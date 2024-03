Holandská ministryně obrany poslala vzkaz Trumpovi. Přímo z Kyjeva

reklama

Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová listu Kyiv Independent sdělila, že před Evropou leží zásadní úkol. Navýšit své obranné kapacity. To se podle ní povede jen tehdy, pokud budou státy EU spolupracovat. Stejně jako spolupracují v rámci české iniciativy na získání tolik potřebné munice pro Ukrajinu.

„Velmi tvrdě pracujeme s Čechy, abychom zajistili, že munice bude odeslána co nejdříve, aby dorazila na Ukrajinu a do frontové linie. Chceme, aby vojáci na frontě cítili, že je tam stálý přísun munice. Poté se budeme muset ujistit, že jsme na správné úrovni výroby. Úroveň produkce v EU na konci roku bude mnohem, mnohem vyšší, než byla před 24. únorem 2022,“ zdůraznila.

Ostatně, Nizozemsko v EU stojí v čele koalice stíhaček pro Ukrajinu a vedle této iniciativy a koalice pro získání munice, je Nizozemsko zapojeno do koalice dronů pro Ukrajinu, kterou vede Lotyšsko.

Ale na prvním místě musí podle členky nizozemské vlády stát nutnost navýšit vojenskou produkci.

„To je to, co potřebujeme a potřebujeme to dlouhodobě, potřebujeme to pro Ukrajinu. Víme také, že samotná Ukrajina má výrobní zařízení, která se budou moci zvýšit. Budeme muset zvýšit zbrojní produkci a budeme to muset udržet na vysoké úrovni,“ nechala se slyšet.

V Kyjevě, kde poskytla rozhovor novinářům, a podle svých vlastních slov už tam od počátku války byla asi čtyřikrát, si znovu potvrdila, že Ukrajinci mohou tuto válku vyhrát.

„Jsme přesvědčeni, že Ukrajina může vyhrát válku. Podporujeme Ukrajinu všemi možnými způsoby, protože jsme velmi ohromeni vašimi dosavadními úspěchy. Nesmíme zapomínat, že Ruská federace a (ruský prezident Vladimir) Putin nedosáhli jediného cíle, který si stanovili na začátku, a dosáhli mnoha protikladů. Dosáhli rozšíření NATO. Dosáhli toho, že Ukrajina je také u stolu s NATO a má vyhlídky na členství v EU. V podpoře Ukrajiny panuje mezi evropskými zeměmi jednota. Ukrajina má tedy mnoho přátel, což je opak toho, co chtěla Ruská federace,“ zdůraznila.

Pokud bude chtít Ukrajina jednat s Ruskem o míru, ministryně v Kyjevě všechny ujistila, že Nizozemsko ji podpoří. Ale pokud si chce vybudovat silnější pozici pro vyjednávání a bojovat o každý metr své země, aby osvobodila co největší část svého území, Nizozemsko ji též podpoří.

Konstatovala také, že Západ na jedné straně Ukrajině pomáhá a na druhé straně získává od Ukrajiny zkušenosti v oblasti obrany. A na základě toho NATO spolupracuje a prohlubuje své schopnosti tam, kde je to třeba. Naznačila také, že by členské státy aliance měly vydávat na obranu více než 2 procenta HDP.

„Ta 2 % dlouho nebyla minimální. Byl to cíl. Byl to cíl, kterého má být dosaženo letos – 2024. A tohoto cíle jsme dosáhli, protože tato vláda rozhodla, že v letech 2024 a 2025 utratíme 2 % na obranu. Loni jsme se ve Vilniusu dohodli se všemi zeměmi NATO, že 2 % jsou minimální – to je minimum. Jako ministryně obrany říkám, že je to velmi důležité, že je to minimum, to nestačí. Musíme udělat víc než to a pracujeme na tom. NATO je víc než jen pohled na financování. NATO je o důvěře. Týká se to článku pět. Je to o souhlasu, že to je to, co děláme jako aliance a jako spojenci, a pokud je tato důvěra na pochybách, NATO se stává slabším,“ varovala. „Nyní je naší povinností zajistit, aby naše odstrašování bylo v pořádku a aby se nespustil článek pět. Myslím, že právě o tom NATO je,“ dodala.

Šlo o vzkaz kandidátovi na amerického prezidenta Donaldu Trumpovi, který už naznačoval, že zemím, které na svou obranu nevydávají dost prostředků, Američané pomáhat nebudou.

V Kyjevě také viděla, že Ukrajinci opravdu potřebují systémy protivzdušné obrany. To se podle serveru Ukrajinská pravda potvrdilo i v noci na pátek, kdy Rusové provedli jeden z největších raketových a dronových útoků po celém území Ukrajiny. Ministr energetiky Herman Galuščenko uvedl, že útok Rusů v noci na 22. března mířil na ukrajinskou energetiku a byl největší za poslední dobu. Podle něj bohužel dochází k zásahům a poškození zařízení na výrobu elektřiny, přenosových a distribučních soustav v různých regionech.

„Energetici již pracují na obnovení dodávek elektřiny. Děláme vše pro to, abychom elektřinu lidem obnovili co nejdříve,“ řekl Galuščenko.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) doplnil, že Rusové vedle dronů a raket nadále spoléhají na lidské vlny vojáků.

„Síly RU obecně spoléhají na svou lidskou sílu a převahu materiálu při provádění relativně konzistentního tempa útoků proti pozicím UA podél frontové linie v naději, že přemůžou obránce UA a vytvoří podmínky pro využití zranitelnosti UA. Ruské síly také rozšiřují své používání taktického letectva, dronů a systémů elektronického boje (EW) na Ukrajině k přípravě a podpoře těchto útoků, přičemž údajně provádějí dělostřeleckou palbu převyšující palbu ukrajinského dělostřelectva v poměru až deset ku jedné. … Nedostatek ukrajinských raket protivzdušné obrany bude pravděpodobně i nadále omezovat schopnost Ukrajiny napadnout vzdušný prostor nad okupovanou Ukrajinou a ohrožovat ruská taktická letadla provádějící rutinní útoky klouzavými bombami. Dobře vybavené ukrajinské síly opakovaně prokázaly, že jsou schopny zabránit těmto ruským útočným taktikám přinášet taktické zisky,“ uvedl ISW.

