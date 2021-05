Honzíkova cesta. Fridrichová si zle podala Hamáčka

V kauze plánované a neuskutečněné cesty Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy jsou problematická místa jak v práci novinářů serveru Seznam Zprávy, tak ve vysvětleních samotného Hamáčka. Takto to vidí Nora Fridrichová a její kolegové z pořadu 168 hodin v České televizi. Na kameru tentokrát promluvil bývalý náměstek ředitele pro analytiku Úřadu pro zahraniční styky a informace, jedné z českých tajných služeb, který nad větami Jana Hamáčka kroutil hlavou. Český vicepremiér teď, podle jeho názoru, možná pomáhá Ruské federaci.

Moderátorka pořadu České televize 168 hodin Nora Fridrichová věnovala pozornost plánované a neuskutečněné cestě ministra vnitra a šéfa ČSSD Jan Hamáčka. Reportáž nazvala „Honzíkova cesta“ a připomněla v ní, jak se celá kauza v čase rozvíjela. „Vicepremiérova verze drhne,“ pravila moderátorka. A popsala, proč věty o tom, že Hamáček nikdy nechtěl jet do Moskvy, že jen chystal kamufláž pro skutečné záměry české vlády, neodpovídají realitě.

„Vicepremiérova verze bere zasvé. Do Ruska odletět chtěl. Potvrdil to ředitel jedné z českých tajných služeb, konkrétně ředitel Vojenského zpravodajství (Jan Beroun). Hamáček chtěl do Moskvy přesto, že už věděl o zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích před sedmi lety. Co plánoval v Moskvě dělat, přesně nevíme. Sám už dřív mluvil o shánění neregistrované ruské vakcíny Sputnik V,“ připomněla Fridrichová s tím, že podle serveru Seznam Zprávy chtěl kauzu Vrbětice zobchodovat za vakcíny Sputnik.

Podle vicepremiéra to není pravda, jenže Hamáček svá vlastní vysvětlení v čase měnil; a právě to může být problém.

„Já jsem ochoten klidně odcestovat do Moskvy,“ říkal Hamáček 12. dubna, tedy v době, kdy už podle svých pozdějších vyjádření věděl, co se v roce 2014 stalo ve Vrběticích. Když to 17. dubna oznamoval veřejnosti, když říkal, že za smrtí dvou českých občanů stojí dva ruští armádní agenti, popisoval ohlášenou cestu do Moskvy jen jako krycí manévr.

O pár dní později v rozhovorech dodával, že to byl pokus, jak zastřít pravdu o tom, proč si vláda povolává do Prahy českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku.

Vladimír Votápek, bývalý generální konzul v Rusku, k tomu poznamenal, že oficiální pokyn velvyslanci pro návrat domů nemusí být hostitelské zemi nijak složitě vysvětlován, ale musí zaznít z ministerstva zahraničí.

„Hamáček cestu oznámil hned po sjezdu ČSSD, kde obhájil post předsedy. Pomohli mu s tím hlavně konzervativní stranící s vazbami na prezidenta,“ zaznělo v ČT. Nechyběl u toho záběr na dnešního náměstka na ministerstvu vnitra Michala Haška. „Miloš Zeman tehdy mluvil o Sputniku při každé příležitosti,“ připomněla veřejnoprávní televize s odkazem na řeč hlavy státu při jmenování Petra Arenbergera ministrem zdravotnictví v Babišově vládě.

Expert na média a politickou komunikaci Václav Štětka z Loughborough University však v této souvislosti upozornil, že server Seznam Zprávy dosud zcela přesvědčivě nedoložil to, co napsal, to jest, že šéf ČSSD opravdu chtěl zobchodovat Vrbětice za Sputnik.

„Pokud se v tom příběhu objevuje spousta bílých míst a pokud tam existuje prostor pro zpochybnění zdrojů, se kterými novinář pracuje, tak o to hůř se samozřejmě ten čtenář přesvědčuje o tom, že tato verze novináře je ta pravdivá, a tím větší prostor má potom ten dotyčný politik nebo jiný objekt té investigativy k tomu, aby unikl, a aby se mu naopak podařilo vytvořit jakýsi obraz sebe sama jako oběti nějakého mediálního honu,“ popsal situaci Štětka.

Další informace naleznete zde

Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík však před kamerami ČT zdůraznil, že články jeho kolegů neobsahují „žádné přestřelení“.

Tomáš Petříček (ČSSD) na kameru sdělil, že jako ministr zahraničí nevěděl nic o plánované cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Premiér Andrej Babiš (ANO) se vyjádřil v podobném duchu.

Na kameru promluvil bývalý náměstek ředitele pro analytiku Úřadu pro zahraniční styky a informace, jedné z českých tajných služeb, Jan Paďourek.

„To jsou tak nebývalé a nestandardní postupy, které vzbuzují milion dalších otázek. A myslím si, že bude asi pravda to, co já si myslím delší dobu, že nebylo řečeno všechno. že pan ministr Hamáček tady skrývá nějakou informaci,“ poznamenal Paďourek, dnes bezpečnostní analytik ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut.

Hlavou kroutil i nad vysvětlením Jana Hamáčka, které pronesl před členy bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, že totiž chtěl získat čas pro české zpravodajské pracovníky v Rusku.

„Pokud by toto měla být pravda, tak je to zásadní nepochopení práce zpravodajských služeb, protože pan ministr dal návodnou informaci protistraně. Pokud by toto měla být pravda, potom samozřejmě pomohl ruským orgánům navést je na další zjištění. Ruské orgány mohou zjistit, kdo odcestoval ze země a postupně rozkrýt, s kým se dotyční lidé stýkali. Z tohoto hlediska je to zásadní bezpečnostní riziko,“ poznamenal analytik Paďourek.

