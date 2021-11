Hnízdil šokoval: Covid? Plán na kolaps civilizace. Globální strach. Několik krizí najednou. Vakcínu odmítám

Moderátor Čestmír Strakatý si do svého Pressklubu na Frekvenci 1 pozval internistu a psychosomatika Jana Hnízdila. „Virus není primárně medicínský problém, to je skutečně zneužití medicíny a viru k politickým účelům,“ poznamenal mimo jiné Hnízdil.

reklama

Úvodem se Hnízdil vyjádřil k tomu, v jaké fázi boje proti koronaviru v tuto chvíli jsme. „Točíme se v kruhu. Já už jsem v březnu 2020, kdy vlastně ta, já jsem to pojmenoval koronahysterie, začala, jsem napsal v blogu, že se obávám zneužití viru k mocensko-politickým cílům. A to jsem pak mnohokrát zopakoval a nemohu než to zase zopakovat,“ podotkl Hnízdil. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3529 lidí

„Virus není primárně medicínský problém, to je skutečně zneužití medicíny a viru k politickým účelům. A zajímavá je ta celosvětová vlastně koordinace. Tady celý svět informuje o viru stejným způsobem. Z médií se na nás dva roky valí informace o mrtvolách, mrazácích, hromadných hrobech. Pouštějí hrůzu, zasévají strach. Globálně. To je stejný jazyk. Globálně se používají stejné testy, PCR testy, které mají mizivou výpovědní hodnotu. Ta pozitivita vůbec nevypovídá o tom, že ten člověk je...,“ poznamenal Hnízdil.

„Toto vše je cílená koordinovaná a plánovaná akce, vlastně organizovaný civilizační kolaps,“ domnívá se Hnízdil, že naše civilizace má obrovské problémy. „Máme krizi ekonomickou, ekologickou, docházejí energetické rezervy, migrační krize, jedno vedle druhého a ti politici, tedy psychopati v těch nejvyšších funkcích, oni ty problémy neumějí nebo nechtějí řešit. A protože to neumějí, tak využili nebo zneužili – ten covid je náhradní řešení problémů celé té civilizace, protože za ten covid se teď všechno může schovat. Veškeré lockdowny, ekonomické, zadluženost... my za nic nemůžeme,“ sdělil.

Moderátor však oponoval 30 tisíci mrtvými na covid, lidmi v nemocnicích. „Číslo 30 tisíc nikdo nikdy nedokázal, že jde o přímé oběti covidu. To jsou lidé, kteří zemřeli na různé nemoci, mimo jiné na covid, ale byli pozitivně testovaní – a dokonce sám bývalý ministr zdravotnictví Blatný v rozhovoru prohlásil, že do statistik se započítávají i oběti dopravních nehod pozitivně testované na covid,“ dodal Hnízdil, že je už jedno, že jde jen o jednotky případů. „Nezpochybňuji, že těch obětí bude málo, ale pokud budete dva roky soustavně lidi bombardovat děsivými informacemi o počtu nakažených, zemřelých, tak zaplníte nekonečný počet nemocnic a JIP jenom tím děsem,“ řekl.

Co se týče vakcín, Hnízdil zpochybnil jejich účinnost. „Podívejte se, nestačilo první kolo vakcinace. Slibovalo se: to bude tečka. Nebudete pozitivní, nebudete nakažliví, nebudete nemocní. Ale najednou ne, ne, dvě očkování nestačí. Tři očkování nestačí. A teď už jsem zachytil informace, že by se mělo očkovat jednou za měsíc, protože vakcíny takzvaně vyvanou,“ poznamenal Hnízdil, což mu rozporoval moderátor, že zatím se hovoří o půl roku. „Ale vakcína, pokud je účinná, tak funguje, a ne že vyvane za půl roku. To pak není očkování,“ podotkl Hnízdil.

„Jsem odpůrce této vakcíny. Ta vakcína je experimentální. Ona je schválena podmíněně, s ohledem na ten výjimečný stav, tedy na tu pandemii. Pokud by byla účinná, tak už pandemie neexistuje. Navíc nikdo neručí za nežádoucí účinky. Výrobci, a to tady historicky nikdy nebylo, farmaceutické firmy se zbavily zodpovědnosti, tu zodpovědnost nemá nikdo. Já jsem se dotazoval ministerstva, komory, bylo mi zodpovězeno, že za nežádoucí účinky zodpovídá stát. Kdo to je? Kdo to bude?“ ptá se Hnízdil.

Ten zároveň dodává, že pokud by se mělo vakcinovat, tak ne plošně. „Vždy by to očkování měl mít v rukou zkušený doktor, aby posoudil zdravotní stav pacienta, protilátky, indikace, kontraindikace, vysvětlil mu rizika a možnosti, a ten pacient měl možnost se tedy na základě těch informací svobodně rozhodnout. To očkování je v současné době ze zákona dobrovolné. A tady dochází k obrovskému tlaku na ty neočkované, mimochodem pan prezident Kubek teď velmi agresivně zaútočil na neočkované, že vlastně způsobí celou tu pandemii a ohrožují i ty oslabené,“ sdělil Hnízdil.

Podle jeho slov bychom v současné době daleko víc než tvrdý lockdown potřebovali blackout. „Vypnout mobily, počítače, shodit sítě. A týden ve tmě, abychom si to mohli v hlavě srovnat,“ sdělil. „Akorát ti lidé, co jsou na těch ventilátorech kvůli covidu, by umřeli,“ oponoval moderátor. „Zhasnout, aby se nám rozsvítilo. Nezpochybňuji úžasnou práci na jednotkách intenzivní péče, ale já se obávám, že spousta těch pacientů by nedospěla do tak kritické fáze, pokud by nebyli soustavně dva roky systematicky děšeni a stresováni covidem. Dobrá imunita je dobrá nálada. Pokud je člověk v psychické pohodě, uklidněný, tak má dobrou imunitu,“ míní Hnízdil.

Psali jsme: Mýtus o očkování, doufáte marně. Šinkora mluvil, Flegrovi se to nelíbilo. A už to jelo Vítku, vrať 41 tisíc. Rakušan čelí „pohledávce“ za jídlo Svitavy: Přestavby bazénu se nedočkáme 15 milionů... Víte kde. Piráti zchudli a musí hodně šetřit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.