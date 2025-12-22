Holec: Babiš znesvětil Fialu. Proto po něm jdou

22.12.2025 13:37 | Komentář
autor: Radek Kotas

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle komentátora Petra Holce schytává kritiku ze strany pražských redakcí po jednání v Bruselu zejména kvůli tomu, že okamžitě „znesvětil Fialu, když ukázal, jak se v EU hájí národní zájmy“. Ve svém Čistém řezu podotýká, že to jasně ukazuje, co nás má čekat příští čtyři roky.

Holec: Babiš znesvětil Fialu. Proto po něm jdou
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec se vrátil k minulému týdnu a jednání Evropské rady, na níž se evropští lídři shodli na finanční půjčce Ukrajině do výše 90 miliard eur na roky 2026 a 2027, avšak Česko – zastoupené premiérem Andrejem Babišem (ANO) – za ni odmítlo ručit. Právě to má dle Holce ukazovat, že Babiše není jako jeho předchůdce Petr Fiala a „v Bruselu nezradil svůj slib ohledně Ukrajiny“.

„Proto teď fialovci a jejich média tolik kvičí. A stejně tak pirátská ‚krysa‘ Jan Lipavský, jenž šíří bonzácké lži. Takhle se plní mediální PR plnění prezidentu Petru Pavlovi!“ napsal ve svém komentáři Čistý řez k reakcím, které po kroku premiéra Babiše přišly. 

Kritiku od části médií a opozice Holec ilustruje například na článku serveru SeznamZprávy.cz, jehož titulek zněl: „Nejde jen o Ukrajinu. Česko s Babišem mentálně opouští EU“. „Tenhle blábol sepsala Kateřina Šafaříková, prototyp pražské novinářky s vymydlenou hlavou. A není v tom vůbec sama, tahle parta se vzájemně živí. Podobné titulky o Babišovi a ‚ruské náruči‘ jako obvykle vyplivl i Český rozhlas, ten jen za naše peníze,“ jmenuje.

A co podle Holce takové ohlasy způsobilo? Stát za tím mělo zejména, že Babiš na svém prvním výjezdu do Bruselu po návratu do funkce premiéra „znesvětil Fialu, když ukázal, jak se v EU hájí národní zájmy“.

„Fiala totiž v Bruselu naše národní zájmy vždycky zradil a prodal zadarmo, načež po návratu do Prahy lhal, že ne,“ píše Holec, že se tak mělo stát nejen u migračního paktu či opatření, jež se pojí s Green Dealem. „Jenže Fiala byl premiérem pražských redakcí, takže za své ‚zahraniční‘ působení nejen v EU sklidil pochvalu,“ dodává. 

Poukazuje, že podobně to nyní schytává ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (AUTO). A to nejen od svého předchůdce v resortu zahraničních věcí Jana Lipavského, nýbrž se chytila i „pražská média se slabostí pro Fialu a Pavla“ a začala šířit tvrzení o probíhajících „čistkách“.

Odkud měl vát vítr? Holec podotýká, že do Deníku N věc „bonznula zástupkyně šéfa tiskového odboru ministerstva Mariana Wernerová, jejíž manžel Lukáš Werner pro změnu dělá zástupce šéfredaktora Deníku N“. „Jestli tedy Macinka musí skutečně udělat nějakou čistku“, pak musí podle komentátora ministerstvo „důkladně očistit (nejen) od Wernerové!“ 

Již nyní tak máme vidět, co dle Holce budou některá média dost pravděpodobně plodit i v následujících letech. „Zmíněná mediální msta Babišovi i Macinkovi bohužel ukazuje, co nás čeká čtyři roky – pokud je nová vláda přežije. Budeme si užívat permanentní negaci jejich vládnutí a mstu od poražených fialovců a Pavla, který už začal protivládní kampaň ke svému znovuzvolení,“ shrnuje komentátor se slovy, že to vlastně bude „zrcadlově obrácená realita, jakou si ještě pamatujeme z před voleb“. 

„Tehdy pražská média permanentně chválila vládu a nadávala opozici. Teď budou permanentně chválit opozici a nadávat vládě. Čekají nás krásné čtyři roky,“ podotýká, jak se prohodily jednotlivé role.

