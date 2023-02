Hrozby všude. Klíma je pryč, Rakušanovo vnitro zbývá. Ale nejen to

„A my jsme už před časem říkali, že hlavní bitva o svobodu slova se povede hlavně okolo těchto dvou pojmů – nenávist a dezinformace. To jsou dneska záminky, pod kterými se zasahuje do svobody slova,“ zdůrazňuje v XTV zakladatel a ředitel Společnosti na obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, že ze strany vnitra jde o „bezprostřední ohrožení svobody projevu“. Dezinformace jsou podle něj „byznys“, který živí politici.

Společnost na obranu svobody projevu Veselý před dvěma roky založil s Danem Vávrou a Marianem Kechlibarem. Původně prý bylo jejím záměrem pomoci českým úřadům vyznat se v tom, co dělají globální digitální platformy vůči našim občanům. „Pomoci jim regulovat tu scénu tak, aby se čeští občané postižení on-line cenzurou mohli bránit. Aby se mohli dovolat nějaké nápravy,“ vysvětluje Veselý.

Loni 25. února, den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, vláda vyzvala k přijetí opatření, která by v kybernetickém prostoru vedla k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací ohledně ruské agrese. Koncem února tak zablokoval správce české domény CZ.NIC v reakci na ruský útok na Ukrajinu osm „dezinformačních“ webů.

„Někteří politici si myslí, že svoboda projevu je překonaný fenomén. Že dnes je nový trend nikoho neurážet, odstranit tu tzv. nenávist, která ale není nikde přesně definovaná, a odstranit ty tzv. dezinformace, které také nejsou nikde jasně definované. A my jsme už před časem říkali, že hlavní bitva o svobodu slova se povede hlavně okolo těchto dvou pojmů – nenávist a dezinformace. To jsou dneska záminky, pod kterými se zasahuje do svobody slova,“ konstatuje Vlastimil Veselý.

Kdo do svobody slova zasahuje? „Můžeme se bavit o tom, jestli jsou to platformy typu Facebook, Twitter, YouTube a je to jejich chuť odstraňovat ‚škodlivý obsah‘. Anebo jsou to zásahy, které jsou spíš na objednávku politiků, na objednávku přímo nějaké strany či na objednávku bezpečnostních složek, jak se dnes ukazuje,“ pokračuje spoluzakladatel nevládní organizace zaměřené na obranu svobody projevu na digitálních platformách.

„Slovo dezinformace je v poslední době velmi sexy, spousta lidí se na něm živí,“ dodává moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho host mu dává za pravdu: „Je to sexy slovo, to jste řekl dobře. Pro spoustu lidí a na ně napojených firem je to byznys, proto vytvářejí dezinfománii a hysterii, že nám tu hrozí za každým rohem nějaký dezinformátor a dezinformace. A kdo to živí, jsou politici, kteří nemají argumenty, aby se vypořádali se svým názorovým soupeřem. Co je pak jednoduššího než ho označit za dezinformátora…,“ podotýká Vlastimil Veselý.

„Pojem dezinformace je dnes naprosto nadužíván a zneužíván. Tak 99,9 případu nesplňuje definici dezinformace. Většinou je to prostě jen nějaká lež nebo omyl. Podle našeho výkladu, aby dezinformace byla skutečnou dezinformací, tak by měla být nepravdivá, ale zase kdo to rozhodne? Jedině soud, žádné ministerstvo ani vládní zmocněnec. Takže měla být záměrně nepravdivá informace a musí hrozit nějaká vysoká společenská nebezpečnost a je tam zahraniční aktér, který se snaží ohrozit národní bezpečnost,“ vysvětluje Vlastimil Veselý, že to vše je především téma pro bezpečnostní složky a kontrašpionáž, nikoli pro média.

Moderátor v kontextu toho podotkl, že bývalý vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma na adresu Společnosti na obranu svobody na sociální síti uvedl: „Vy jste skutečně parta užitečných idiotů podle Leninovy definice. Vaše snaha oslabit ty, kteří se snaží bránit demokracii proti ruskému vlivu, je evidentní.“

„To zní děsivě. A to pan Klíma byl před pár dny hodně vysoká šarže,“ hrozí se moderátor. „V první řadě je třeba říct, že chování pana zmocněnce porušovalo vůbec kodex státního úředníka, porušovalo kodex zmocněnce. Právníci nám radili, ať si na něj stěžujeme, je to nepřijatelné chování, ale pro nás je pan Klíma uzavřená kapitola,“ řekl šéf Společnosti na obranu svobody. Moderátor k tomu poznamenal, že se spíše Klíma stal „užitečným idiotem“, když se do této funkce zmocněnce nechal vůbec „uvrtat“.

Je v naší zemi svoboda slova ohrožena? „My se domníváme, že velmi. Poté, co vláda před rokem zablokovala řadu webů bez zákonné opory a jakéhokoli důvodu… Dnes jsme v situaci, kdy vláda, speciálně Ministerstvo vnitra, hledá legislativní možnosti, jak toto pokrýt. Pokud v tom bude pokračováno, je to bezprostřední ohrožení svobody projevu v České republice,“ dodává Vlastimil Veselý.

Svobodu projevu však v naší zemi ohrožuje také EU: „Věnujeme se monitoringu unijní legislativy. Ze strany Evropské unie je zde několik legislativních záměrů, z nichž některé už byly schváleny europarlamentem, jako tzv. Digital Services Act, který vešel v platnost, teď probíhá národní implementace. Jsou to další normy v oblasti té nenávisti, kdy se má z projevu nenávisti stát mezinárodní trestný čin. Bude třeba neustále hlídat, co z Bruselu přichází, aby se česká svoboda nakonec neomezila českou legislativou, ale tou unijní.

Zastavit tento rozjetý vlak lze. S blbci – cenzory – se nedá vyhrát, ale musí se bojovat. Můžeme ho zastavit v rámci naší judikatury, tedy v rámci České republiky. A významně tu bude hrát roli i postoj občanů. Pokud se lidi nebudou bát vyjadřovat svobodně své názory, tak tím dávají příklad svému okolí, aby ta vlna svobody pokračovala dál, vytvořila hráz proti té cenzuře a snahám, které tu dříve tolik nebyly,“ uzavírá ředitel Společnosti na obranu svobody Vlastimil Veselý.

