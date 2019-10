Hulvát Zeman říká ku*da. Ondráček je zm*d. Jsem Ježíš, anděl pravdy. Pavel Novotný vytáhl šibenici a vytočil Drtinovou

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) se krátce po svém včerejším výslechu rozhodl na svém řeporyjském úřadu poskytnout rozhovor DVTV. Rozhovor se opět týkal jeho ostrých výroků na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka a atmosféra by se během něj dala krájet. „Vy mediální lynči! Jste se zbláznila,“ ohradil se vůči moderátorce Daniele Drtinové Novotný a prohlašoval, že je Ježíš a „anděl pravdy“. „Já jsem novinář v uvolněné funkci starosty v zemi, kde prezident vyzývá ke střílení novinářů, nezlobte se na mě, vlastizrádci by měli viset, vám říkám Danielo, a nezkoušejte na mě, že bych měl být morální, to už na mě zkouší policie,“ obořil se pak na moderátorku k otázce ohledně svého chování. Padlo i několik vulgárních výrazů.

Co se týče jeho obvinění k podněcování k vraždě Ondráčka, zopakoval, že nikoho k vraždě nepodněcoval.

Drtinová Novotnému připomínala, že sliboval, že svého výstředního chování při vstupu do funkce starosty zanechá, a hovořila o jeho „korekci vůči sobě“. „Danielo, oni mě takhle zvolili,“ uzemnil komunální politik Drtinovou a pokračoval: „Já jsem novinář v uvolněné funkci starosty v zemi, kde prezident vyzývá ke střílení novinářů, nezlobte se na mě, vlastizrádci by měli viset, vám říkám Danielo, a nezkoušejte na mě, že bych měl být morální, to už na mě zkouší policie.“

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Komunální politik odmítl, že by při svých výrocích nebyl při smyslech či pod vlivem alkoholu. Znovu zopakoval, že si to, že by „vlastizrádci měli viset“ a že „Ondráček je vlastizrádce“, skutečně myslí a stojí si za tím.

Během rozhovoru se řeporyjský starosta přiznal, že sice porušil svůj slib, že již nebude ve své funkci vulgární, nyní ovšem, jak již prohlásil i před předsedou občanských demokratů Petrem Fialou, uvedl, že kromě kauzy Ondráček se již vulgaritám vyhne.

Komunální politik vyřkl, že je proti trestu smrti s výjimkou právě vlastizrady.

A jal se proklamovat: „Já, když se podíváte na moje spory, vidíte prostě anděla pravdy, já jsem Ježíš, já jsem prostě pan pravda.“ „Zákony České republiky ovšem nedodržuji,“ přiznává, zatím je ale podle něj neporušil.

Drtinová následně nechápala a jmenovala, že má Novotný problém s tím, že něco řekne, aby se vzápětí popřel. To Novotného rozlítilo a následovala sáhodlouhá diskuse, při níž Drtinová opakovala jeho výroky. „Máte pocit, že ta právní kvalifikace je v pořádku? Vy si opravdu myslíte, že jsem tím někoho podnítil?“ tázal se jí na to politik.

Diskuse pokračovala s poukazem na Ondráčkův příspěvek, za nějž na něj Novotný podává žalobu a trestní oznámení.

„Přátelé, možná jste zaznamenali, že bylo zahájeno trestní stíhání Pavla Novotného, který mi vyhrožoval zabitím a nabádal, abych byl zabit!! V této souvislosti bylo sděleno, že nyní zažiji mediální peklo. Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie, znásilnění či cizoložství a vyřádí se na mně zásahovka, ale zatím to je jen opozicí oblíbené plagiátorství. Tím mi vyhrožují už přes tři roky. Věřte, že zatím zůstávám v klidu a řeším další právní kroky na svoji obranu. Posiluji také ochranu svých blízkých. I s novým pojetím demokracie je potřeba bojovat právními prostředky,“ zní exponovaný Ondráčkův příspěvek.

Novotný znovu tvrdil, že pedofilie ani cizoložství „není nic trestného“.

A pak již řeporyjský starosta vybuchl: „Vy mediální lynči! Jste se zbláznila,“ reagoval na otázku Drtinové, zdali by neměl svůj čas spíše věnovat své městské části. Prý to je nespravedlivé a zvládá multitasking.

Následně Drtinová mířila na Novotného počastování Ondráčka „zmrdem“ a ptala se, co na to předseda ODS Fiala, když se dozvěděla, že mu to nevadilo, vypěnila: „Takže v ODS máte na vulgarity asi jiné měřítko.“ Ukázala na to, že Novotný za vulgarity přitom vinil prezidenta Miloše Zemana. Podle něj to ovšem je „velký rozdíl“ a započal pokřikovat: „Hulvát Zeman! Hulvát Zeman!“

„V zemi, kde pan prezident říká ‚kunda‘ a ‚novináři by se měli střílet‘, se budu já žinýrovat v Řeporyjích, kde je to všem ukradený,“ pokračoval. A v závěru pak podotkl, že na vyšší politiku v současné době nemá čas.

Současná situace Novotného se odvíjí od Novotného obvinění, které mu bylo předloženo 27. září. O rozhodnutí policistů tehdy informoval sám Novotný prostřednictvím twitterového účtu. „Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal,“ napsal řeporyjský starosta. Ke svému příspěvku pak umístil i fotografie usnesení o obvinění z 27. září, kde se můžeme dočíst, že Novotný mohl svými tweety „podněcovat neurčitý okruh lidí ke spáchání trestného činu vraždy“.

Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal?? pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 3, 2019

Mezi Novotného problematické výroky se měl zařadit tento: „Já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel.“ Ten byl jím zveřejněn 15. května letošního roku pod příspěvkem poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. „Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane. (Ministr zahraničí, pozn. red.) Tomáš Petříček vydá bezzubé stanovisko a nechá se od nich podporovat dál,“ psal tehdy Kalousek.

Já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

Jiný kontroverzní výrok pak zase zní: „Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d“. Ten Novotný zveřejnil přímo na svůj twitterový profil.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d?? https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

