Hoří dům, uprostřed sedí Černochová a vybírá nejdražší boudu pro psa... Želva Pekarová. Vyskočilovi už naskakují sprostá slova

„Všechna překvápka, která čekala na Alenku v říši divů, jsou slabým odvarem toho, co se děje kolem nás. Občané si volí vládu pouze jako své zaměstnance, kteří mají společnosti sloužit a vést společnou obec, chcete-li stát, ku všeobecnému prospěchu a blahobytu svých voličů! Sleduji dění kolem sebe zvíci svých 77 let a nestačím otevírat oči, hlavu si mohu ukroutit a občas si nestačím ucpat uši, abych se nenakazil blbostí, která se na mě valí ze zpráv,“ svěřuje se pamětník.

„Počínání těch šašků, kteří se chopili moci, postrádá jakoukoliv logiku prostého zdravého rozumu. Rozhodně neplní to zadání, ke kterému byli volbou určeni. Podle poučky, že vlastně celý vesmír je obsažen v kapce vody, stejně tak stát a jeho hospodaření lze srovnat s vlastní malou domácností,“ otevírá dnešní Nedělní ráno herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Přece když mi hoří dům, nebudu v tom okamžiku se ženou řešit, zda koupíme psovi novou boudu. Když nebudu mít peníze na obědy pro děti, nepůjdu do prodejny aut se zajímat o koupi nového ferrari. To už nemluvím o tom, že mám-li barák na spadnutí, který drží pohromadě jen na čestné slovo, tak si rozhodně nepůjdu půjčit ještě peníze k lichvářovi jen proto, abych je ‚půjčil‘ sousedovi? (s vědomím na takzvanou věčnou oplátku!) Navíc ještě vůbec nevím, co s těmi penězi soused udělá, ale ručit za ně a splácet budu já,“ žasne herec a doporučuje.

„Zkuste takový nápad navrhnout doma manželce. To pak budu hodně rychle utíkat někam do bezpečí. Taková rána válečkem do hlavy, aby se mi rozsvítilo, dost bolí, a ještě mi řekne, že jsem debil. Takový debil, že v závodě debilů budu druhej. Proč až druhej? No prý právě proto, že jsem takovej debil!“ chytá se za hlavu a dodává. „Jenomže ‚válečkem do hlavy‘ našim představitelům by bohužel asi nestačilo.“

Vláda? Nejhorší od dob Jiříka z Poděbrad

„A teď se podívejme, jak to moje podobenství se rozchází s počiny na našich ‚géniů‘ tam nahoře,“ pokračuje herec. „Ano, naše země nevzkvétá a náš dům hoří. Jsme zadluženi tak jako nikdy v minulosti. Tahle vláda, nejhorší snad od dob…. Houby od roku 1945, nejhorší přinejmenším od dob vlády Jiříka z Poděbrad, tak tihle pánové udělali v rozpočtu sekeru, že starý Magdon je proti nim břídil a troškař. Od slovutných ekonomů jsem se dozvěděl, že nejen že nemáme na splácení státního dluhu, ale že si dokonce musíme půjčovat na splácení úroků. A to si půjčujeme a ručíme za ukrajinské dluhy. Tak pánové, tohle nesvedete ani na Babiše, ani na Putina,“ vzkazuje Vyskočil.

„Vy si tady živíte tisíce poradců, kteří radí tak akorát hovadiny, tisíce náměstků a rozdávání funkcí kamarádům, živíte neziskovky a zvyšujete si platy, a to všechno za peníze nás, obyčejných lidí, a za prachy ukradené dětem, pracujícím a důchodcům. A místo racionálních řešení řešíte tu ‚psí boudu‘,“ podotýká rozčileně a ptá se. „Neboli projednáváte to, co nás asi v tuhle chvíli ‚nejvíc pálí‘? Manželství pro stejnopohlavní páry? Opravdu, to je teď pro tuhle republiku problém na prvním místě. A může klidně u toho paní Pekari-Adamová plakat jak želva. Mě to nedojme! Jděte s tím do p*dele!!“ doporučuje rozčileně a dodává.

