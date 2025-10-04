Hrůza z vysoké účasti. Už nenahrává Fialovi

Podle dosavadních výsledků dosahuje volební účast 69,3 procenta, což už teď výrazně převyšuje účast z posledních sněmovních voleb v roce 2021 (65,4 %). Analytici proto hovoří o mimořádném zájmu veřejnosti, který by se do konečných čísel mohl promítnout ještě silněji.
Na mimořádně vysokou volební účast upozornil na síti X komentátor Petr Honzejk. Podle něj by mohla znamenat problém pro vládní koalici, pokud by se potvrdilo, že k urnám dorazilo více lidí než při posledních volbách. „Pokud se potvrdí údaje o vyšší účasti než před čtyřmi lety, bude to pro vládní strany velký špatný.“
Honzejk tím naráží na to, že mobilizace nerozhodnutých a nových voličů obvykle nahrává spíše opozičním stranám, které dokážou přitáhnout nespokojené či protestní hlasy: „Noví voliči budou těžko ti, co se na poslední chvíli zamilovali do Petra Fialy.“
Na mimořádně vysokou účast upozornil také profesionální volební sázkař Michal Sirový, podle něhož se letos zájem voličů pohybuje na rekordních hodnotách: „Podle dosavadní účasti v Jihomoravském kraji to vypadá na extrémně vysokou účast,“ napsal na síti X.
Letošní čísla pravděpodobně překonají nejen minulou sněmovní volbu, ale mohou se vyrovnat i druhému kolu prezidentských voleb v roce 2023. „Velmi pravděpodobně vyšší než v roce 21. A dost možná i na stejné či vyšší úrovni jako v II. kole prezidentských voleb 23.“
Stejně jako Petr Honzejk upozorňuje, že takto vysoká účast může být signálem nespokojenosti s vládní politikou: „Tohle prostě vypadá jako klasická mobilizace proti neoblíbené vládě,“ konstatuje Sirový.
Velmi pravděpodobně vyšší než v roce 21.
A dost možná i na stejné či vyšší úrovni jako v II. kole prezidentských voleb 23.
Tohle prostě vypadá jako klasická mobilizace proti neoblíbené vládě.
Na sociálních sítích se k mimořádně vysoké účasti vyjádřil i politický komentátor Václav Dolejší: „Volební účast jak v éře před opoziční smlouvou.“ Tím připomněl dobu konce devadesátých let, kdy byla volební účast přes 70 % a kdy napjatá atmosféra mezi hlavními politickými tábory mobilizovala veřejnost podobně jako letos.
Novinářka a komentátorka Apolena Rychlíková, která odhaduje, že letošní účast může dosáhnout až dvoutřetinové hranice: „Volební účast bude velká, já osobně tipuji klidně nad 67 procent.“
I ona je názoru, že takto vysoká účast nemusí nutně znamenat mobilizaci liberálních voličů, jako tomu bývalo v minulosti. „Dřív jsme to četli jako znak mobilizace voličů liberálních a pravicových stran, poslední roky ale víme, že to může být úplně naopak – mobilizace druhé strany, která už nechce nic podceňovat,“ podotkla.
Komentátor Petr Honzejk také přemítá nad tím, že část voličů hnutí ANO by se mohla přesunout k SPD. Důvodem může být posun v rétorice představitelů ANO, kteří se vůči Evropské unii a NATO vyjadřovat smířlivěji. Podle komentátora tím sice chtěli oslovit umírněnější voliče, ve skutečnosti by však mohli posílit právě SPD. „Víte, jak na poslední chvíli začali Babiš s Havlíčkem říkat, že EU a NATO je vlastně OK, aby demobilizovali vládní voliče? Co když se to projeví tak, že někteří voliči ANO utečou k SPD a ta si dojde pro ultra dobrej výsledek?“ přemítá Honzejk, že tento posun by mohl posílit právě SPD Tomia Okamury.
autor: Natálie Brožovská