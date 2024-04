I Česku to hrozí. Elon Musk burcoval proti cenzuře, případ se rozrůstá

Elon Musk v roce 2022 koupil sociální síť Twitter, kterou poté přejmenoval na sociální síť X údajně proto, aby ochránil svobodu slova. O konkurenčních sociálních sítích tvrdil, že až příliš spolupracovaly s vládami států a až příliš se jim podvolovaly.

Teď mu australský soud nařídil, aby nechal ze sociální sítě dočasně stáhnout videa z nedávného teroristického útoku u Sydney, během něhož došlo k pobodání čtyř lidí včetně kněze.

Musk prohlásil, že rozhodnutí soudu znamená, že jakákoli země může kontrolovat „celý internet“.

„Naší obavou je, že pokud bude JAKÉKOLI zemi dovoleno cenzurovat obsah pro VŠECHNY země, což je to, co požaduje australská ‚komisařka pro eSafety‘, co potom zabrání kterékoli zemi v kontrole celého internetu?“ ptal se Musk.

„Dotyčný obsah jsme již cenzurovali pro Austrálii, čeká se na právní odvolání a je uložen pouze na serverech v USA,“ dodal.

Australská komisařka pro elektronickou bezpečnost Julie Inman Grantová, která vede první vládní regulační agenturu na světě, jež se stará o větší bezpečnost občanů na internetu, má za to, že je třeba zajít ještě dál a videa ze sítí trvale odstranit.

Daniel Wild z Institute of Public Affairs, neboli Institutu pro veřejné záležitosti, což je neziskový konzervativní think-tank, v rozhovoru pro televizi Sky News řekl, že komisařka pro internetovou bezpečnost vystupuje jako aktivistka.

Wild před kamerou prohlásil, že komisařka „bude pokračovat v rozšiřování své role při kontrole internetu, cenzurování debat způsobem, který je v souladu s jejími vlastními ideologickými názory. Máte tady tyto nevolené byrokraty, kteří mají vágní pravomoci a oni je naplňují svými názory.“

