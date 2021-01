Hladověl zbytečně. U Moravce padl příběh podnikatele: Přišel na ministerstvo a...

reklama

„My se pohybujeme v situaci, kdy jak v pandemické krizi, tak v ekonomické krizi lidé nedůvěřují státu. A pokud chceme zlepšit situaci, tak musíme přesvědčit lidi, že ten stát ví, co dělá, že má nějakou vizi, že má nějaký cíl. Lidem je potřeba dát vizi. Lidé nemají vizi, žijí ze dne na den a potřebují vizi. Cestu představuje očkování. Když se podíváte na Dánsko, tak naočkovali 85 tisíc lidí za den. To jsou čísla, o kterých se nám mlže jenom zdát,“ upozornila ekonomka Nerudová ve studiu České televize.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a od července 2020 viceprezident Hospodářské komory ČR Prouza uznal, že když někdo v časech zhoršující se epidemie otevírá restauraci, nedělá dobře. Je tu však podle něj jedno „ale“. „Není to dobré řešení, ale co jiného jim zbývá, když prostě přicházejí o firmy, které tady budovali dvacet nebo třicet let,“ upozornil Prouza.

Havlíček uznal, že klesá důvěra lidí v politiky. Lidé jsou frustrovaní a hledají viníka této situace. „Ale není pravda, že všechno, co se tady dělá, se dělá špatně. Buďme tady trošku hrdí, buďme také trošku objektivní,“ žádal před kamerami Havlíček. S tím, že Dánsko je sice v očkování lepší, ale Česko si vede lépe než Švédsko, Rakousko a řada dalších zemí.

Nerudová však upozornila, že vláda podnikatelům slibovala stovky miliard pomoci, ale po deseti měsících jim vyplatila jen zlomek slibovaných kompenzací. Premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček slibovali napumpovat do ekonomiky až 1200 miliard. „Byla poskytnuta jedna dvacetina z té plánované pomoci,“ kroutila hlavou Nerudová.

Havlíček začal okamžitě oponovat: „Tady se sčítají jablka s hruškami a ví to i paní rektorka. Buďme korektní. Byla vyplacena jedna pětina,“ řekl Havlíček.

Nerudovou však nepřesvědčil; trvala na tom, že v Německu a v Rakousku poskytují pomoc efektivněji podle tržeb z loňského roku, což je prý lepší než český systém kompenzace nákladů. A je to podle ní také výchovné, protože podnikatele motivují k tomu, aby správně přiznávali tržby a platili daně. Pokud totiž v minulosti skutečné tržby tajili, dnes jsou na tom bití.

Ani Havlíček však svůj názor nezměnil. Konstatoval, že ani kompenzace podle tržeb není absolutně spravedlivá a ve skutečnosti vede k tomu, že některé podniky by dík tomu mohly dostat vyšší kompenzace, než by si zasloužily podle nákladů. Stát podle něj nemůže lidem kompenzovat jeich investice do modernizace restaurací či penzionů.

Prouza, hlasitě volal po tom, aby kompenzace dostávaly i firmy z dodavatelských řetězců, jako jsou např. prádelny, kterým zakázky poklesly na nulu poté, co museli uzavřít své podniky hoteliéři.

Havlíček poukázal na případ hostinského, který vyrazil před Úřad vlády ČR a držel tam hladovku, aby se v koronavirových časech domohl pomoci. Podle ministra byl největší problém v tom, že pán šel raději držet hladovku, než aby si sedl k internetu. Na ministerstvu se totiž dozvěděl, na co všechno má nárok – a byl spokojen.

„Pán odešel spokojený, ale ne proto, že bychom mu dali něco navíc, ale protože nebyl schopen si otevřít internet a požádat si o to, na co měl nárok,“ pravil Havlíček.

Prouza upozornil, že některým firmám by pomohlo především pozastavení splátek úvěrů, na jejichž splácení teď firmy stejně nemají. Tady však není problém na straně vlády, ale u bank. „Banky kopou kolem sebe a zoufale se brání, aby se tady o moratoriu nemluvilo,“ upozornil Prouza.

Havlíček mu dal za pravdu a dodal, že tady je třeba obracet se na Českou národní banku a na banky soukromé.

Nerudová poté věnovala pozornost zaměstnanosti v České republice a stěžovala si, že český pracovní trh je zabetonovaný a program Antivirus uměle udržuje lidi na pozicích, které už nikdy nebudou obnoveny.

