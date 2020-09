Hřib k případnému přeplnění nemocnic: Nakažené můžeme umístit do tělocvičen a internátu

reklama

Předmětem prvního jednání primátora Hřiba a ministra zdravotnictví Romana Prymuly byly lůžkové kapacity v hlavním městě Praze. „Kapacita se postupně naplňuje. Závažný problém je, že na lůžkách leží i lidé, kteří nemají akutní problémy a mohli by být propuštěni, ale ze sociálních důvodů to není možné,“ sdělil Hřib s tím, že v tomto případě nabídli za Prahu maximální součinost s přesunem neakutních pacientů do domácí péče.

„Problém, který tu máme, se nevyřeší výměnou ministra. Základní problém byl v tom, že pan premiér populisticky zasahoval do odborných doporučení,“ pokračoval primátor Hřib. Roman Prymula šel do úřadu s tím, že chce dramaticky zlepšit komunikaci, což se mu prý daří: „Dozvěděli jsme se od něj spoustu věcí a naplánovali další dvě jednání, týkat se budou distanční výuky a dat od Ministerstva zdravotnictví, která budeme potřebovat,“ podotkl.

Primátor dále uvedl, že v případě nedostatku lůžek v nemocnicích a dalšího nárůstu hospitalizovaných pacientů s koronavirem mají vytipované tělocvičny a internát, kde by se tito pacienti mohli léčit. „Je to zcela nouzový scénář, pevně doufám, že k němu nedojde. Aby se tak nestalo, je nutné respektovat opatření. Problém však je sehnat sem dostatečně kvalifikovaný personál,“ upozornil, že pokud začne ubývat personál třeba v důsledku nakažení, začne logicky ubývat i existujících kapacit. Jedná se prý o prostory, které jsou od škol oddělené.

Primátor následně doporučoval lidem nainstalovat si aplikaci eRoušku, ze stran veřejnosti však zaznívají reakce, že nedůvěřují státu a bojí se, že jejich data budou zneužita: „Důvěra je samozřejmě v troskách, je to dané i tím, jaké signály vysílal premiér, který všechny vyzval, ať tráví dovolenou doma, a sám si odjel na dovolenou do zahraničí, nebo když se setkal s pozitivní osobou, tak ani nešel do karantény, ale šel se fotit na kampaň,“ spustil pražský primátor o tom, jak špatný příklad Babiš dává svým spoluobčanům.

„V momentě, kdy dojde k exponenciálnímu nárůstu počtu nově nakažených, tak žádný zdravotní systém na světě, ani ten náš, který je vysoce kvalitní, není připraven na to, aby zvládl takovýto nápor hospitalizovaných osob. Zatím můžeme mluvit o štěstí, že se to nezakouslo do vyšších věkových kategorií. To by to stoupalo raketově vzhůru,“ pokračoval pražský primátor.

Prymula prý Hřiba ujistil, že momentálně se přísnější protiepidemická opatření v Praze nechystají: „Nyní prý chtějí sledovat účinnost opatření, která jsou aktuálně v platnosti,“ upřesnil primátor.

Hovořili společně také o situaci ve školách, která se zhoršuje. „Svoláváme proto jednání se zástupci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a zástupci škol, abychom si zkontrolovali stav technologické i metodické připravenosti na zavedení distanční výuky,“ sdělil primátor s tím, že by jistě byly výjimky pro praktickou výuku, stejně jako na vysokých školách.

