Hitler, Hrušínský, Geislerová! Ivan Vyskočil má jasno, pokud jde o „kavárnu“ a násilí

Máme za sebou volby do Evropského parlamentu. Jak jste s výsledky spokojený?

S výsledky spokojený jsem, protože vyhrálo ANO. A je to pro mne i velká satisfakce kvůli „Milionu chvilek nenávisti“, které tím dostaly dostatečný vzkaz, že jejich snažení je úplně mimo mísu.

Je ale šest mandátů dostatečný úspěch?

Samozřejmě, kdyby jich bylo ještě víc, tak bych byl ještě raději. Ale zaplať pánbůh za těch šest. Konečně ODS také má k Evropské unii výhrady. U Pirátů si nejsem jistý… jediné, co mě opravdu překvapilo, je, že TOP 09 a STAN po té příšerné „filmové reklamě“ vůbec někdo volil. (smích) To mě teda opravdu hodně překvapilo.

A říkal jsem si, že bych mohl založit takový „Milion chvilek recese“ a udělat demonstraci jako oni. Také takzvanou preventivní demonstraci – když jsem v tom jejich volebním šotu viděl žáky té pomocné školy, nabyl jsem dojmu, že ten podivný repetent v přední lavici v EU něco vyvede. Také preventivně žádám, aby ten uličník Pospíšilů okamžitě odstoupil, než tam začne rozbíjet okna a jinak zlobit! Zatím nic nevyvedl, ale já cítím v kostech, že vyvede. A proto hurá na Václavák, ať mu v tom zabráníme. Spoléhám na Aňu Geislerovou i Dominika Haška, že nás v tom podpoří a prohovoří plamenně z tribuny. A nesmí zapomenout, že jestli tam tito žáci pomocné školy něco vyvedou, tak že za to můžou Babiš, Ovčáček a Zeman, kterým pak Hrušínský v kabinetu nařeže rákoskou (smích). To všechno samozřejmě říkám ve velkém humoru a nadsázce. Já výsledky voleb respektuji a určitě bych proti nim nešel demonstrovat.

Vy jste prozradil, že máte radost z výhry ANO. Co ale říkáte na to, že se pár dní po volbách objevily v tisku informace, že audit Evropské komise údajně zjistil, že premiér je prý i nadále kvůli vazbám na své bývalé podnikatelské aktivity ve střetu zájmů. Mluví se o tom, že hrozí, že skupina Agrofert bude muset vracet některé dotace…

Víte co, já jsem takový „ekonom“, že do těchto věcí vůbec nevidím. Ale chci říct k tomu auditu a ke všem těmto věcem – to se zase Piráti postarali. Zase někde udávali, svazáci. Protože to jde od nich.

Pořád se mluví o Čapím hnízdě. Tak tam se dotace vrátily, tak nevím, proč se o tom pořád diskutuje. Ale hlavně, kdyby se probíralo za těch 30 let, co tady řádí kapitalismus, ježíš, tady musí být takových „Čapích hnízd“, o kterých se možná i ví, ale hlavně se o nich nemluví, že?

Mimochodem, zdá se, že začíná přitvrzovat. Publicistu Ladislava Jakla, který byl nedávno zvolen do RRTV, někdo napadl. Poprvé to bylo v metru a důvodem byla prý jeho stranická příslušnost k SPD. K dalšímu napadení mělo dojít později ve Zlíně. Co na to říkáte?

Na to bych řekl, že je to opravdu prasárna! A že to je opravdu velký rozdíl mezi tím, jestli se přiopilý Feri s druhým přiopilým klukem někde na Moravě chytili u vína a nenápadně spolu zašmejkali. Ale tady to bylo přímo z politických důvodů. A musím říct, že se mi líbilo, jak se k tomu vyjádřil Honza Kraus. Napsal – zastavme to, než to špatně skončí. To se mi od něj líbí. Myslím si, že to asi cítí stejně jako já. Vždyť tyto věci pamatují ještě naši rodiče, prarodiče z Německa, z Berlína. Pamatujete, jak jsem nedávno v Nedělním ránu říkal, že už to připomíná bojůvky SA? A teď už dochází i na pěsti. To už jsou opravdu jako SAmani. Ale říkají si sluníčkáři. To je velmi pozoruhodné.

Vrátíme-li se zpátky k volbám, velkým neúspěchem skončily pro ČSSD. Co to podle vás způsobilo?

Tak to se ale opravdu celkem dalo čekat. Když tam mají takový „Poche“ a v Ministerstvu zahraničí drží „Petříčky“, tak se není co divit. Škoda že nedostalo, třeba na úkor toho STAN, víc hlasů SPD. To je mně líto. Protože to by bylo asi velkou posilou stranám Le Penové, Salviniho a podobně. Jsem rád, že tyto strany se tam dostaly, protože jsou schopné ten eurohujerský „směr“ přinejmenším omezit, ne-li ukočírovat.