A znovu se ozval Havlíček. „To je pravda, ale tady je potřeba to doříct. Tady průmyslníci říkají, že jsou schopní si lidi stáhnout k sobě, ale pak zase budou chybět lidé ve službách,“ upozornil.

Prouza s Nerudovou se shodli, že Česko potřebuje přijmout německou podobu tzv. kurzarbeitu. Havlíček okamžitě připomněll, že česká podoba kurzarbeitu leží ve Sněmovně a čeká na projednání. Tady si prý je třeba říci, co je priorita. Havlíček popisoval, že se teď snažil pomoct především majitelům skiareálů.

„Děláme na něm tři dny nonstop. Je dobře připraven. Bude v něm částka mez 800 miliony až jednou miliardou. Bude to odstupňované podle tzv. sedačkovného, ale bude tam určitá záklopka,“ sdělil Havlíček.

Nerudová poté přehodila debatní výhybku ke škoství a rozčilovala se, že učitelé všech stupňů vzdělání jsou bráni jako priorita – ale kromě učitelů na vysokých školách, kteří mezi přednostně očkovanými zahrnuti nejsou. Havlíček argumentoval, že v Česku zkrátka není dost vakcín pro všechny potřebné.

Moderátor Václav Moravec chtěl poté vědět, kdy se budou otevírat školy – a tady Havlíček žádal, aby mu nekladl na bedra další resort. „Nedávejte mi další resort. Já nezvládnu všechno. Nevím, kdy se budou otevírat školy, to je v gesci ministra (zdravotnictví Jana) Blatného,“ konstatoval Havlíček.

Došlo i na vyplácení odměn medikům, po kterých se chce, aby i poté, co odložili svá studia a pomáhají státu v boji s epidemií, aby zaplatili z vyplacených odměn daně. Havlíček prohlásil, že jde ze strany vlády o opomenutí, které bude napraveno. „To není otázka toho, že chce někdo někoho odrbat. To je otázka toho, že se na to musí najít systém,“ uvedl Havlíček.

Poté konstatoval, že by si dokázal představit, že by se do divadla nebo na sportovní utkání chodilo jen s negativním PCR testem nebo s očkovacím pasem. Tento pas by bylo dobré nosit s sebou po dobu, než se proočkuje většina společnosti. „Já jsem spíš příznivcem toho, aplikujme rychle antigenní test, ale jsem přesvědčen, že okolní země nás časem dotlačí k tomuto (očkovacímu pasu),“ sdělil Havlíček.

Moravec poté ještě jednou položil na stůl téma očkování a Nerudová znovu kritizovala vládu. „Naše očkovací kapacita je žalostně nízká ve srovnání s ostatními zeměmi,“ konstatovala. Havlíček začal vládu opět bránit a upozornil, že kupříkladu v Itálii se očkuje rychleji, ale na Slovensku je proces pomalejší. Podle jeho názoru je očkovací strategie natolik propracována, že může dobře fungovat. Ale to, zda funguje, se ukáže až v praxi.

„My tady nechceme peskovat vládu,“ ozvala se Nerudová. „Ale nám jde o to, že jsou tady sektory, které jsou rok zavřené, máme tady sektory, které jsou na kolenou... A čím rychleji se naočkuje většina společnosti, tím dříve budeme moct ekonomiku otevřít,“ podotkla Nerudová.

Havlíček upozornil na úvahy, že velké firmy samy budou očkovat své zaměstnance. Havlíček ve studiu sliboval, že očkování bude uznatelné jako daňový náklad.

Poté se zastával Evropské unie a prohlásil, že EU objednala dostatek vakcín a dnes je spravedlivě rozděluje. Otázkou podle něj je, kdy farmaceutické firmy budou schopny dodat všechny objednané vakcíny. Podle Havlíčka by také nebylo dobře, kdyby si některé země, jako např. Polsko, objednávaly vakcíny samy, protože by se podle Havlíčka mohlo stát, že se na Česko najednou vakcíny nedostanou.

Nakonec hosté debatovali také o tom, proč lidé hygienám nenahlašují všechny své kontakty a tím zhoršují epidemickou situaci v zemi.

Nerudová doporučila, aby se hygienici lidí ptali stylem „průměrně lidé hlásí 4 kontakty, kolik jste měl vy, ti lidé by se pak zastyděli, kdyby nahlásili jen jeden kontakt,“ nabídla cestu rektorka.

