Hrušínský, Marhoul, Dědeček a další. Co minuta, to Západ, EU a odmítání Babiše

28.09.2025 17:35 | Monitoring

„Svět patří těm, co se neposerou,“ zaznělo na Staroměstském náměstí v Praze s tím, že je čas postavit se za svobodu a demokracii a nenechat zvítězit extremisty. Na náměstí vystoupli režisér Jan Hrušínský, režisér Václav Marhoul, básník Jiří Dědeček, který demonstranty oslovil veršem. A tím to neskončilo. Padla zásadní výzva.

Foto: Repro Milion chvilek, FB
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

Na demonstraci na Staroměstském náměstí krátce promluvila desítka osobností. Jan Hrušínský, Václav Marhoul, kajakář Vavřinec Hradílek a další.

„Půjdu k volbám a budu volit bezpečí a prosperitu pro Českou republiky. To znamená členství v NATO a Evropské unii,“ zdůraznil Hrušínský. To podle něj znamená, že v žádném případě nebude volit Klausovi Motoristy, nebude volit přátele Ruska, nebude volit komunisty schované ve Stačilo!. Nebude prý volit ani SPD, ale ani Andreje Babiše.

Po Hrušínském promluvil i režisér Václav Marhoul, který přidal pár poznámek pro lidi, kteří váhají, zda půjdou za pár dní k volbám. Varoval, že lidí, kteří chtějí volit fašisty a komunisty, je ve společnosti asi 19 procent. A těmto lidem je podle Marhoula třeba se postavit.

„Je to stále 19 procent. Proti nim stojí asi 20 procent lidí, kteří hájí zásady morálky a pravdy. „A pak je tady prostředek, tedy lidé, kteří se nechají často zmanipulovat. Andrejem Babišem,“ upozorňoval Marhoul.

Sociálním demokratům vzkázal, že zradili své ideály. Je mu to prý líto, protože i jako pravicový liberál je přesvědčen, že česká společnost potřebuje moderní sociální demokracii. Podle něj lidé stále čekají na jakousi politickou stranu, se kterou budou moct vždy souhlasit. „Ale já jsem se za těch 30 let ve svobodě naučil, že taková strana je iluze. Nikdy taková strana nebude,“ sdělil demonstrantům na Staroměstském náměstí. Požádal všechny, aby využili zdravý selský rozum, šli k volbám a hájili občanskou společnost.

Prostor dostal také kajakář Vavřinec Hradílek, který má pocit, že v těchto volbách skutečně stojíme na křižovatce. „Musíme si zvolit bezpečnou budoucnost pro naše děti,“ žádal. Zdůrazňoval, že budoucnost Česka je stále v rukou občanů.

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a někdejší disidentka, poznamenala, že letošní volby se liší oproti volbám v roce 2021 tím, že je třeba mít na mysli i pomoc poskytovanou Ukrajině. „Prosím, nebuďme srabi. Podporujme jednotlivě i ve stranách Ukrajinu, kde umírají civilisté a vojáci za nás. Prosím, mluvte se sousedy a navrhujte jim, ať volí strany, které se budou starat o připravenost naší země na obranu a o životní prostředí, a to i za cenu našeho uskromnění se. Nenechme vzít demokracii našim vnoučatům,“

K demonstrantům promluvil také básník Jiří Dědeček.

„Jaká ta chmurná představa, čeká mě urna všežravá,“ přivítal demonstranty a též je vyzval, aby šli volit. Ve stejném duchu vystoupil také hudebník Jakub Ryba. „Pamatujte si větu Charelse Bukowského: Svět patří těm, co se neposerou. Ať to klapne,“ pravil Ryba. A dočkal se potlesku.

Mikuláš Minář v závěru akce podotkl, že je čas říct ne extremistům a ruské agresi na Ukrajině. Stejně tak je prý třeba říct ne i populistům, kteří extremistům říkají ano. „Pojďme, prosím říct všem extremistům tiché, ale důrazné ne,“ zaznělo na Staroměstském náměstí.  

Minář nakonec všechny požádal, aby své spoluobčany přemluvili, aby také šli k volbám. Zdůraznil, že odhodlaní občané opravdu mohou změnit svět. „Tyhle volby rozhodne jedna minuta. Vaše jedna minuta. Vaše minuta denně. Když to udělá celý Staromák, tak pošleme večer jeden e-mail, tak oslovíme až 300 tisíc lidí. A to může skutečně rozhodnout volby, protože rozhodovat může i půl procenta.

autor: Miloš Polák

Radek Rozvoral byl položen dotaz