Markéta Pekarová Adamová se rozplakala při senátním semináři o manželství pro menšiny

„Až se tu budeme z rozmařilosti kopat do zadku, tak se o takových ‚nadmíru důležitých‘ věcech můžeme bavit. Copak to, lidi, nevidíte, jaké je to záměrné odvádění pozornosti od věcí, které nás doopravdy pálí? Na obzoru je projednávání takzvané obranné smlouvy s USA. Prozatím vše, co jsem o tom četl a slyšel od znalých lidí, je to asi jako smlouva, jaké uzavíral Velký bílý otec s černochy v 19. století,“ říká herec a pokračuje.

Ani ty korály a zrcátka za to nedostaneme… Národ se probere, až bude pozdě...

„My jsme bohužel ale na straně těch černochů. A myslím, že ani ty korálky a zrcátka za to nedostaneme. Já nevím, kdo z vás by tady opět chtěl cizí vojáky, za které ještě ke všemu budeme všechno platit?“ ptá se a dodává. „Ano, dostaneme pochvalu a paní Černochovou podrbou za ušima před nastoupenou jednotkou. Jen takový malý příklad naší servility. ČR jako jediná ‚neshledala‘ na ukrajinském obilí žádnou závadu. Zatímco ostatní země, dlužno poznamenat, že též dosti servilní vůči Ukrajině, další obilí a potraviny z Ukrajiny odmítly. Shledaly tam spousty závad a škodlivin, které nehodlají dávat svým občanům. A tak Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko dostaly od EU kompenzace v řádu miliard za už nakoupené obilí. Jenom my, největší blbci celé Evropy, jsme obilí nakoupili a dále kupujeme a dostali jsme – česky řečeno, hovno. Ne, lhal bych, dostali jsme pochvalu jako země ‚vzorná‘, která nejvíce pomáhá! Co tomu říkáte? Za to si toho koupíme, že?“ zvedá oči k nebi a podotýká.

„A stejné to bude s tou česko-americkou smlouvou! Bohužel národ se probere, až bude pozdě. Až bude mít americké tanky před oknama. Až zjistí, že je nevítaným hostem ve vlastní zemi! Hlavně že paní ministryně války má hezké zelené sako, slušivé brýle a efektně pohazuje blonďatou hlavinkou, ale co podepisuje, je jí evidentně šumafuk. Jistě si vyslouží velkou pochvalu a uznání. Ne ovšem od občanů naší země,“ míní Ivan Vyskočil a jde dál.

Psali jsme: Poslanec ANO, který nepodpořil smlouvu s USA: Arogantní Černochová, zneužité téma. A slzy Pekarové jej prý také nedojmou „Rozhodnou-li se USA bombardovat Bělehrad jako v roce 1999...“ Dohoda s Amerikou: Dopady Já bych se styděl, pracovat dnes v ČT. Babiš jim ustoupil a prohrálo mu to volby, připomíná Černocký „Černochová jela do USA políbit prsten. Srab!“ Křičelo se proti obranné smlouvě s USA

Vládní „záchranný balíček“? Obyčejné svinstvo…

„A jsme u další kapitoly. Vládní ‚záchranný balíček‘. To není ani ta skautská KPZ, to je obyčejné svinstvo. Všechno zdražit a vydřít z lidí další peníze. Zrušit všechny výhody a pobídky,“ kroutí hlavou a vypočítává.

„Třeba školkovné, příspěvek na stavební spoření, valorizace pro sociální péči (zvláštní, že valorizace církevních restitucí zůstává?), valorizace důchodů podle toho, jak se to bude hodit, dálniční známky, daň z nemovitosti a mohl bych tu psát výpočet na další dvě stránky. A když má brouk Pytlík Stanjura předstoupit s vysvětlováním před novináře? Nejde to říci jinak – sere na ně, a tedy i na nás, pěkně z vejšky! Jde si do divadla. Tak větší aroganci moci jsem ještě za svůj dosti dlouhý život neviděl ani nečet!“

PS Ivana Vyskočila

V tradiční PS pak herec vzkazuje: „Lide český, moravský a slezský, už snad vidíš, že toto je vláda řízené národní destrukce a katastrofy! Čůrají nám na hlavy – a už se ani nesnaží předstírat, že prší, a ještě se nám smějou. Trpělivost a holubičí povaha již není namístě,“ uzavírá.

