Holec: Tohle nenapadlo ani komunisty. Proč mít větší strach z Fialy, než z Konečné

Petr Holec se považuje za antikomunistu, ale přesto se dnes více než Kateřiny Konečné bojí Petra Fialy. Už proto, že je to právě jeho neschopnost, co vrací komunisty do sněmovny, ze které už zmizeli.
„Jestli nechcete komunisty ve sněmovně, neměli jste nikdy volit Fialu a udělat ho premiérem! Ten člověk si totiž neumí ani cvaknout lístek v metru, jak už teď bohužel taky víme,“ poznamenává Holec k žertovnému momentu z finále volební kampaně, když Jana Černochová vzala premiéra do veřejné dopravy, ale zasekli se hned u turniketů.
Současný projekt Kateřiny Konečné podle něj není žádným komunismem, ale běžnou konzervativní levicí, která stále bohatou KSČM využívá jen jako záložnu pro financování kampaně.
Poznamenává, že KSČ seděla přes třicet let v demokratickém parlamentu a nestalo se nic špatného. Strana byla tak nebojovná, že to začalo vadit i jejím vlastním voličům. Přesto „Fiala a jeho média i umělecký cirkus mnohdy krmený z veřejných peněz teď najednou straší referendem o našem členství v NATO“.
Holec připomíná, že členství v NATO nebylo zpochybněno ani v době, když Vojtěch Filip držel Andreje Babiše u vlády. Nikoho ani nenapadlo o tom přemýšlet.
Ještě kurióznější podle něj je Fialovo strašení, že referendum je nebezpečím totality. Asi proto se za čtyřicet let té komunistické nekonalo ani jedno. Komunisté se hlasu lidí báli tak, jako se jej bojí tato vláda. Možná prý proto, že její úřadování poprvé po letech připomínalo cosi jako „režim“.
„Ani bezzubé – často doslova – komunisty z KSČM nikdy na rozdíl od Fialy během Babišovy vlády nenapadlo obnovit funkci vládního cenzora, jen pod krycím jménem STRATKOM. Ano, to je odporné monstrum plukovníka Otakara Foltýna, který díky Fialovi posílá našim demokraticky zvoleným zákonodárcům své ‚komunikační karty‘, aby si správně vládně interpretovali současné i historické události,“ připomněl ve svém komentáři.
Petr Fiala je první premiér, který mluvil o „právu na korigované informace“, budoval totalitní tým KRIT, vytvářel manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů a chystal paragrafy na „dezinformace“.
Proto dnes Holce více děsí Petr Fiala.
autor: Jakub Vosáhlo