Hůř, než myslíte. Pokuty pro Penny Market mají drsné vyústění

Obecně prospěšná společnost Kverulant zveřejnila pokuty, které v ČR uložila Česká obchodní inspekce řetězcům. Sám zakladatel společnosti nedávno zažil „pokus o podvod s hermelínem“, který sice na cenovce stál 35,34 Kč, ale na účtence 51,52 Kč.

Psali jsme: 35 Kč za hermelín v krámu. Účtenka? Přes 50 Kč. Penny Market přistižen při podvodu. Ne poprvé

Například v Sokolově měly bonbony (60 g) na papíře za 7,90 Kč, na pokladně ale za 9,90 Kč, rozdíl byl dvě koruny, ale statisticky 25 %. Podobný prohřešek pak Penny Market zopakoval v Klatovech. Kde balení kávy stálo na cenovce 79,90 Kč, ale na pokladně 99,90 Kč. Opět 25 % rozdíl. Na mentoskách si v tomto Penny Marketu přidali dokonce 80 %, při rozdílu cen 9,90 a 17,90 Kč. A do třetice, rýžové čokoládové chlebíčky byly sice v regálu za 24,90 Kč, ale na pokladně za 32,90 Kč.

V Rokycanech napálili špaldové sušenky o 10 Kč, ze třiceti korun na 40 Kč, tedy o celou třetinu, ale ještě horší to bylo s bylinným adventním kalendářem, který měl stát 50 Kč, ale prodával se za 100 Kč, tedy dvakrát tak draho. Klamné ceny byly pak také u cizrny, ale i u jablek, kde si tamní Penny Market přidal 5 Kč k uvedené ceně 34,90 Kč za kilo.

Může se zdát, že 600 000 Kč za pár korun nahoru je přemrštěné, nicméně inspektorát v Plzni podotýká, že za tyto prohřešky byl řetězec pokutován opakovaně. A přikládá celou stránku pokut Penny Marketu až do roku 2019. „Ani tato okolnost nevedla účastníka řízení k tomu, aby učinil taková opatření, aby k páchání přestupků nedocházelo,“ konstatuje pak.

Minulé pokuty uložené Penny Marketu

Zdroj: ČOI v Plzni

Podstatně obsáhlejší je pak zdůvodnění druhé nejvyšší pokuty, tedy 500 000 Kč, kterou Penny Market dostal v listopadu minulého roku. Vyšší než uváděnou cenu inspektoři zjistili v Penny Marketech v Karlových Varech, v Tachově, Domažlicích, Chebu, v Aši i v samotné Plzni. Prohřešky byly v drtivé většině na potravinách a na pití, například na Cole Zero byla uvedena cena 34,90 Kč, ale účtováno bylo 43,90 Kč nebo na olivách, které šly z 169,90 Kč na 199,90 Kč. Někdy si Penny Market přihodil i třetinu ceny.

Drsné vyústění: Dělají to schválně

Kromě toho ale ČOI zkoumala i slevy. A tam našla řadu prohřešků, kdy v Penny Marketu „zapomněli“ informovat, jaká byla nejnižší cena, za kterou se zboží prodávalo v posledních 30 dnech. Například v Chebu celkem u devíti položek.

Zapomenuté uvedení nejnižší ceny v Penny Marketu

Zdroj: ČOI v Plzni

„Podle Kverulantova zdroje jde v případě supermarketů Penny o zcela chladnokrevně realizovanou praxi. V regále je úmyslně uvedena cena výrazně nižší než ta zavedená na pokladně. Zákazník si toho při markování obvykle vůbec nevšimne, a pokud ano, tak se mu pokladní omluví, že to špatně zadali do kasy. Zákazník pak může zboží vrátit do regálu, ale mnohdy „nechce zdržovat“, a tak si zboží za neférovou cenu koupí,“ dodává společnost a má za to, že management Penny tyto praktiky sám iniciuje.

Nejvyšší pokutu, celkem 3 miliony korun však uložila brněnská ČOI. Ta sice padla v roce 2023, je však za prohřešky z roku 2022. A vévodí jim nákup dětské peřiny a polštáře, které byly inzerované za 199,90 Kč, ale naúčtované za 759 Kč. Rozdíl 559 Kč už je dost podstatný.

Největší rozdíl v namarkované ceně v Penny Marketu

Zdroj: ČOI v Brně

