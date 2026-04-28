Hřib vyzval Babiše: Odvolejte tu ministryni a jmenujte konečně někoho kompetentního

Hřib na síti X sdílel informaci, podle které ministryně pro místní rozvoj už od roku 2009 bydlí v nájemním bydlení v Bílině, které by přitom mělo sloužit mladým rodinám a sociálně slabším. „Ministryně Mrázová roky zneužívá obecní bydlení určené pro mladé a rodiny. Zuzana Mrázová by měla okamžitě odstoupit z postu ministryně. Nebo se Andreji Babiši zachovejte jako schopný a zodpovědný premiér a odvolejte ji. Jmenujte konečně někoho kompetentního k řešení krize bydlení,“ vyzval Hřib Mrázovou k demisi.
Ministryně Mrázová roky zneužívá obecní bydlení určené pro mladé a rodiny. @ZMrazova_MMR by měla okamžitě odstupit z postu ministryně. Nebo se @AndrejBabis zachovejte jako schopný a zodpovědný premiér a odvolejte ji. Jmenujte konečně někoho kompetentního k řešení krize bydlení. pic.twitter.com/DvLmGrhgxG— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 28, 2026
Předseda Pirátů vychází ze zjištění Seznam Zpráv, podle kterých Mrázová aktuálně bydlí s manželem v obecním bytě, kde platí nájem 9 tisíc korun. Přitom jako ministryně pobírá téměř stotisícový plat. Do tohoto bytu se přestěhovala z jiného obecního bytu na náměstí Bíliny, kdy bydlela od roku 2009.
V tomto 130 metrovém bytu platila nájem 4,5 tisíce korun a nastěhovala se do něj v době, kdy ještě nepůsobila v politice. V roce 2015 se ale stala místostarostkou a o tři roky později i starostkou města Bílina za hnutí ANO. V obecním bytě přesto zůstávala.
Mgr. Zuzana Mrázová
„Nikdy jsem nezastávala názor, že nájemní bydlení má být vyhrazeno pouze určité skupině obyvatel. Naopak dlouhodobě podporuji vyvážený mix nájemního, družstevního a vlastnického bydlení,“ argumentuje Mrázová, proč má na obecní byt stále nárok. Mrázová se přitom prezentuje jako člověk, který má silné sociální cítění a z pozice ministryně chce vyřešit bydlení pro ohrožené skupiny občanů, ať už seniory nebo mladé lidi.
Jak upozorňují novináři, v majetkovém přiznání při vstupu do ministerského úřadu Mrázová uvedla, že má na spořicím účtu téměř milion korun. V Bílině přitom je každý pátý občan ohrožen exekucí a průměrný dluh na občana činí zhruba půl milionu korun.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku