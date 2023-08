Hokejista Šulák z Ruska: Co se honí Haškovi hlavou? Bezmozku, blil bych, přiletělo

Český hokejista působící v ruském Avangard Omsk Libor Šulák je v Rusku spokojený – líbí se mu tam. Jeho přáním je pouze hra hokeje v kvalitní lize. Opřel se i do brankáře Dominika Haška. „Nevím, co se mu honí hlavou,“ řekl v rozhovoru pro Match TV. Bývalému hráči české reprezentace Jiřímu Hrdinovi je z Šuláka na zvracení. V českém národním týmu už podle něj nemá co dělat.

„Teď nemůžu nastupovat za český národní tým, když hraju v Rusku. Poslouchejte, jsem hokejista, líbí se mi tady. Chci hrát, chci dělat to, co umím, v kvalitní lize. Možná se to někomu nelíbí, ale co mám dělat,“ vysvětlil své důvody český profesionální hokejový obránce Libor Šulák působící v ruském týmu Avangard Omsk v rozhovoru pro server Match TV, jak informoval server Sport.cz.

V Rusku se mu líbí, v zemi mu všechno vyhovuje. „Říkám vám, že mi tady nikdo nedělá nic špatného, všechno mi vyhovuje. Prostě hraju hokej,“ hájil Šulák své rozhodnutí hrát za ruský tým.

Mistrovství světa, které se má konat v květnu 2024, by se rád za Českou republiku zúčastnil, momentálně však má svázané ruce. Kvůli ruské roli agresora ve válce na Ukrajině za Česko hrát nemůže. „Každý hráč by chtěl hrát na domácím mistrovství světa. Já chci taky. Jen s tím momentálně nemůžu nic dělat. Musím prostě přijmout situaci takovou, jaká je, a snažit se hrát za Avangard,“ řekl hokejista, a zásadně tím odmítl propojení sportu s politickými názory.

O získání ruského pasu se snažit nehodlá, řada hráčů působících v KHL o ruské občanství v poslední době již zažádala. V soutěži se totiž počátkem nové sezóny snižuje limit na počet cizinců v týmu z pěti na tři hráče. Podle Šuláka to je nefér. „Otázku pasu jsem nestudoval. V každém případě jsem hrál za český národní tým, sportovní občanství nedostanu jen tak, takže nemá smysl o tom přemýšlet.“

V závěru rozhovoru byl dotázán na svůj názor na to, že Dominik Hašek i Jaromír Jágr nyní hrají v Česku i přes to, že působili v Rusku, a „někdejší brankář nyní na Rusko hází špínu“. Šulák odpověděl, že neví, jak ostatní Češi uvažují. „Těžko říct, nevím. Myslím, že ti, co hrají hokej, uvažují spíš jako Jágr. A nevím, co mají v hlavě ti, kteří hokej nikdy nehráli. O tom, co se honí hlavou Haškovi, to platí tím spíš,“ prohlásil Šulák.

Bývalý hokejový reprezentant Jiří Hrdina Šulákův rozhovor komentoval na Twitteru. V příspěvku Šuláka odsoudil a vystrnadil z českého národního týmu. „Jsem moc rád, že Liborovi Šulákovi je v Russku dobře a nic se mu neděje. Prý neví, co se Haškovi honí hlavou… wow… ty jelito, co se asi honí hlavou tobě, když vidíš, co russký teroristi provádí na Ukrajině? Ty už nemáš v českým nároďáku co dělat, ty bezmozku – bych blil,“ napsal bývalý reprezentant.

