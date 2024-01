Hnůj! Witowská se neudržela. Jde o partnera Koláře

reklama

Konec kancléřky Jany Vohralíkové na Hradě vyvolává nemalé spekulace. Skutečným důvodem jejího odchodu prý mají být údajné spory s lobbistou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem. „V čase velkých zbrojních zakázek, kdy stát čeká zároveň výběr dodavatele atomových bloků za stovky miliard, což jsou zrovna náhodou branže Kolářova zájmu, tam nemá v žádné roli co dělat. O kartičkách nemluvě,“ vyjádřila se ke spekulacím a Kolářovu působení na Hradě novinářka Lenka Zlámalová. A bylo dusno. Kolářovi přispěchala na pomoc jeho partnerka Světlana Witowská.

O konci Jany Vohralíkové v pozici vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Hrad informoval ve čtvrtek s tím, že důvody jejího odchodu mají být osobního charakteru.



„Práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností, kterou jsem dostala. Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům,“ uvedla Vohralíková, která má na Hradě skončit k 15. únoru a její místo má převzít výkonný ředitelem Aspen Institutu Milan Vašina.



Již krátce po oznámení Hradu o této změně ve funkci hradního kancléře vypukly dohady. Podle nich Vohralíková nekončí z osobních důvodů, nýbrž kvůli sporů s prezidentovým spolupracovníkem Petrem Kolářem.

Diplomat Kolář, který stál jako hlavní muž v pozadí Pavlovy prezidentské kampaně, nemá na Hradě žádnou oficiální funkci a prezident jej označuje za „klíčového člověka“ a „přítele po boku“ a pozornost budilo to, že přestože na Hradě nepracuje, snažil se v loňském roce získat bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).



Po inauguraci Pavla měl Kolář prověrku na nejnižší stupeň „vyhrazené“, avšak žádal, aby mu byl udělen vyšší stupeň, což však v prosinci Vohralíková zatrhla. „Je poradcem, nikoli zaměstnancem a není nezbytné pro jeho činnost, aby se s utajovanými informacemi určenými Kanceláři prezidenta republiky seznamoval,“ řekla Radiožurnálu Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.



Spekuluje se, že právě údajné pnutí mezi Kolářem a Vohralíkovou stálo za aktuálním koncem kancléřky. „Jestli je pravda, že kancléřka Jana Vohralíková skončila po konfliktu s prezidentovým přítelem a lobbistou Petrem Kolářem, protože ho odmítala pouštět k informacím a na jednání, jak se shoduje většina médií, je potřeba pohybu lobbisty Koláře na Hradě věnovat intenzivní pozornost,“ podotýká ke spekulacím novinářka Lenka Zlámalová.

„V čase velkých zbrojních zakázek, kdy stát čeká zároveň výběr dodavatele atomových bloků za stovky miliard, což jsou zrovna náhodou branže Kolářova zájmu, tam nemá v žádné roli co dělat. O kartičkách nemluvě. S kamarádem prezidentem si kafe může dát jinde. Ne signalizovat svým klientům vliv volným vstupem na Hrad,“ dodala novinářka.



Její slova však nezůstala bez reakce. Hned po chvíli na ně reagovala moderátorka Světlana Witowská, která je současnou partnerkou Petra Koláře. „Paní Zlámalová, přestaňte prosím šířit bludy a konspirace. Už to zavání posedlostí. Pokud máte důkaz, předložte ho, pokud ne, nepoškozujte jméno Petra Koláre, prosím. Děkuju,“ zastala se Witowská svého přítele a pustila se tím do novinářky Zlámalové.

Paní Zlámalová, přestaňte prosím šířit bludy a konspirace. Už to zavání posedlostí. Pokud máte důkaz, předložte ho, pokud ne, nepoškozujte jméno Petra Koláre, prosím. Děkuju. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 26, 2024

Sama posléze připojila, po výtkách komentujících, že její slova neznějí příliš objektivně, že se proti Zlámalové ohradila právě kvůli svému vztahu s Kolářem. „Vy byste se neohradil, kdyby někdo veřejné kydal hnůj na vaši partnerku? To by mi ji bylo skoro líto…“ napsala.

Vy byste se neohradil, kdyby nekdo verejne kydal hnuj na vasi partnerku? To by mi ji bylo skoro lito... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 26, 2024

Není to poprvé, co obměna na Hradě budí otazníky. Spekulace vyvolalo již to, že se celého prvního roku ve funkci nedočkala Pavlova mluvčí Markéta Řeháková, jež skončila na podzim. Server SeznamZprávy.cz spekuloval již tehdy, že za jejím koncem stojí mimo jiného právě lobbista Petr Kolář, jenž Řehákovou údajně neměl příliš v oblibě. „Od počátku usiloval o to, aby do pozice prezidentova mluvčího nastoupil někdo jiný,“ tvrdil server.



Na začátku týdne pak server Novinky.cz přinesl zprávu, že Řeháková nakonec v půli ledna našla uplatnění na pozici poradkyně vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného při ministerstvu zahraničí a na starosti bude někdejší novinářka a mluvčí mít pomoc s čerpáním peněz z mezinárodních fondů a zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny.



Milan Vašina, jenž na Hradě nahradí Janu Vohralíkovou, od roku 2007 řídil slovenský T-Mobile a od roku 2011 byl generálním ředitelem společnosti T-Mobile ČR. V současné době je výkonným ředitelem Aspen Institutu. „Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii. Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání od dnešního dne tak, aby vše proběhlo hladce a správně,“ vyjádřil se Milan Vašina podle Hradu.

Prezident Pavel ke konci Vohralíkové uvedl, že „odvedla skvělou práci v nesmírně těžké době začátku prezidentského mandátu a budování kanceláře“. „Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu. Patří jí za to mé velké poděkování. Byl bych potěšen, kdybych mohl i nadále využívat její zkušenosti nebo doporučení a zůstal s ní v kontaktu. Dveře na Hrad bude mít otevřené,“ doplnil.

