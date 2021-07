I Havlovu muži by snížili důchod. Debata na ČT... A pak pustili graf a bylo po srandě

reklama

Průměrný důchod by tak činil 16.200 korun, což odpovídá 42 % průměrné mzdy, informovala ČT. Náklady na toto zvýšení jsou podle předběžných propočtů 10,6 miliardy korun.

Své návrhy představily i ostatní strany. SPOLU a ČSSD chtějí 500 korun za vychované dítě, SPD a KSČM by tuto částku přidaly bez této podmínky, SPD ovšem jen těm, kdo mají důchod pod 15.000 korun. Piráti a STAN chtějí dát dokonce 1000 korun, které chtějí získat tím, že o dotace připraví podniky spojené s Andrejem Babišem. A šéf lidovců Marian Jurečka chce sáhnout na výši penzí prominentů komunistického režimu.

O penzích ve vysílání ČT diskutovala profesorka politologie Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT a David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Podle profesorky se odehrávají závody ani ne tak v navyšování důchodů, ale spíše konkurence ve zdůvodňování, které se liší podle voličů té které strany. Doplnila, že zvyšování důchodů je předvolební specialita. „Kdyby to udělali před dvěma lety, nikdo si nebude pamatovat, kdo to udělal," poznamenala. A co se týče důchodové reformy, ta je prý projednávána jen tehdy, když je možné z toho získat nějaký politický kapitál.

Klimeš mínil, že se jedná o kupování voličů, protože se nejedná ani o důchodovou reformu, ani o systémová opatření. Varoval, že přidání před volbami znamená, že se důchody nebudou zvyšovat po volbách. A také, že od ministrů nezaznělo, odkud se peníze na vyšší důchody vezmou. Chtěl by, aby politici dodržovali zákon, který výši důchodů upravuje podle růstu mezd a cen, a pokud chtějí rychlejší růst důchodů, tak aby měnili jeho vzorec. „Ale nejde, že když vám nevychází procenta v průzkumech, tak najednou přihodíte, 300, 1000 nebo 500," komentoval.

Také odsoudil návrh PirSTANu sebrat dotace subjektům, které vlastní člen vlády, a dát peníze důchodcům. „Mně to přijde jako snaha zabít vlastní popularitu a voličské preference Pirátů a Starostů. Možná to na někoho zapůsobí, ale snad každý vidí, že je to populistická absurdita," pravil. Jak odebrání dotací firmám s vlastníky ve vládních řadách, tak zvyšování důchodů vidí jako legitimní cíle, ale jejich směšování vidí jako populistickou snahu zaujmout a dostat se třeba na obrazovky ČT. I Vladimíra Dvořáková má za to, že návrh spíše uškodí, protože odradí ty, kteří si mysleli, že Piráti se populismu vystříhají.

I na Jurečkův návrh na snižování důchodů komunistickým činitelům došlo. Dvořáková je zvědava, podle čeho chce šéf lidovců určovat, kdo do této skupiny patří. Zda podle lustračního osvědčení nebo zda se bude jednat o ředitele velkých fabrik. Podotkla, že takový zákon dopadne možná na hrstku devadesátiletých důchodců. „Jako symbol to může být, ale po 32 letech bych řešila úplně jiné symboly a úplně jiné problémy, kterým tato země čelí," řekla.

Klimeš v něčem souzněl. „Je nepochybně důležité nějakým způsobem se vyrovnávat s minulostí. To, že jsme to doteď nezvládli je vidět na tom extrémně pozdním výsadku normalizačních komunistů do všech možných vysokých státních politických i nepolitických funkcí," řekl, ale dodal, že návrh je vrcholem absurdity. Rýpl si, že návrh podává předseda strany, která byla v Národní frontě a „odmává" ho Lubomír Zaorálek, který taktéž patří do strany, která byla v Národní frontě. A sníží důchod Lubomíru Štrougalovi v jeho 96 letech. Podotkl, že se tím bude snižovat i důchod Mariana Čalfy, který se zasloužil o hladký přechod k demokracii a na kterého spoléhal Václav Havel. A naopak, předáci různých organizací, jako např. Svazu mládeže, vyváznou. Kádrování po třiceti letech mu zkrátka nepřijde šťastné. „Byl bych raději, abychom si nějakým způsobem vyřešili, jakým způsobem přistupujeme ke komunistické straně," navrhl David Klimeš.

Řešily se i volební preference seniorů. Stále by u nich vítězilo hnutí ANO, výsledky se ovšem mění při průzkumech s koalicemi a bez.

Průzkumy agentury Kantar pro ČT

Dle Vladimíry Dvořákové volí senioři ANO jednak kvůli důchodům, ale také kvůli rétorice. ANO má podle ní i profesionálně dělaný marketing. Přijde jí zajímavé, že sice nejvíce seniorů by volilo ANO, ale ne nadpoloviční většina. Což může být částečně vysvětleno tím, že průzkum zahrnuje lidi od 60 let výše. V šedesáti letech totiž většina lidí ještě v důchodu není. Nemluvě o tom, že i mezi rozdílnými věkovými kategoriemi v pokročilejším věku jsou rozdíly. Za oblibou vidí „skutečné zlepšení postavení důchodců, které nastalo za vlády ANO".

David Klimeš pak dostal otázku, zda pro ANO zafunguje zvyšování penzí a návštěvy v domovech seniorů. „Určitě to zafungovat může. Já si myslím, že si nikdo ze seniorů nepamatuje původní ostře pravicovou rétoriku ministra financí Andreje Babiše z let 2015-2016, kdy nechtěl koaličnímu partnerovi ČSSD dopřát ani zvýšení důchodů o dvě stovky, protože si to prý rozpočet nemůže dovolit. Kde teď jsme? Kdo nepřidá v předvolební kampani důchodcům aspoň tisícovku, jako by nebyl." Podle Klimeše si senioři nepamatují, jak se ANO přerodilo ze strany cílící na voliče ODS a TOP 09 na stranu, která voliče loví ve vodách ČSSD a KSČM.

Uznal, že za Andreje Babiše dostoupil důchod na hranici 15 tisíc korun. Ale komentátor varuje, že bez reformy důchodů je tato částka neudržitelná. „A 100 tisíc seniorů má důchod pod 10 tisíc, což je skutečně k nevyžití," dodal. A zmínil další důležitou skutečnost, že procento důchodců v populaci narůstá. Což vede i k tomu, že na ně strany více cílí. „Pokud se neodhodláme během několika jednotek let k radikální reformě, tak to dojde do opravdu ošklivého generačního střetu. Protože s tím, co může stát zadotovat na důchody, tak ať se bude snažit sebevíce, tak z toho budou žebračenky," varuje. Důchody je podle něj třeba stabilizovat nalezením nových zdrojů, např. zaměstnaneckých fondů, a dosáhnout tím sociálního smíru mezi lidmi v produktivním věku a těmi, kdo důchody pobírají.

