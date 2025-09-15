Hněv roste. „S Kirkem zabíjíte svobodu projevu.“

Muž zatčený v souvislosti s vraždou pravicového aktivisty Charlieho Kirka nespolupracuje s úřady, ale vyšetřovatelé pracují na zjištění motivu střelby rozhovory s jeho přáteli a rodinou, uvedl v neděli guvernér Utahu Spencer Cox. Na jeho slova upozornila agentura Reuters. Cox také prohlásil, že podezřelý střelec, 22letý Tyler Robinson, bude v úterý formálně obviněn. Zůstává ve vazbě v Utahu.
Promluvil i o vlně hněvu. „Podívejte, prezident Trump je velmi naštvaný. A Charlie byl jeho blízký osobní přítel. Je tam spousta hněvu – spousta hněvu na pravici, na mé straně uličky. A to jsem rozhodně cítil,“ zmínil guvernér.
Komik Jay Leno přirovnal smrt Charlieho Kirka za „smrt svobody projevu“. „Není to náhodná střelba. Myslím tím, že je to smrt svobody projevu. Dá se říct, že někdo může být tak negramotný a tak hloupý, že nedokáže odpovědět normálně, a musí někoho zastřelit. Aby ‚vyhrál hádku‘,“ řekl Leno během vystoupení v rozhlasovém pořadu Tim Conway Jr. Show, který se v současné době vysílá po celém okresu Los Angeles a v okresu Orange v Kalifornii.
Guvernér Cox také sdělil, že s policií spolupracuje spolubydlící obviněného, ale agentura Reuters tady přiznala, že nedokázala zjistit, o koho jde. A stejně tak prý nedokázala zjistit, kdo je advokátem pravděpodobného amerického střelce. Cox naznačil, že spolupracující svědek, Robinsonův spolubydlící, je transsexuál, s nímž Robinson udržoval romantický vztah.
Agentura Reuters také uvedla, že vyšetřovatelé nalezli čtyři nábojnice, na kterých byly vyryty vtipy z videoher a žerty namířené vůči LGBT komunitě. Ve stylu „pokud tohle čteš, jsi gay“.
Ačkoli Robinson byl vychován věřícími rodiči v hluboce konzervativní oblasti státu, „jeho ideologie se velmi lišila od ideologie jeho rodiny,“ řekl Cox v neděli v pořadu Meet the Press na NBC, aniž by zacházel do podrobností. Robinson „nebyl Kirkovým fanouškem“, podotkl Cox v neděli.
Kirk, věrný spojenec prezidenta Donalda Trumpa a spoluzakladatel konzervativní studentské skupiny Turning Point USA, byl zabit jedinou střelou z pušky během akce, které se zúčastnily tři tisíce lidí v Oremu, asi 65 km jižně od Salt Lake City.
autor: Miloš Polák
