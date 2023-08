Hrdý na své IQ 107... Babošíková a hradní „tým pro ochytřování“

reklama

Úvod věnovala Jana Bobošíková informací z médií, že první dáma Eva Pavlová má pětičlenný tým, který ji bude „ochytřovat“. Pro zajímavost zmiňuje, že v tomto týdnu to bude například generál v záloze František Malenínský nebo personalista Josef Blaho. Ten se na sociálních sítích chlubí tím, jak plní sen dam z prezidentské kampaně, které už před volbou chtěly olizovat známku s Petrem Pavlem: „Během kampaně nám občas slečny a dámy říkaly, že by známku s prezidentem Pavlem s chutí olízly. Tak si myslím, že jsou jejich sny konečně splněny,“ radoval se v květnu nad známkou s portrétem prezidenta.

Ochytřovat by ale zřejmě potřebovala nejen první dáma. Dokazují to poslední veřejné projevy prezidenta Petra Pavla i premiéra Petra Fialy, které byly provázeny pískotem, ale média o tom až tak neinformovala. Možná kdyby se pískalo na bývalého premiéra Andreje Babiše či na exprezidenta Miloše Zemana, byla by mediální odezva větší, přemítala moderátorka Bobošíková.

Prezident Petr Pavel si pískot od občanů vysloužil před Českým rozhlasem, kde promlouval v rámci výročí 55 let od okupace Československa. Bývalý komunistický funkcionář a adept na vojenského špiona vojsk Varšavské smlouvy, dotlačený na Hrad progresivistickými penězi a novináři, se podělil o své vnímání historie – s rokem 1968 se vypořádal prostřednictvím filmových Pelíšků a vzpomínek na svou babičku, dodává Bobošíková.

„Prezidenta zřejmě není potřeba ochytřovat tak jako první dámu. Je hrdý na své IQ 107. Nevíme, kolik má kolem sebe placených či neplacených poradců z řad pražské kavárny, ale mohli by mu aspoň říct, že v roce 1968 o srpnových událostech neinformovala Česká televize, ale Československá televize. Česká televize v té době vůbec neexistovala,“ reaguje moderátorka na skutečnost, že prezident Pavel pří této příležitosti prohlásil, že bychom si měli připomínat lidi, kteří tehdy v České televizi do poslední chvíle informovali o tom, co se děje. Projev hlavy státu s touto chybou visí i na stránkách Pražského hradu.

Prezident Pavel by se měl mít podle Bobošíkové na pozoru, jelikož někteří redaktoři z provládního Forum24 začali diskutovat o tom, že by u nás nemělo být rovné volební právo. „Volební právo by popravdě mělo být podmíněné IQ 110. Protože my jsme se dostali do stadia, kdy většina lidí tomu světu nerozumí a mají rozhodovat ve volbách o tom, jak má být řízen. To nejde. Nemůžete rozhodovat, jak má být řízené něco, o čem nic nevíte a nechápete, jak to funguje,“ podotkl novinář Jiřího X. Doležal v podcastu Standa Show.

Jana Bobošíková posuzuje jeho slova v kontextu s hodnotou IQ prezidenta Petra Pavla: „Jiří X. Doležal zmiňoval pouze volební právo aktivní, pasivní volební právo, tedy právo být volen, by evidentně žádným IQ 110 neomezovalo. Petr Pavel se svými 107 body by tedy mohl být v klidu,“ dodává.

Hlasitý pískot provázel v minulých dnech i projev premiéra Petra Fialy, který vystoupil na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. „Co myslíte, přinesla divákům tuto informací veřejnoprávní televize? Ani náhodou. Pískot přinesl místní server Budějcká drbna. Veřejnoprávní televizi, která pomáhala pětikoalici k moci, se evidentně nehodí, aby občané věděli, jak mohutně se na Petra Fialu na Země živitelce pískalo,“ poznamenala Bobošíková.

Česká televize také nadšeně rozebírá Fialovy ekonomické vývody, kdy tvrdí, že Andrej Babiš by mohl českým občanům zlevnit potraviny.

Těmito slovy premiér zvedl ze židle exministra financi Miroslava Kalouska, který sdělil, že je přístupem premiéra Fialy šokován a označil to za „krystalický projev nepochopení tržní ekonomiky“. Hospodářskou politiku by podle něj měl řídit někdo, kdo alespoň tuší, co to je.

Petr Fiala nejenže nechápe tržní mechanismus, ale také ve svém komickém antibabišismu vůbec netuší, která bije. „Ze statistik vyplývá, že jedny z potravin, které zdražily nejvíce, jsou zelí a cibule. I kdybychom připustili Fialovo vidění světa, tedy socialistickou plánovanou ekonomiku, kde by ceny výrobcům určovala státní cenová komise, se zelím a cibulí by si neporadil ani zloduch Babiš, jeho holding je totiž vůbec nepěstuje,“ dává moderátorka příklad k tomu, zda Andrej Babiš může zlevnit potraviny jedním rozhodnutím, jak prohlašuje současný předseda vlády.

I z tohoto důvodu je k zamyšlení, jak se Petr Fiala mohl stát profesorem politologie. „Součástí tohoto oboru jsou základy ekonomie, ale i bez nich to Petr Fiala dotáhl na profesora, rektora, ministra školství a teď konečně i na premiéra,“ podotkla moderátorka Aby bylo jasno.

Vládnutí kabinetu Petra Fialy podle Bobošíkové dokresluje zdánlivě nepatrný fakt – že spolupořadatelem výstavy Země živitelka je ministerstvo zemědělství, v jehož čele je lidovec Výborný, ale oni vůbec nepozvali na zahájení Země živitelky bývalého prezidenta Václava Klause, jenž se desítky let pravidelně účastnil. „Je otázkou, zda se tak stalo z čiré nenávisti Fialovy vlády vůči zakladateli ODS, nebo zda se premiér Fiala obával, že by se svými vývody o hospodářské politice státu před Klausem neobstál,“ pokračuje Bobošíková.

„Je tragické, že v roce 2023 nezná premiér údajně svobodné a demokratické země principy hospodářské politiky. A ještě tragičtější je, že svými výroky volá po návratu centrálně plánované ekonomiky a socialismu. A je tragické, že prezident republiky nazírá na klíčové momenty historie státu prostřednictvím inscenovaných filmů. Ještě tragičtější je, že novinář volá po omezení volebního práva. Demokracie a svoboda nabraly skutečně podobu Potěmkinovy vesnice,“ shrnuje závěrem Jana Bobošíková.

