto hlavně na ty debaty. Myslím si, že v současné době je devět krabic, které vypadají různým způsobem. Některé jsou hezké, krásné, vypadají, že je musíte koupit, ale nikdo zatím neví, jaký je obsah té krabice, a to si myslím, že je dost důležité,“ popsal metaforicky devět kandidátů na prezidenta. A dodal: „A věřím, že já ten obsah mám. Možná někoho nenadchne, protože jsem přímý, ale jsem také pragmatický. Věřím, že v závěru, v posledních dnech, které před kampaní jsou, to ještě dotáhnu,“ doplnil optimisticky s tím, že rozhodně nic „nevzdává“, jak se některým může zdát. „Zabojuju a věřím, že voliči to ocení,“ slíbil.

Koho tedy bude volit? „Nebudu volit nikoho, kdo má komunistickou minulost a pak mám podmínku, že ten člověk mě osobně prokáže, že zvládne těžké období, které před Českou republikou je, s grácií, a v tom ještě to rozhodnutí osobní nemám…“

Hlavní je, aby lidé šli k volbám a svůj hlas nezahazovali a nenechali za sebe rozhodnout někoho jiného. „Ať každý svůj hlas vezme a rozhodne o tom, komu ho dá,“ vybídl Středula, i když pro někoho nebude výběr ideální.

