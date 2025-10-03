Hladíkovo zálohování plechovek. Ekopitomost, chce ho ANO úplně zrušit

Vláda Petra Fialy schválila loni v říjnu novelu zákona o obalech, která měla zavést povinné zálohování od roku 2026 pro obchody a čerpací stanice nad 50 m². Cílem mělo být dosáhnout 90% recyklace do roku 2029 podle unijních požadavků. Neuskutečněný plán počítal s tím, že vratná záloha za PET lahev nebo plechovku bude čtyři koruny.
„Chceme zavést zálohování v souladu s evropskou legislativou. Z České republiky stále materiál odchází, respektive je ukládán na skládky. Ta situace je z dlouhodobého hlediska neudržitelná,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Zdůraznil také, že 16 evropských zemí už zálohování úspěšně zavádí.
Mgr. Petr Hladík
Hnutí ANO se však postavilo proti jeho návrhu. „Tato ekopitomost, která je na úrovni zhůvěřilosti zvané nesnímatelná plastová víčka, je nedomyšlená, zbytečná, zastaralá a zatěžující pro občany i pro obce,“ vyjádřil se Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.
Systém se nepodařilo prosadit také kvůli odporu koaličních poslanců. Nebyl schválen sněmovnou, což znamená, že Česko riskuje pokuty z EU za nedodržení legislativy o odpadech.
„Zálohování PET lahví padá. Česko bude Bruselu dál platit miliardy. Měly se zálohovat PET lahve a plechovky, zvýšit recyklace, snížit odpad a ulevit přírodě. Jenže sněmovna to nestihne. Ekologický plán spadl pod stůl, a tak dál platíme ‚pokutu‘ za to, že neplníme unijní cíle. Jen za loňský rok šlo z českého rozpočtu do Bruselu 2,5 miliardy korun,“ uvedl na síti X profil Česká justice.
Česko aktuálně třídí asi 77 % PET lahví, ale recyklace je nízká – pouze 17 % se vrací do výroby nových obalů, a u plechovek je to ještě horší (jen třetina). Kritici argumentují, že stávající systém třídění lze vylepšit bez nových nákladů, které by se přenesly na spotřebitele a obce. Malé obce se obávají ztráty příjmů z odpadu a nutnosti instalace sběrných automatů, což by podle odborníků stálo miliardy.
Hnutí ANO volá po motivaci místo zákazů, což kontrastuje s přístupem Fialovy vlády. „Plechovky by se daly třídit, sbírat společně s PET lahvemi ve žlutém kontejneru a pak by se roztřídily na třídicích linkách,“ uvedl stínový ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
Další strany jako STAN podporují zálohování s podmínkami pro malé obce, zatímco STAČILO! navrhuje systém, který nezatěžuje malé obchody. Ekologické organizace a MŽP varují před znečištěním přírody.
autor: Naďa Borská