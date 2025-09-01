Holec ví, co rozhodne volby. Fiala nebude rád

Volby rozhodne peněženka, zjistil průzkum agentury STEM/MARK. Peněženka a antiFiala. „Všichni se prostě chceme mít co nejlíp a od vlády chceme, aby nám to umožnila. Jenže Fiala nám umožnil pravý opak: historické zchudnutí a propad životní úrovně,“ komentoval to publicista Petr Holec.

Holec ví, co rozhodne volby. Fiala nebude rád
Podle Holce někdejší americký prezident Ronald Reagan lidem vzkázal, že mají ve volbách vykopnout vládu, jestli snížila jejich životní úroveň. A to přesně je případ vlády Petra Fialy. Myslí si publicista. Rekordní inflace, propad platů, zhoršující se nedostupnost základních životních potřeb, vyjmenovává Holec politický amatérismus dosluhující vlády Petra Fialy.

A upozorňuje, že velkou tonáž slibuje i téma antiFiala. Z ankety agentury STEM/MARK vyšlo najevo, že téma antiFiala je pětkrát silnější než antiBabiš. „To je samozřejmě skvělá zpráva. Tedy ne úplně pro Česko, protože ukazuje, že kolem premiéra něco hodně smrdí. A když něco hodně smrdí kolem premiéra, nebude nejspíš úspěšný. A stejně tak jeho země, což bohužel platí i pro Česko,“ zhodnotil Holec.

Volby podle analytika agentury Jana Buriance potáhne téma vzdoru proti vládě. Ten má podle zjištění agentury hodnotu 26 %. A jakou mají hodnotu témata vládní kampaně, které Holec nazývá pseudoelitami? „Zachování demokracie a strach z nové vlády zajímá jen 5 procent lidí, zatímco strach z Andreje Babiše dokonce pouhá 3 procenta,“ účtuje Holec s nadějemi současné vlády na prodloužení mandátu o další čtyři roky. A dodává, že právě tato dvě témata jsou hlavní pro vládní koalici.

Jde Česká republika správným směrem? Podle většiny respondentů ne. „85 procent lidí se domnívá, že se Česko vyvíjí nesprávným směrem. Řekněme, že je děsí Fialovo biblické tažení na Západ, které zatím končí na Východě na Ukrajině. To je dnes náš jediný světový partner – a sakra drahý!“ zhodnotil to Holec.

Podle agentury STEM/MARK budou klíčovým volebním tématem drahota, ceny a kvalita jídla, energetika a zdravotnictví. „Ano, to všechno je peněženka, protože jídlo stále zdražuje, energie i bydlení máme na českou kupní sílu nejdražší v EU,“ vysvětlil publicista a podíval se i na zdravotnictví. „Ani zdravotnictví není bezplatné, jak se o něm často referuje. Naopak: Nejvíc vždycky stojí to, co je ,zadarmo‘.“

Nejhorší je ovšem zdražování posledních čtyř let. „Reálná drahota téměř všeho silně rezonuje mezi lidmi, protože je v životě reálně drtí,“ popsal Holec a ukázal na jeden velký český paradox. Média, které se nevěnují tomu, co trápí veřejnost, ale snaží se veřejnosti vnutit svá témata, potažmo témata vlády Petry Fialy.

„V médiích ale přesto pořád řeší Fialovo falešné tažení na Západ. A opozičních stran, které drahotu akcentují, se vládní propagandisté z pražských redakcí dokola ptají, jestli náhodou neohrožují demokracii. Tohle už normálně smrdí prací pro cizí moc!“ okomentoval to publicista.

A pustil se na serveru Opinio do rozboru jednotlivých médií. Na chleba si Holec namazal Aktuálně, Seznam Zprávy i Českou televizi. O novináři Aktuálně.cz Radku Bartoníčkovi pak prohlásil, že „je vládní aktivista s velkým srdíčkem a menší hlavou“. Co řekl o České televizi nebo Seznam Zprávách? O tom už na serveru Opinion.

„V říjnu by tak zatraceně drahé a zločinně falešné tažení Fialy na Západ mohly navždy ukončit předražené účty z hypermarketů sympaťáka Tomáš Prouzy. Svět by byl zase v pořádku!“ zakončil svůj text Petr Holec.

Marian Kučera

