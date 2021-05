Hřibův výplod: Pražané, zamávejte svým penězům, vidíte je naposledy, tuší Petr Žantovský

reklama

Primátorské neumětelství Zdeňka Hřiba otvírá další díl seriálu mediálních zajímavostí. „Kdybych chtěl s nadsázkou otitulkovat tento sloupek, asi bych musel užít sloganu ‚Lepší k-nda nežli panda'. Pražský primátor Hřib totiž proslul nejméně dvěma kromobyčejnými aktivitami. Předně ukončil několikaleté jednání s Čínou o zapůjčení pandy, typického zvířecího symbolu Číny, do pražské zoo. Kdo se v tom trochu vyzná, ví, že Čína pandy neprodává, nýbrž zapůjčuje, má pod kontrolou péči, která se jejich ‚mazlíčkům' dostává, arbitruje prostory, v nichž pandy v cizině přebývají. A zapůjčení pandy rovněž symbolizuje navázání přátelských a vstřícných vztahů se zemí a městem, kam panda z Číny putuje. Na tom všem pražský magistrát po léta trpělivě pracoval – a těsně před cílem – po úspěšném tažení Pirátské strany v hlavním městě, které vyneslo do primátorského křesla Zdeňka Hřiba – celou tu snahu nové vedení radnice zhatilo," uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na námitku, že panda v Praze znamená obrovský přísun financí od návštěvníků tuzemských i zahraničních, jsme slyšeli odpověď, že jde – opět – o symbol. „Tentokrát statečného boje malé Prahy proti velké Číně, která uzurpuje tu Tibet, tu Ujgury, navíc tam vládnou komunisté, s nimiž se kamarádíčkuje náš pan prezident. Nejméně čtyři důvody, proč zahodit příležitost mít v Praze zvířecí unikát a v obecní kase tučný výnos. Tehdy si všichni normální lidé ťukali na čelo a tázali se, kdo je ten Hřib, že se plete jako primátor města, jemuž to kompetenčně nepřísluší, do zahraniční politiky, a navíc ve stylu slona v porcelánu. S lítostí jsme tedy oželeli kouzelného méďu a čekali, co zas světového pana primátora napadne. Nemuseli jsme čekat dlouho. Sotva vyhlásil studenou válku Číně, jal se totéž činit Rusku,“ připomíná mediální analytik.

Atomový Hřib v hlavním městě řádí jako černá ruka

Ruská federace nám sice nehodlala zapůjčit žádné živočichy, ale mohla by být skvělým zdrojem vzájemných kulturních výměn, recipročních výstav typu Národní galerie – Ermitáž. „A to by rovněž mohlo pěkně sypat. Jenomže primátor Hřib, jemuž se ne nadarmo začalo mezi lidmi říkat ‚Atomový‘, vytáhl do boje s ‚mrazem‘, který podle knihy Zdeňka Mlynáře ‚přichází z Kremlu‘. Nechal přejmenovat náměstí, na němž sídlí ruská ambasáda v Praze, z tradičního a neutrálního názvu Pod Kaštany – ty kaštany tam opravdu jsou – na politicky účelové náměstí Borise Němcova, zavražděného opozičního politika. Ten sice na tom náměstí nikdy nebyl, ale zato byl v 90. letech s Borisem Jelcinem v Americe u Billa Clintona a Jelcin ho Clintonovi představil jako budoucího ruského prezidenta. Jenže ruským lídrem se stal Vladimír Putin, Němcov si založil vlastní opoziční stranu a Putinovi okopával kotníky. A jedné neblahé noci byl zavražděn. Dodnes se neví kým, spekuluje se o zájmech FSB, CIA a kdekoho dalšího,“ podotýká Petr Žantovský.

Nicméně to, že Hřib dal náměstí u ruské ambasády jméno podle Němcova, je samozřejmě schválnost a provokace. To, mimo jiné ztráty, může být i ztrátou finanční, protože ruských turistů do naší země tradičně jezdilo hodně. „Nu a čerstvým výplodem Hřibova ducha je – za masového potlesku mainstreamových médií prosazená – finanční podpora pouliční trachtaci homosexuálů a leseb pod názvem Prague Pride. Tahle akce, k níž se většinou neznají ani sami rozumní homosexuálové a je jen exhibicí a hromadnou pijatikou osob bez vkusu a studu, nyní dostane od pražské radnice dotaci ve výši 650 tisíc korun. Dokonce se o tom zcela bezprecedentně hlasovalo nadvakrát. Když to napoprvé zastupitelstvem neprošlo, vynutil si Hřib nové hlasování. Zdůvodnění? Bude to znamenat značný finanční přínos pro hlavní město, neboť na průvod jinosexuálů se prý přijedou podívat desetitisíce turistů. No, chtěl bych to vidět," pochybuje mediální odborník.

