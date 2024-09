Hřebejk chce Haška do Senátu. Líbí se mu jeho myšlenky

Hašek je kandidátem na senátora za TOP 09 v obvodu č. 41 Benešov, kde se postaví proti dosavadnímu senátorovi Zdeňku Hrabovi nebo poslankyni a bývalé ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO). Haška nyní podpořil i známý režisér Jan Hřebejk.

„Podpory člověka s názory, které jasně podporují demokratické hodnoty a odsuzují diktátorské režimy, především ty s imperialistickými zájmy, si velmi vážím. O tom, že Jan Hřebejk je fantastický režisér, není třeba ani mluvit. Jsme jeden tým a spolu to dokážeme!“ uvedl na síti X Hašek a přidal Hřebejkovo video, kde podporu Haškovi vysvětluje.

Hřebejk na úvod připomíná, že Hašek je sportovní legendou a už desítky let hrdinou mnoha generací. „Ale já ho sleduju v posledních letech, jeho zájem o politiku, o život v naší zemi, o zahraniční politiku a zjistil jsem, že souhlasím se vším, co Dominik píše nebo veřejně říká,“ prohlásil Hřebejk.

„Proto bych ho chtěl podpořit v kampani do Senátu, protože si myslím, že byť brankář, tak má velký tah na bránu a to, co hájí a prosazuje, mi přijde potřebné a jeho osobnost se mi zdá být dostatečnou zárukou, že tyto zájmy bude hájit i v Senátu. Takže mu přeju vaše hlasy, přeju mu, aby vyhrál, a věřím mu,“ dodal Hřebejk.

Je známo, že se Hašek staví velmi kriticky k ruskému režimu prezidenta Vladimira Putina a podporuje Ukrajinu v jejích snahách o osvobození všech svých území. Podle Haška je v rámci konfliktu na Ukrajině zásadní, aby případné ukončení války proběhlo podle představ Ukrajinců s tím, aby po skončení války získala Ukrajina zpět kontrolu nad svým kompletním územím. „Rusko je agresor a všichni, kteří za to v čele s Putinem zodpovídají, jsou váleční zločinci a musejí skončit u haagského tribunálu, kde budou souzeni,“ uvedl Hašek na předvolební debatě v Benešově.

Ukrajina by ale podle něj neměla být přijímána do Evropské unie nebo NATO, dokud nesplní všechna potřebná kritéria jako ostatní země. „Ukrajina se může vydat cestou na Západ nebo i ruskou cestou. Bohužel to tak je. Mohou být vynikající součástí EU, ale jak bylo řečeno, musí být dodržen příslušný proces a nesmí se to unáhlit. Jestli to bude pět nebo deset let, nevím, ale za pár let to v žádném případě nebude. Co se týče NATO, Ukrajina je ve válečném konfliktu a přijata být nemůže, ale je to náš spojenec, byť asi ne oficiálně, ale mají naši oficiální podporu a jednou mohou být třeba i v NATO,“ vysvětloval Hašek.

Přestože Hašek kandiduje za TOP 09, staví se poměrně kriticky k migraci a jejím bezpečnostním důsledkům, jaké jsou patrné v zemích jako Německo. „Je nebezpečné, co se v Německu děje. V případě nelegální migrace se musíme chovat tak a nastavit zákony tak, aby se nemohla přenést k nám,“ překvapil Hašek.

