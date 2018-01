Hlavatému se nelíbilo, že ho voliči zvolili do sněmovny. Ti mu to teď vrátili

Loni byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Poté oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal. „Během sčítání volebních hlasů jsem byl napjatý a jsem rád, že to takhle dopadlo. Děkuji všem, kteří mě podpořili,“ řekl ČTK Jan Sobotka, který se stane dvanáctým členem senátorského klubu Starostů a nezávislých.

V horní komoře parlamentu by se chtěl věnovat tematice regionálního rozvoje a územní správě. „Mám s tím na území Krkonoš a v celém obvodu Trutnovska velké zkušenosti, proto bych se chtěl i v senátu regionálnímu rozvoji věnovat,“ řekl Sobotka. Podle něho možná právě Hlavatého vyjádření po zvolení do sněmovny mohla rozhodnout o výsledku senátních voleb. „Domnívám se, že o výsledku rozhodlo to, jak pan Hlavatý jaksi dost nešikovně prezentoval zánik svého mandátu,“ míní Sobotka.

Hlavatý se dozvěděl výsledek voleb na veletrhu v německém Hannoveru. „Do politiky podnikatelé nepatří, tak to asi voliči cítí. V tuto chvíli budoucnost v politice nevidím... Panu Sobotkovi jsem pogratuloval, držím mu palce, protože je to slušný a seriózní člověk. Může vyhrát jen jeden, život jde dál,“ řekl ČTK Hlavatý.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je neúspěchem Hlavatého zklamaný. „Mně to mrzí, protože on hnutí pomohl v minulosti a v tom regionu. Toto se mu nepovedlo,“ řekl novinářům k výsledku senátních voleb. Pro ANO to znamená definitivní ztrátu jednoho senátorského křesla, jeho senátorský klub tak bude mít nadále šest členů. O budoucnosti Hlavatého v ANO zatím nechtěl spekulovat. „On byl náš podporovatel, určitě budeme s ním nadále spolupracovat. Jestli nám pomůže v komunálních volbách, musím to s ním probrat,“ řekl.

Druhé kolo senátních voleb se konalo souběžně s prezidentskými. Český statistický úřad (ČSÚ) proto upozornil na možné komplikace spojené s tím, že volební lístky s prezidentským i senátním kandidátem voliči odevzdávají do volební urny v jedné obálce. Jedna obálka pro více druhů voleb byla použita v ČR vůbec poprvé.

Obavy z možných podvodů s hlasy, kterým podle některých zástupců krkonošských obcí nahrával souběh dvojích voleb, se však nepotvrdily. „Žádné zásadní problémy jsme nezaznamenali,“ řekl ČTK Jiří Masařík z trutnovského městského úřadu. Podle něho volebním komisím trvalo jen déle, než hlasy sečetly a vyplnily výkazy. Musely souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky.

Sobotka (STAN) v prvním kole získal 33,5 procenta hlasů a Hlavatý obdržel 25,2 procenta. V prvním kole lidé vybírali z devíti kandidátů.

