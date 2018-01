Hodně silný názor na našem Facebooku k Drahošovi: Jsem černá, špinavá, smradlavá cikáňa, jak to většina lidí říká

„Prezidentská volba jde do finále: Romské osobnosti podporují Drahoše, Zemana budou volit i extremisté.“ To na twitterovém profilu uvedlo takzvaně romské zpravodajství RomeaNEWS. Poté, co ParlamentníListy.cz přebraly tento postoj i s grafikou, se na našem FB objevila velmi zajímavá diskuse.

Jako jedna z prvních totiž na inkriminovaný obrázek, který jednoznačně nabádá Romy k podpoře Jiřího Drahoše, reagovala Irena Fluxová. Tento, ale i další názory ponecháváme bez redakčních úprav.

„Jsem černá špinavá smradlavá cikáňa, jak to většina lidé řiká. Mě to nevadí, pracuji mám jedno dítě, které chodí na střední, přesto by Drahoše nevolila. Půjdu podruhé k volbám a opět můj hlas dostane jedině Zeman. Máte vesměs právo se vyjádřit k mému národu je mi to jedno, ale nestydím se, že jsem cigoš. Hájím si jen to své a stojím nohama pevně na zemi. Také nemusím některé cikáni a věřte mi prst do ohne by za ně nestrčila."

Poté, co paní Irena takto otevřeně a pod svým profilem vystoupila, získal její názor desítky zvednutých palců a pod jejími slovy se rozjela vydatná diskuse. „Nejste ani smradlava, ani spinava. Vychovali me v tom, ze nezalezi na etnicite, ale na cloveku,“ uvedla jedna z nich. „Irenko, jste skvělá ženská a skvělá bojovnice. Přeji hodně zdraví a štěstí v životě!“ napsala druhá. Zbývající příspěvky? „Smekam pred vami madam.“ „Musíte být skvělý člověk.“ „To je velmi dobrý názor, paní Fluxová!“

Dodejme, že Romea publikovala obrázek, kde uvedla důvody pro volbu Drahoše a zároveň argumenty proti současné hlavě státu. Za Jiřím Drahošem podle této grafiky stojí například hudebník Gejza Horváth či Cyril Koky, který se v minulosti angažoval v romské problematice jako člen Rady vlády.

autor: Tomáš A. Nový