Hrozí diktatura! Michael Žantovský je zděšen

Michael Žantovský, který kandiduje v nadcházejících volbách do Senátu za ODS, TOP 09 a STAN tvrdě kritizuje návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti, který v pondělí představilo ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD). Podle Žantovského jde o útok na svobodu. „Nově navrhovaný stav nebezpečí na celostátní úrovni by umožnil vládě omezovat základní ústavní práva včetně práva vlastnického, svobody pohybu a pobytu, práva shromažďovacího či práva na nedotknutelnost osoby a obydlí,“ tvrdí bývalý poradce Václava Havla a dodává, že novela navíc umožňuje opakovaně odkládat volby, což je snadno zneužitelná věc.

reklama

„Útok na svobodu pod koronavirovou rouškou,“ křičí do světa titulek textu Michaela Žantovského na facebooku. Žantovský reaguje na předložený návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti, který předložil ministr vnitra Jan Hamáček. Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 3725 lidí

„Každý rozumný člověk se smíří s dočasným omezením některých ústavně zaručených práv a svobod, pokud je akutně ohrožena bezpečnost nebo zdraví občanů. Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti má s ochranou zdraví občanů jen málo společného, představuje však potenciální ohrožení základů demokratického státu,“ píše Žantovský.

Novela by podle něj zavedla institut stavu nebezpečí na celostátní úrovni, který je nesrovnatelný s tím, co v současnosti mají k dispozici hejtmané jednotlivých krajů podle krizového zákona. „Nově navrhovaný stav nebezpečí na celostátní úrovni by na rozdíl od krajů umožnil vládě omezovat základní ústavní práva včetně práva vlastnického, svobody pohybu a pobytu, práva shromažďovacího či práva na nedotknutelnost osoby a obydlí. Česky řečeno, umožnil by zabavovat majetek, nařizovat domácí vězení, rozhánět pokojná shromáždění, provádět domovní prohlídky bez povolení a mnohé další,“ varuje Žantovský.

Upozorňuje také na možnost prodloužení volebního období a odklad konání voleb, a to i opakovaně. „Některým ministrům a politikům by to teoreticky umožnilo vládnout do smrti, což by jim nejspíš nebylo proti mysli,“ píše ironicky Žantovský.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Hrozivý charakter těchto opatření se předkladatel snaží zmírnit poukazem na jejich dočasný charakter a tím, že by je mohla stejně jako u stavu nouze zvrátit Poslanecká sněmovna. To je falešný argument. Stav nebezpečí stejně jako nouzový stav by sice mohla vláda vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, ale mohla by ho se souhlasem Poslanecké sněmovny také libovolně prodlužovat,“ upozorňuje dále, že vláda s většinou v Poslanecké sněmovně by takto mohla vládnout mnoho let.

„Každá vláda včetně té nynější se totiž opírá o otevřenou či skrytou většinu v Poslanecké sněmovně; jinak nemůže být vládou. A pokud by k jejím pravomocem podle současného ústavního zákona o bezpečnosti ještě přibyla kompetence opakovaně odkládat volby, otevírá se tu cesta k diktatuře, která by vládla prostřednictvím neustále prodlužovaného stavu nebezpečí a neustále prodlužovaného volebního období. A diktaturu už jsme tu měli,“ srovnává Žantovský.

Fotogalerie: - Kandidát Žantovský

Na závěr bývalý mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla radí, aby měl celý Parlament České republiky právo zvrátit rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu a stavu nebezpečí a vyslovení souhlasu s jejich prodloužením. „Jelikož jde o ústavní zákon, který se dotýká základních práv a svobod občanů, odpovídá to i ústavnímu postavení obou komor,“ píše Žantovský, že by o tom případně měl rozhodovat i Senát.

„Namlouvat si, že výše popsaná hrozba je čistě teoretická, by se nám mohlo ošklivě vymstít. Bez spolehlivých záruk se nám práva, kterých se dnes vzdáváme, abychom pomohli zastavit epidemii, nemusí nikdy vrátit. O svobodu lze snadno krůček po krůčku přijít, ale je nesmírně obtížné ji získat zpět,“ píše Žantovský na závěr a také tím apeluje na své voliče, aby ho zvolili do Senátu. „Pokud budu v nadcházejících volbách zvolen do Senátu, jistě najdu dost stejně smýšlejících kolegů, kteří nedopustí přijetí novely ústavního zákona o bezpečnosti v této vrcholně nebezpečné podobě,“ uzavírá Žantovský.

Psali jsme: Ministr Hamáček: Posílíme mobilní volební komise pro lidi v karanténě Kdo září v září? Hamáček v popularitě předběhl Babiše Znovu se obnovil krizový štáb. Situace je velmi vážná, říká Hamáček Vích (SPD): Vytvoříme pandemickou krizi a následně vás ochráníme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.