Hrušínský, Marhoul, Dědeček a další. Co minuta, to Západ, EU a odmítání Babiše

Na demonstraci na Staroměstském náměstí krátce promluvila desítka osobností. Jan Hrušínský, Václav Marhoul, kajakář Vavřinec Hradílek a další.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Po Hrušínském promluvil i režisér Václav Marhoul, který přidal pár poznámek pro lidi, kteří váhají, zda půjdou za pár dní k volbám. Varoval, že lidí, kteří chtějí volit fašisty a komunisty, je ve společnosti asi 19 procent. A těmto lidem je podle Marhoula třeba se postavit.
„Je to stále 19 procent. Proti nim stojí asi 20 procent lidí, kteří hájí zásady morálky a pravdy. „A pak je tady prostředek, tedy lidé, kteří se nechají často zmanipulovat. Andrejem Babišem,“ upozorňoval Marhoul.
Sociálním demokratům vzkázal, že zradili své ideály. Je mu to prý líto, protože i jako pravicový liberál je přesvědčen, že česká společnost potřebuje moderní sociální demokracii. Podle něj lidé stále čekají na jakousi politickou stranu, se kterou budou moct vždy souhlasit. „Ale já jsem se za těch 30 let ve svobodě naučil, že taková strana je iluze. Nikdy taková strana nebude,“ sdělil demonstrantům na Staroměstském náměstí. Požádal všechny, aby využili zdravý selský rozum, šli k volbám a hájili občanskou společnost.
Prostor dostal také kajakář Vavřinec Hradílek, který má pocit, že v těchto volbách skutečně stojíme na křižovatce. „Musíme si zvolit bezpečnou budoucnost pro naše děti,“ žádal. Zdůrazňoval, že budoucnost Česka je stále v rukou občanů.
Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a někdejší disidentka, poznamenala, že letošní volby se liší oproti volbám v roce 2021 tím, že je třeba mít na mysli i pomoc poskytovanou Ukrajině. „Prosím, nebuďme srabi. Podporujme jednotlivě i ve stranách Ukrajinu, kde umírají civilisté a vojáci za nás. Prosím, mluvte se sousedy a navrhujte jim, ať volí strany, které se budou starat o připravenost naší země na obranu a o životní prostředí, a to i za cenu našeho uskromnění se. Nenechme vzít demokracii našim vnoučatům,“
K demonstrantům promluvil také básník Jiří Dědeček.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Mikuláš Minář v závěru akce podotkl, že je čas říct ne extremistům a ruské agresi na Ukrajině. Stejně tak je prý třeba říct ne i populistům, kteří extremistům říkají ano. „Pojďme, prosím říct všem extremistům tiché, ale důrazné ne,“ zaznělo na Staroměstském náměstí.
Minář nakonec všechny požádal, aby své spoluobčany přemluvili, aby také šli k volbám. Zdůraznil, že odhodlaní občané opravdu mohou změnit svět. „Tyhle volby rozhodne jedna minuta. Vaše jedna minuta. Vaše minuta denně. Když to udělá celý Staromák, tak pošleme večer jeden e-mail, tak oslovíme až 300 tisíc lidí. A to může skutečně rozhodnout volby, protože rozhodovat může i půl procenta.
autor: Miloš Polák