Peníze z kapes daňových poplatníků už zmizí navždy

Vždyť kdo chce spatřit někoho z LGBT party, může si pustit jakoukoli televizi. „Na všech kanálech – snad s výjimkou toho dechovkového – se to příslušníky této sexuální minority jen hemží. Moderátoři, kadeřníci, maskéři, herci, modelové, taneční umělci, režiséři, to všechno jsou profese, kde je dnes asi nejvyšší zastoupení homosexuálů a spol. Jenže – jak říkám – jen minimum z nich se půjde producírovat středem Prahy s pavím peřím trčícím ze zadní části těla. Závěr? Budou volby a pirátský primátor Hřib si zřejmě slibuje, že touto atrakcí si nakloní sexuální menšinu a přiměje ji hodit do urny příslušný lístek. Tak nějak se mnozí politici v minulosti snažili vlichocovat třeba romským voličům. Jaké bylo pak jejich překvapení, že skoro nikdo z nich pak volit nešel. Vsadím se, že ani s účastníky Prague Pride to nebude jinak. Nicméně peníze z kapes daňových poplatníků už zmizí navždy,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Titulek „Facebook zásadně mění pravidla, nebudete moci nadávat na souseda!" láká na aktuální článek na serveru TN.cz o tom, že Facebook chystá nové a zásadní změny ve skupinách na síti. „Společnost primárně zmiňuje bezpečnost, v konečném důsledku ale změny mohou znamenat omezení svobody slova. Nová pravidla Facebooku se zaměří na skupiny a uživatele, kteří na sociální síti šíří údajné nenávistné projevy, dezinformace a škodlivý obsah a jinak porušují pravidla. Společnost v prohlášení uvedla, že ‚je pro ni důležité, aby se lidé mohli bezpečně zapojovat do skupin na Facebooku a sdílet své zájmy a životní zkušenosti s ostatními'. Odvolává se přitom na inovovaná ‚Pravidla komunity', která zakazují například agresivní nebo ponižující slovní projevy, škodlivé stereotypní projevy, označování někoho za podřadnou osobu, vyjadřování opovržení, odporu nebo zapuzení, klení a výzvy k vyloučení nebo segregaci," připomíná mediální analytik.

Odpojením se od Facebooku přijdete jen o špiclování

Skupinám, které porušují pravidla, společnost ztrpčí život tím, že začne upozorňovat lidi, kteří se k ní budou chtít připojit. „Také omezí zasílání pozvánek v podobě upozornění. Pro členy skupiny omezí šíření obsahu třeba tím, že je bude v News Feedu zveřejňovat níže. ‚Věříme, že skupiny a členové, kteří porušují naše pravidla, by měli mít omezená privilegia a dosah. Omezení by se stupňovala s tím, čím více by porušovali pravidla, až do bodu, kdy bychom je zcela odstranili. Pokud by se jednalo o vážnou újmu, tak bychom skupiny nebo jednotlivce vymazali rovnou,‘ sdělila společnost. Novým standardem se stane i nutnost odsouhlasení příspěvků administrátory a moderátory skupin, pokud bude mít skupina nadměrný počet členů porušujících pravidla. Když budou administrátoři či moderátoři opakovaně schvalovat příspěvky porušující pravidla, Facebook zruší celou skupinu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pokud někdo opakovaně poruší pravidla ve skupině, Facebook ho nechá zablokovat na určitý čas ve všech skupinách. Takoví uživatelé nebudou moci také zvát další uživatele do skupin a nebudou moci nové skupiny zakládat. „K tomu lze dodat snad jediné: Odejděte od Facebooku, a to co nejdříve. Jsem pryč už přes dva roky a ze své zkušenosti vím, že o nic nepřijdete. Facebookové obsahy, které zajímají zvídavého a myslícího uživatele, tedy nikoli třeba selfíčko nějakých puberťaček jásajících nad pizzou na pozadí Eiffelky, obvykle můžete najít na hromadě jiných míst. Odpojením se od Facebooku přijdete o jediné: o jednu z mnoha špiclovacích cest, jimiž do vašeho života vstupuje Velký Bratr, ať už si jej představujete jakkoli. A ještě si ušetříte ponižující pocity, když přistupujete na cenzorskou praxi, která se sice hájí nejlepšími úmysly, avšak ty, jak známo, dláždí cestu do pekla,“ vysvětluje mediální odborník.

