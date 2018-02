Historik klidní vášně: Nechte už té hysterie kolem ruského zasahování do voleb

„Nemám sice žádné sympatie ani k Vladimíru Putinovi ani k Donaldovi Trumpovi, nicméně tentokráte musím oba vzít v ochranu před hysterickou kampaní rozpoutanou kolem údajného ovlivňování amerických voleb Ruskem. Byť vím, že to ani jednomu z nich nepomůže, Putina beru v ochranu proti obviněním, že ovlivnil volby v USA ve prospěch Donalda Trumpa a Donalda Trumpa proti obviněním, že byl ve spojení s Ruskem, které mu pomohlo vyhrát volby,“ sdělil Rychlík.

Podle jeho slov má věc dvě roviny – obecnou a konkrétní. V té obecné není samozřejmě třeba pochybovat o tom, že se Rusko snaží ovlivnit výsledky voleb v jiných státech, pokud jim záleží na jejich politickém směřování. Což však podle Rychlíka dělají všechny velké státy.

„USA samozřejmě nejsou a nikdy nebyly výjimkou: v roce 1948 např. tajnými kanály financovaly ostrou protikomunistickou předvolební kampaň v Itálii a šířily různé dezinformace s cílem dosáhnout vítězství křesťanskodemokratické strany, což se jim také skutečně podařilo,“ poznamenal Rychlík a dodal, že jen podobné zásahy v minulosti nebyly nikým vyšetřovány.

A co ona konkrétní rovina v případu prezidentských voleb v USA? „Skutečně Rusko zasahovalo do voleb v USA s cílem, aby republikánský kandidát vyhrál? Bez ohledu na různé vyšetřovací zprávy, které jsou předkládány, a vzápětí hned zpochybňovány, si položme známou právnickou otázku: komu to prospívá. Mělo či mohlo mít Rusko skutečně nějaký zájem na tom, aby se stal prezidentem Donald Trump a nikoliv Hillary Clintonová?“ táže se Rychlík a následně poukazuje na to, že Trump zpřísnil protiruské sankce, vyhlásil americkou jadernou doktrínu a americko-ruské vztahy jsou v současnosti nejhorší od skončení studené války.

„Jestliže tedy skutečně Moskva stojí za Trumpovým vítězstvím, pak si Vladimír Putin rozhodně nepomohl, ale naopak si dal gól do vlastní branky. Jenže to mně k Putinovi příliš ‚nesedí‘. Proč by tedy Moskva měla ve volbách tajně podporovat právě Trumpa? Hysterie ohledně údajného ruského ovlivňování voleb se v poslední době už přelila do Evropy a dokonce i k nám. Je ale už nejvyšší čas s ní přestat,“ uzavřel Rychlík.

