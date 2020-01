Hygienička zaslala pokyny pražskému letišti ohledně koronaviru

Hlavní hygienička Eva Gottvaldová dnes ráno zaslala letišti v Praze nařízení, podle kterého by se měly chovat posádky všech letadel přilétajících na ruzyňské letiště. Posádky by podle něj měly informovat pasažéry o opatřeních, která byla na letišti přijata kvůli šíření koronaviru z Číny, napsala ČTK.

Měly by také vytipovávat lidi se symptomy viru a k lidem s potížemi přivolat lékaře. Novinářům to po dnešním zasedání kabinetu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

O potřebě zlepšení opatření na mezinárodním letišti v Ruzyni mluvil dnes premiér Andrej Babiš (ANO) po ranním jednání Bezpečnostní rady státu. Podle nařízení Gottwaldové by měli piloti informovat cestující, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby, uvedl po jednání vlády ministr.

Vojtěch zopakoval, že plošný screening vzhledem k inkubační době 14 dnů nemá smysl. Chce ale cíleně vytipovávat pasažéry, kteří vykazují příznaky nákazy. Mezi ně patří dýchací potíže, horečka a kašel. „Posádky mají nařízeno, že takovéto pasažéry musí zajistit a přivolat stálou lékařskou službu, která je připravena vstoupit na palubu a okamžitě s tím cestujícím pracovat,“ uvedl Vojtěch.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Plošné kontroly například kamerami snímajícími teplotu by podle Vojtěcha mohly přinést řadu falešně pozitivních výsledků kvůli chřipkovým epidemiím ve světě. Do prevence by se na letišti naopak měli zapojit celníci a ptát se lidí například na to, zda se nepohybovali v rizikových oblastech. Většina cestujících z Číny se dostane do Česka s přestupem, nikoliv přímými lety, takže je nutné se soustředit i na letadla z jiných destinací, dodal Vojtěch.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létají od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začaly Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188.000 cestujících v obou směrech. China Eastern Airlines a Hainan Airlines nedávno oznámily omezení některých spojů.

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2 744. První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii. Jeden Čech byl hospitalizován kvůli podezření na onemocnění ve Vietnamu, zatím se u něho nepotvrdilo. Čtveřice Čechů pobývá v čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří. Dva jsou studenti, dva tam žijí dlouhodobě.

Psali jsme: Babiš: Koronavirus? Nejsem spokojen Je mi to fuk! Na*raný Babiš k ministrovi i dalším věcem Kvůli koronaviru zasedne v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu Nepodávejte si ruce! „Hrob,“ popsal situaci ve své zemi čínský prezident

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.