A jak by se podle vás mělo vedení ČSSD postavit k tomu neúspěchu ve volbách? Co by mělo udělat?

No to kdybych věděl, tak bych samozřejmě okamžitě byl předsedou sociálních demokratů. Ale jelikož to nevím… prostě každopádně by určitě neměli dělat to, co v poslední době dělají. Mezi námi, on pan Hamáček je asi možná hodný, ale zase žádná charismatická osobnost, jako byl třeba Miloš Zeman, to není. A dokonce i Jiří Paroubek ho naprosto s přehledem strčí do kapsy. Jiří Paroubek byl opravdu bagr, který to uměl strkat dopředu. A když si vzpomeneme na jeho volební výsledky, po kterých odstoupil, protože si myslel, že jsou špatné… tak to si dnes musejí sociální demokraté rvát vlasy, že ho pustili.

Vy jste zmínil, že je škoda, že SPD získala jen dva mandáty… europoslancem za SPD se stal generálmajor Hynek Blaško. Své kolegy přeskočil z osmého místa díky 47,5 tisíce preferenčních hlasů. O čem tak drtivá podpora svědčí? Má Blaško potenciál být výrazným europoslancem ve službách České republiky?

Podle těch textů, které od něho čtu, tak rozhodně ano. Je to rázný voják a ví, co chce.

Velkým skokanem se stal v rámci ODS Alexandr Vondra, který se tak vrací do vrcholové politiky. Je Vondra tím přesným reprezentantem dnešní ODS, hájí ideje, které si voliči ODS přejí prosadit? Berou ho ještě stále mnozí lidé jako jednu z tváří sametové revoluce?

ODS rozhodně není můj šálek kávy, ale myslím si, že proti tomu naprosto „beztvarému“ Fialovi je ten Alexandr Vondra asi pro voliče zajímavější. I když po tom tehdejším skandálu v souvislosti s tou firmou „Promopro“ bych ho já už nikam moc necpal. No ale je to věc ODS. Vyhodili si Klause a nechávají si tam třeba Pavla Novotného a další… tak to mluví za všechno…

Mimochodem, když jsme u ODS, co říkáte na nedávná slova dnes už bývalého člena této strany Martina Langa, který se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“

Ano, to je to, o čem mluvím. I když, jak říkáte, Langa ODS nakonec vyloučila. V každém případě si myslím, že za takováto slova by měl být ten člověk trestně stíhaný. Když tady někdo něco řekne proti migrantů a nedej bože použije nějaké ostřejší slovo, tak je okamžitě průšvih. A tady přímo vybízí k tomu, že mají někoho podříznou jako svini… tak prostě ten člověk by snad měl jít sedět.

Když se vrátíme k volbám a podíváme se do zahraničí, tak vy už jste zmínil, že ve Francii zvítězila Marine Le Penová nad stranou prezidenta Macrona. Čím si podle vás voliče získala? Jsou to ty problémy, se kterými se Francie potýká? Ať už mluvíme o těch divokých demonstracích, které se konají už řadu týdnů, nebo o migraci… připomeňme třeba i informace, které se objevily nedávno v tisku ohledně poškozování a znesvěcování kostelů…

Ano, určitě to bude tím, co říkáte. Víte, já jsem se sice o Marine Le Penové dočetl i v našem tisku ledacos… ale na vlastní oči jsem ji viděl na té akci SPD na Václavském náměstí. A musím říct, že je to prostě úžasná charismatická ženská, která mimochodem neříká nic o rasismu a terorismu… a neříká, že by třeba někoho měli „podříznout jako svini“ a další podobné myšlenky… vůbec k ničemu takovému nenabádá. A přesto ji nazývají extremistkou!

Německo zůstalo „tradiční“ a dalo nejvíc hlasů straně kancléřky Merkelové, i když oproti dřívějšku šlo poměrně o propad. Jak si vysvětlit, že Němci stále volí takto, ačkoliv také musejí řešit určité problémy třeba právě v souvislosti s migrací?

Já bych na to odpověděl stručně – tomu já teda opravdu nerozumím! Zrovna v Německu přátele nemám, ale říkal mi kolega herec, který je tam má, že když s nimi mluví, tak na Merkelovou všichni nadávají. Tak proč ji pořád volí? Jak říkám, tomu opravdu nerozumím. Asi jsou prostě zvyklí srazit paty…

Jaké budoucí směřování Evropské unie odhadujete podle výsledků letošních eurovoleb? Myslíte si, že dojde k nějakým větším změnám, po kterých někteří lidé už dlouho volají?

Řekl bych to takto – buď k nim dojde, anebo je to smrtelná agonie Evropské unie.

autor: David Hora