Tzv. politické a společenské elity udělaly skandál z ničeho

A nemohl nechat bez povšimnutí ani další bouři ve sklenici naší kocourkovské mediální vody, o niž se postarali novináři a politici komentující vcelku jasný a nedvojsmyslný rozhovor prezidenta Miloše Zemana s moderátorkou televize Prima Terezií Tománkovou. „Rozhovor se točil především kolem tzv. kauzy Vrbětice. Prezident předložil několik možných vysvětlení a vyzval orgány k tomu příslušné, aby co nejdříve vnesly do věci jasno. A v tom byl pro naše vzorové ‚liberální demokraty‘ zakopaný pes. Prezident se nepřidal do unisono zástupu těch, co už řadu dnů hlásají jednoznačnou ‚pravdu‘, že sedm let starý výbuch v muničním skladu Vrbětice zavinili dva konkrétní ruští agenti. Zeman si dovolil tuto jednoznačnost narušit položením několika otázek, které si žádají odpovědi, aby bylo možné onu tezi o agentech potvrdit, nebo vyvrátit. Běžný vyšetřovací postup. Považoval jsem prezidentem vyslovené věty za racionální a vyvážené,“ přiznává Petr Žantovský.

Jenomže ta skupina mediálně hlasitých rusofobů operuje s dojmy více než s argumenty a fakty a v nepěkně rozehrané studené válce se Vrbětice docela dobře hodí pro všechny ty diplomatické tance, které sledujeme už několik dní. „Prezident však neřekl, že to neudělali ti dva agenti. On řekl: ‚Pokud to byli ti dva agenti, jsou rázná opatření na místě.‘ Dal jsem si tu práci a našel na hradních stránkách doslovný přepis interview, což může udělat každý, koho zajímají fakta, a ne jen propaganda. Jenomže to peklo, které se rozeběhlo v médiích a na politické scéně, nebylo o tom, co Zeman řekl, nýbrž o tom, že několikrát v průběhu rozhovoru opravil či ironicky komentoval moderátorku Tománkovou. Naše tzv. politické a společenské elity z toho udělaly skandál, jako by se ji snažil málem usmrtit,“ žasne mediální analytik nad myšlenkovými pochody Zemanových kritiků.

Nepřipustit jinou vyšetřovací verzi než s ruskými špiony

Zde je několik reakcí za všechny: „Chování pana Zemana k Terezii Tománkové bylo pokračováním jeho mnohaletého buranství“ (Pekarová Adamová). „Zeman lhal, je to velezrádce. Jeho chování přesáhlo hranici slušnosti“ (Langšádlová). „Jeho chování bylo absolutně odporné“ (Zdechovský). „Neuvěřitelný boj nervů s buranem a lhářem“ (Bočanová). Se snahou o vyváženost reagoval generál Šándor: „Osobně jsem zděšen absencí džentlmenství muže vůči ženě, která se projevila v následujícím rozhovoru. Terezie Tománková není žádná novinářská štika, její projev je nekonfliktní, což bychom měli spíše ocenit“. „Ano. Terezie Tománková obvykle nevede rozhovor jako výslech na rozdíl od Daniely Drtinové či Jakuba Železného, snaží se svému respondentovi nastavit vlídnou tvář, neboť si uvědomuje, že když půjde na hosta s karabáčem, nic se nedoví,“ míní pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vychází zřejmě z toho, že jen v dobré atmosféře se host může otevřít a říct i to, co třeba původně nechtěl. „V tom bych se i já Tománkové zastal. Potíž byla v něčem jiném: měla zřejmě od nějakých loutkovodičů v ‚mateřské‘ CNN nějaký seznam povinných názorů a stanovisek, na nichž umanutě trvala. Zejména šlo o to, nepřipustit existenci jiné vyšetřovací verze, než je ta s ruskými špiony. A to, že toto dogma opakovaně dávala na stůl, hlavu státu vytočilo. Kdo Zemana zná trochu blíž, ví, že je právě na toto velmi alergický. Nerad odpovídá pětkrát na totéž, považuje to za zabíjení času a nedostatečnou přípravu na straně novináře. Nu, a protože to je právě Zeman, realizuje své popuzení ironií a posměšnými šťouchanci. Je na každém, zda mu tento způsob komunikace sedí, ale je také na příslušném novináři, aby se na to patřičně připravil,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Každý si může udělat obrázek, co hrozného vlastně zaznělo

