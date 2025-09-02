Horší, než se zdá. Advokátka o útoku na Babiše

Advokátka Monika Čírtková komentuje na svém facebookovém účtu pondělní událost v obci Bělá v okrese Frýdek-Místek, kde se Andrej Babiš stal terčem útoku rozzlobeného občana, který ho na předvolebním mítinku vzal holí po hlavě.
„Aniž bych to chtěla zlehčovat – protože i takový úder může mít velmi vážné následky – hned nás může napadnout, že je to takový ‚český atentát‘. Na Trumpa a na Fica se střílelo, ale to není nic pro nás. Tady se v duchu švejkovské tradice mlátíme holemi,“ napsala Čírtková.
Dále se zamýšlí: „Stejně je to ale zajímavé a jaksi kontraintuitivní. Namísto, aby se těchto útoků dopouštěli ti zlí, tedy takzvaní ‚dezoláti‘, a útočili na ty hodné liberální demokratické politiky, je to právě naopak. Nějaký zastánce svobody a demokracie si vyšlápne na politika té temné strany a na obyčejném předvolebním mítinku, kde chce tento politik hovořit s občany, mu dá co proto.“
Frustrace vládního tábora vyústila v násilí
Na druhou stranu se podle ní není se co divit. „Každý z protilehlých táborů je totiž v jiné situaci. Temná strana síly naprosto nesnáší tuhle vládu a také na ní verbálně nenechá nit suchou, nicméně upíná se k blížícím se volbám s nadějí na změnu. Vládní tábor to má podstatně těžší, protože všechny odhady věští děsivou porážku. A protože si liberálové vykreslují opoziční politiky jako nějaké ďábly v lidské podobě, vzbuzuje to u části z nich nezměrnou frustraci. A místo, aby se na to snažili reagovat racionálně, zmírněním diskuse a hledáním nějakých styčných bodů, dělají často pravý opak. Navštěvuji stránky těch nejzapálenějších bojovníků (nebudu jmenovat), a je mi úplně stydno, co se tam děje. Nenávist tam teče doslova proudem, vulgární urážky na adresu opozičních politiků jsou normou, nikdo se nad nimi už ani nepozastaví. Lidé se tam podporují ve sprostém nadávání a hrubostech, včetně těch, které jsou adresovány ženám; po racionalitě tam už není skoro ani stopa,“ poukazuje Čírtková.
V závěru svého příspěvku uvádí: „Lze se divit, že z takového podhoubí, ve spojení s frustrací z nadcházející porážky, se někdo vypraví na mítink nenáviděného politika s úmyslem proměnit slova v činy? Ještěže si vzal jenom hůl.“
Andrej Babiš byl zasažen berlí do hlavy a zad starším mužem (věk odhadován na 50–60 let) během mítinku v Dobré v pondělí kolem 18.00. Po útoku byl převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku na vyšetření včetně CT mozku.
Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat, kolegové…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 1, 2025
Poslanec ANO Aleš Juchelka na platformě X uvedl, že Babiš byl zasažen několikrát do hlavy, a obvinil vládní strany ze „štvavé rétoriky“, která podle něj k útoku přispěla.
Do Metylovic a Janovic jsme dnes za lidmi dorazili už bez Andreje Babiše. Toho v Dobré napadl člověk, který podlehl té dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran. Soustavně vykreslují Andreje Babiše a celé hnutí ANO jako zlo, malují nám na tváře ruské vlajky a dávají nás na…— Aleš Juchelka (@juchelkaa) September 1, 2025
autor: Naďa Borská