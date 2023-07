Hřib chce výrazně omezit auta v Praze: Dojdete pěšky, to je normální, vzkazuje

Někdejší pražský primátor a současný pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) plánuje pro pražskou automobilovou dopravu razantní změny, které mají vést k jejímu utlumení. Lidé by se tak dle Hřiba měli připravit na to, že v Praze autem již nedojedou tam, kam míří. „Začínáme lidem říkat, že je úplně normální, že autem nezastavíte přímo před dveřmi budovy, kam míříte,“ uvedl Hřib v rozhovoru pro server Zdopravy.cz a nastínil, že se Praha chystá zavést zpoplatnění vjezdu do některých ulic.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 42% Nevadí 58% hlasovalo: 8800 lidí pro server Zdopravy.cz představil reformu parkovacího systému, která má dle něj vést ke „zklidnění dopravy v centru“ a bude mimo jiného znamenat, že pokud k obyvatelům centra Prahy dorazí návštěva autem, nezaparkuje, pokud si pro ni místní předem nezakoupí „kredit ke stání návštěv v modré zóně“.



„V modrých zónách nyní můžete za dražší parkovné stát, i když nejste rezident. Do budoucna už to nepůjde, lidé mohou využít podzemní parkoviště, kde kapacita není naplněna. Je to součást plánu na zklidnění centra,“ vylíčil Hřib s tím, že by se rovněž mělo upravit i to, kolik parkovné stojí v jednotlivých pražských čtvrtí a „nevidí důvod, proč by mělo parkování stát stejně na Praze 1 a na Praze 11“.



Rozhodovat o cenách parkování na svém území by nově měly také jednotlivé pražské městské části. Že by to mohlo vést v některých čtvrtích ke zlevnění parkování si někdejší pražský primátor nemyslí. „Některé městské části považují parkovné za příliš levné,“ zmínil s tím, že by tak mnohde v Praze mohlo parkování podražit.

Fotogalerie: - Hřib Mikulášem

Lidé by se měli dle Hřiba připravit na to, že v Praze autem nedojedou tam, kam míří. „Začínáme lidem říkat, že je úplně normální, že autem nezastavíte přímo před dveřmi budovy, kam míříte. Zastavíte někde jinde a ten kousek, třeba 200 metrů, prostě dojdete pěšky. U některých lidí to může být vnímáno jako revoluce, mně to přijde úplně normální,“ uvedl v rozhovoru.



Smůlu budou mít i majitelé elektromobilů, jelikož těm parkování zdarma v Praze končí a budou muset řešit parkování stejně jako všichni ostatní řidiči. „Překvapuje mě, že to někoho překvapuje. Od tohoto zvýhodnění se ve městech ustupuje celoevropsky,“ zmínil k tomu Hřib a dodal, že jde o zrovnoprávnění a majitelé elektromobilů prostě budou platit za parkování stejně jako všichni ostatní.



Hřib také nastínil, že Praha plánuje zpoplatnit vjezd do některých ulic v centru. Týkat by se toto zpoplatnění mělo Karmelitské, Smetanova nábřeží a Křižovnické ulice. Auta, která do těchto míst pojedou, budou kontrolovat kamery. „Pokud nepůjde o rezidenta a nebude mít zaplaceno, zaplatí pokutu,“ říká pražský náměstek pro dopravu, co bude na místě čekat na řidiče.

Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

„Je to logický krok jak motivovat lidi k přestupu do MHD a uvolnění cest pro ty, kteří to potřebují a nezkracují si pouze cestu Malou Stranou,“ dodává. Lidé dle něj mohou využít garáže u Rudolfina či u Národního divadla, kde stojí parkovné na den 960 korun a 60 korun za první až osmou započatou hodinu.