V té souvislosti nabízí osobní vzpomínku z roku 2001, kdy s Milošem Zemanem sepsal první větší knižní rozhovor „Prognostikovo pozdní odpoledne“. „Když jsme se viděli poprvé, oslovil mě ‚pane redaktore‘. Já mu na to odpověděl: ‚Pane premiére, laskavě mě takto neoslovujte, protože když slovo redaktor vyslovíte, hned vím, co tím podprahově chcete říct. Má to pro vás stigmatizující význam. Tak to si nepřeji. Říkejte mi jménem.‘ Musím říci, že se tehdejší předseda vlády lehce zarazil, upnul na mě oči a zjevně pochopil, že to myslím vážně. Dodnes jsem přesvědčen, že jsem si ho touto první větou získal. Už to na mě nikdy nezkusil. Chápu paní Tománkovou, že s hlavou státu se špatně laškuje tímto nadlehčeným tónem, navíc když situaci bere smrtelně vážně, a rozhodně nesdílí s prezidentem jeho způsob humoru. Nicméně považuji za značně dramaticky přehnané, že prý jí tento zážitek způsobil traumatický otřes a šok, jak jsem se též kdesi dočetl,“ konstatuje Petr Žantovský.

A každému doporučuje udělat si obrázek podle doslovného přepisu sporných pasáží. Zde jsou:

Tománková: Vy jste řekl, že ta věc (kauza Vrbětice, pozn. pž) je pro vás velmi důležitá, ale čekal jste týden. Proč?

Zeman: Já jsem to v tom projevu řekl, takže vidím, že jste špatně poslouchala.

Tománková: Vy jste řekl v tom projevu, že máte podrobné analýzy a dostatek informací. Odkud je máte, pane prezidente?

Zeman: Vy si sedíte na uších, paní moderátorko. Řekl jsem, že je mám od policejního prezidenta…

Tománková: Kdy jste se, pane prezidente, od pana premiéra a pana Hamáčka ty informace dozvěděl?

Zeman: Od těchto dvou lidí, jak jsem řekl ve svém projevu, to je vaše třetí chyba, jsem se to dozvěděl v sobotu.

Tománková: Jak vypadala ta vaše absolutní podpora, o které pan premiér mluvil?

Zeman: O tom jsem vám řekl před jednou minutou. Já vás nechci trápit, ale vy dneska nejste ve formě.

Tománková: Cítil jste se tím jako prezident dotčený, tou reakcí Ruska, která byla podle premiéra i podle ministra zahraničí nepřiměřená a agresivní?

Zeman: Před jednou minutou jsem vám řekl, že jsem touto reakcí Ruska byl dotčený a že jsem ji považoval za negativní. Proč se mě na to ptáte podruhé?

Tománková: Pan ministr zahraničí mluví o tom, že to bylo flagrantní narušení suverenity, a vy teď mluvíte o podezření.

Zeman: Prosím vás, snažte se uvažovat jako člověk, který, i když je to mentálně jednodušší, nenasává pouze jednostranné podezření, ale pracuje s oběma variantami… (Poznámka: Zeman neřekl, že mentálně jednodušší je Tománková, nýbrž okamžité přijetí jediného z různých možných vysvětlení.)

Tománková: Můžete být konkrétnější?

Zeman: Důvěrné materiály se většinou nezveřejňují ani půvabným moderátorkám, zvláště když by je stejně nepochopily, protože už jsem si všiml, že jsem třikrát říkal jednu a tutéž věc, a vy jste se mě zeptala počtvrté.

