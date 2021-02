Hřib obrátil, jde s hejtmany. Vydrží Bartoš první až do října?

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil, že všichni hejtmani požádají vládu o prodloužení nouzového stavu. Ale pod podmínkou, že se děti vrátí do škol. Ministr vnitra Jan Hamáček za to hejtmanům poděkoval. Nabízí se však otázka, zda stejné poděkování vysloví také občané, kteří jsou z celé řady restrikcí frustrovaní. Průzkum agentury Kantar ukázal, že lidé se začínají odvracet jak od Andreje Babiše (ANO), tak od ČSSD. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se postavil do jedné řady s hejtmany.

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) v nedělních Otázkách Václava Moravce oznámil, že hejtmani požádají vládu o prodloužení nouzového stavu o čtrnáct dní. Požadují však, aby se žáci a studenti vrátili do škol. Další podmínkou je, že vláda konečně přistoupí na požadavky opozice a projedná pandemický zákon. Obecně řečeno, vláda vy měla hledat shodu s opozicí na tom, co bude dál po skončení nouzového stavu.

„Podali jsme to proto, že nás o to pan premiér požádal a také proto, že jsme vnímali, že v některých krajích mají hejtmani tu situaci opravdu vážnou. My bychom se asi dostali do situace, že by od pondělí každá část republiky fungovala trochu jinak, a to by nebylo dobré. Já chci především poděkovat hejtmanům, že našli shodu a že to vyřešili. Tohle měla řešit Poslanecká sněmovna,“ upozornil Kuba.

Oněch čtrnáct dní má vláda také na to, aby připravila návrat dětí do škol od 1. března.

„Nahrazujeme v téhle chvíli nedohodu v Poslanecké sněmovně, aby nedošlo k tomu, že se v jednom kraji otevřou obchody a nahrnou se tam lidé. Aby se tady nerozsypala republika a nedělo se jen něco někde,“ varoval Kuba.

Zdůrazňoval, že situace je velmi složitá a hejtmani se prostě snažili jen o to, aby to v krajích fungovalo. Bez ohledu na to, z jaké strany hejtmani jsou. Všichni si přejí, aby se epidemie zbrzdila, ale zároveň aby skončila nesmyslná opatření.

Pro podání žádosti o pokračování nouzového stavu hlasovalo třináct členů Asociace krajů ze čtrnácti. Proti se postavil jen pražský primátor Zdeněk Hřib, který ve vyjádření pro Českou televizi konstatoval, že v první řadě je potřeba obnovit důvěru veřejnosti v to, že politici vědí, co dělají. Kdyby se otevřely obchody s nějakými omezeními, mohla by to podle Hřiba být podaná ruka občanům.

Nakonec se ale rozhodl také požádat o prodloužení nouzového stavu, aby Praha nebyla jediným místem v České republice, kdy nouzový stav nebude, a všichni lidé by sem nevyrazili na nákupy. To by vedlo k tomu, že by se dříve či později epidemická situace zhoršila i v Praze. Hlavní město chce prý také být solidární s většinou země.

„Z toho důvodu, že jsme chtěli být solidární, tak já nakonec podávám tu žádost,“ oznámil ve veřejnoprávní televizi Hřib.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hejtmanům poděkoval.

„Děkuji hejtmanům za velmi korektní a věcné jednání. Dohodli jsme se na dalším společném postupu v situaci, která je z epidemického hlediska velmi složitá. Při pokračování nouzového stavu je priorita návrat dětí do škol, úpravy opatření budeme průběžně konzultovat s kraji,“ prohlásil Hamáček na sociální síti Twitter.

Otázkou je, co si o tomto kroku budou myslet občané. Kolik jich poděkuje Janu Hamáčkovi a kolik se na koalici ANO a ČSSD spíše zlobí.

Prozatím poslední průzkum agentury Kantar ukázal, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš už neomezeně nekraluje politické scéně. Po sedmi letech skončil Babiš v průzkumu až druhý za koalicí Pirátů a STAN. Sociální demokraté Jana Hamáčka by se do tohoto průzkumu do Sněmovny již nedostali, protože by získali jen čtyři procenta hlasů.

Aktivista Paták Hamáčkovi připomněl, že Německo, které je na tom z epidemického hlediska podstatně lépe než Česko, se nechystá rozvolňovat.

Člen TOP 09 David Soukup upozornil, že v Německu je situace lepší navzdory tomu, že v Německu nebyl vyhlášen nouzový stav. Teď sice v Německu platí lockdown, ale pravidla, za kterých fungovaly např. školy, byla v Německu volnější.

„Hlavně tam neměli nouzový stav. Mají tam k opatřením zákony, kterým se Babiš brání... hlavně tam stát poskytuje všem, nejen zaměstnancům, kompenzace a pak lidé dobrovolně nastupují do karantény. Rozdíl v ohleduplnosti snad ani nekomentovat,“ napsal Soukup.

Předseda STAN Vít Rakušan se vrátil ke zmíněnému průzkumu a poděkoval občanům za důvěru. Podle něj se ukazuje, že občané opravdu chtějí změnu.

„Děkuji vám za důvěru. 29,5 % pro Piráty a STAN. Je to jen průzkum, ale dává nám najevo, že o naději, změnu, dobrý program a kvalitní lidi stojíte. Čeká nás náročný rok,“ konstatoval.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo se svými dlouholetými zkušenostmi sice upozorňoval, že volby jsou až v říjnu, čili jsou ještě relativně daleko a může se stát ještě ledacos. Šídlo však také upozornil, že únorové průzkumy bývaly v minulosti důležité. „Prosím vás, ty volby jsou až v říjnu, jo? Kdysi, když byly volby ještě na jaře, ale platilo, že klíčový průzkum byl ten únorový,“ prohlásil.

Publicista z Reflexu Čestmír Strakatý si půjčil repliku jedné z her Divadla Járy Cimrmana a konstatoval, že tento průzkum agentury Kantar je dobrý možná tak na podpal v kamnech.

„Průzkum je to dobrý... tak na podpal v kamnech. Za měsíc budou daleko zajímavější výsledky,“ poznamenal Strakatý.

Editor Magazínu Reportér Michal Musil Šídlovi připomínal, jak moc se mohou předvolební průzkumy lišit od konečných volebních výsledků. Předvolební průzkumy z roku 2010 předpovídaly velké vítězství ČSSD. Sociální demokraté s Jiřím Paroubkem v čele sice volby vyhráli, ale s podstatně menším náskokem, než bylo předpovídáno, a Jiří Paroubek nedokázal najít koaliční partnery. Vládu poté sestavily ODS, TOP 09 a Věci veřejné.

Šídlo však obratem připomněl, že průzkumy hrály v předvolebních časech vždy svou roli.

„Já neříkám, že dopadnou stejně, to nikdy, ale kvůli TV debatám se vždycky hodilo, když ses dostal nad pět procent, 2006 Zelení, 2010 VV i Piráti šli prudce nahoru 2017,“ konstatoval Šídlo.

