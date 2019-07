Hrají o to, aby přežily léto, spustil po verdiktu ČSSD k vládní krizi Bartoš

Předseda ČSSD Jan Hamáček na dnešní tiskové konferenci k vládní krizi po zasedání mimořádného předsednictva zopakoval, že předsednictvo ČSSD potvrdilo, že Antonín Staněk (ČSSD) má být odvolán z pozice ministra kultury. Hamáček dal ultimátum, že pokud by se Šmarda nestal ministrem kultury, odejdou z vlády. Na jeho vystoupení se ozývají první politické ohlasy. Například podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je to dost možná celé na úkor auditů Evropské komise, které tu máme.

Zatím ve věci odvolání ministra kultury nenastala žádná změna. Sociální demokraté ve vládě zůstávají. To, že vedení ČSSD zároveň Hamáčkovi vyjádřilo plnou podporu k jednáním o vyřešení situace ve vládě, považuje předseda Pirátů Ivan Bartoš za naprosto automatické od začátku.

Nyní čeká Hamáčka další kolo jednání s premiérem a prezidentem. O dalším postupu se podle něj bude rozhodovat do 31. července. „Vlastně se to celé odložilo, a jestli jsou naplánovány nějaké dovolené... Situace se nevyřešila a víme jen to, co se vědělo. Natahování je od Zemana taktické, možná si to užívá,“ shrnul Bartoš s tím, že tato věc je v kompetenci premiéra.

Připomněl také, že o tom, že má Hamáček k dispozici demise sociálnědemokratických ministrů, se hovořilo již minulý týden při jednání Sněmovny a proběhlo to i médii.

Bartoš to celé nazval hrou „kočky s myší“: „Prezident nehodlá vyhovět ústavě ve smyslu výměny ministra, Babiš se nehodlá angažovat a sociální demokracie hraje o čas. „Nevím, co jiného by se mělo v následujících čtrnácti dnech stát a kdo by měl sehrát tu klíčovou roli,“ přemítá Bartoš v České televizi.

Připomíná, že vláda má mnohem vážnější reálné problémy, jako je nedostatek financí v sociální oblasti, než výměnu ministra v nesilovém resortu Ministerstva kultury.

„Už si možná i říkám, jestli to celé není na úkor toho, že tu máme audity Evropské komise. Každý den čteme, že jsou nějaké potíže v nějakém resortu s financováním a čerpáním dotací. Jestli se náhodou nehraje jen o to, aby politické strany v nějaké formě přežily léto,“ myslí si předseda Pirátské strany.

Hamáček na tiskové konferenci také uvedl, že premiér Babiš by nyní měl využít své ústavní pravomoci vůči prezidentu republiky, což bylo podle Bartoše řečeno velmi diplomaticky. „Hamáček hovoří o možnosti premiéra jít ústavní cestou, protože je zodpovědný za to, aby vláda fungovala ve věci obměn ministrů, ale když se podíváme, jak jsme se do té šlamastiky dostali, tak je to ten vztah, který není úplně vyrovnaný. A to je prezident Zeman a premiér Babiš. Babiš pomohl prezidentovi ke znovuzvolení a Zeman ho naopak vždy přikryl, když bylo potřeba,“ uvedl Bartoš, podle kterého Hamáček mohl natvrdo říct, že ústavní cesta je věc, ke které, pokud nebude vyhověno jejich žádosti, by měl Babiš přistoupit.

Hamáček dal ultimatum: Buď bude Šmarda ministrem, nebo jdeme z vlády

