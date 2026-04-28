Hřib vyzval Babiše: Odvolejte tu ministryni a jmenujte konečně někoho kompetentního

28.04.2026 16:33 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib kritizuje ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO), která bydlí v levném obecním bytě v Bílině. V jiném obecním bytě s nájmem pod pět tisíc korun přitom Mrázová bydlela posledních 15 let a to i v době, kdy byla starostkou Bíliny. Hřib proto vyzval premiéra Andreje Babiše, aby Mrázovou odvolal.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zuzana Mrázová, ministryně pro místní rozvoj

Hřib na síti X sdílel informaci, podle které ministryně pro místní rozvoj už od roku 2009 bydlí v nájemním bydlení v Bílině, které by přitom mělo sloužit mladým rodinám a sociálně slabším.  „Ministryně Mrázová roky zneužívá obecní bydlení určené pro mladé a rodiny. Zuzana Mrázová by měla okamžitě odstoupit z postu ministryně. Nebo se Andreji Babiši zachovejte jako schopný a zodpovědný premiér a odvolejte ji. Jmenujte konečně někoho kompetentního k řešení krize bydlení,“ vyzval Hřib Mrázovou k demisi.

 

 

Předseda Pirátů vychází ze zjištění Seznam Zpráv, podle kterých Mrázová aktuálně bydlí s manželem v obecním bytě, kde platí nájem 9 tisíc korun. Přitom jako ministryně pobírá téměř stotisícový plat. Do tohoto bytu se přestěhovala z jiného obecního bytu na náměstí Bíliny, kdy bydlela od roku 2009.

V tomto 130 metrovém bytu platila nájem 4,5 tisíce korun a nastěhovala se do něj v době, kdy ještě nepůsobila v politice. V roce 2015 se ale stala místostarostkou a o tři roky později i starostkou města Bílina za hnutí ANO. V obecním bytě přesto zůstávala.

„Nikdy jsem nezastávala názor, že nájemní bydlení má být vyhrazeno pouze určité skupině obyvatel. Naopak dlouhodobě podporuji vyvážený mix nájemního, družstevního a vlastnického bydlení,“ argumentuje Mrázová, proč má na obecní byt stále nárok. Mrázová se přitom prezentuje jako člověk, který má silné sociální cítění a z pozice ministryně chce vyřešit bydlení pro ohrožené skupiny občanů, ať už seniory nebo mladé lidi.

Jak upozorňují novináři, v majetkovém přiznání při vstupu do ministerského úřadu Mrázová uvedla, že má na spořicím účtu téměř milion korun. V Bílině přitom je každý pátý občan ohrožen exekucí a průměrný dluh na občana činí zhruba půl milionu korun.  

Psali jsme:

Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě
Bartoš (Piráti): Nejdřív Stanjura a teď i Babišova vláda zastavili financování
Ministryně Mrázová: Stát bude prostřednictvím zákona podporovat ty nejzranitelnější
Petr Dufek: Byty na českém trhu loni podražily o více než desetinu

 

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Čína

Čína určitě není kámoš, kterého by si většina lidí přála. Ale myslíte, že se bez Číny obejdeme? Hlavně po ekonomické stránce. A bohužel, i když se nám to líbit nemusí, není dobré si to s Čínou rozházet nebo se s ní rozejít? Je to smutné, že hlavní slovo určují právě takové země jako třeba Čína nebo ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Závist jako prase!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseLukáš Pecha , 28.04.2026 16:44:15
Je to snad její věc kde bydlí, ne? Ať se Hřib odstěhuje z Prahy za levnějším bydlením třeba někde do pohraničí a nemusí závidět někomu levnější bydlení třeba zrovna v té Bílině.

Další články z rubriky

Ohrožení Benešových dekretů. Michal Hašek řekl víc

13:30 Ohrožení Benešových dekretů. Michal Hašek řekl víc

„Nejezděte do Brna. Nejste vítáni,“ vzkazuje Sudetoněmeckému landsmanšaftu emeritní hejtman Jihomora…