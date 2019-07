I pašeračka drog je česká občanka. Takto hovořil poslanec, který ji navštívil v pákistánském vězení

Poslanec Ratiborský prý chtěl zjistit, zda jsou i v pákistánském vězení, kde si třiadvacetiletá Tereza Hlůšková odpykává takřka devítiletý trest za pašování devíti kilogramů heroinu, dodržována lidská práva. Vždyť je to pořád česká občanka a česká strana by o její osud měla projevovat zájem. Zvlášť, když je třeba počítat s tím, že pákistánská vězení nemusí být na úrovni vězení evropských. Zákonodárce však v rozhovoru prozradil, že byl nakonec pozitivně překvapen.

„Ano. Byl jsem v dobrém slova smyslu překvapen stavem vězení i Terezy,“ uvedl Ratiborský. Pákistánské úřady se prý chovaly relativně vstřícně, i když to mělo své hranice. Návštěva byla povolena na 40 minut, obyčejně smí prý trvat jen půl hodiny. „Běžnou dobu návštěvy mají třicet minut, takže až tak vstřícné to nebylo. Ale na druhou stranu nám to umožnili v nestandardní čas, protože návštěvní dny jsou jindy,“ uvedl Ratiborský, který také zdůraznil, že za Terezou Hlůškovou nejel za státní peníze, nýbrž za své.

„Předně jsme chtěli zjistit, zda je v pořádku a zda není týraná. To se v českých médiích totiž často objevovalo. Že tam trpí a podobně. Je to ale pořád česká občanka, mladá holka, která udělala obrovskou hloupost. Té podle svých slov lituje. Samozřejmě to ale může říct každý,“ poslanec ANO.

Mladé ženě prý schází telefonický kontakt s rodinou, protože není nijak snadné volat z Pákistánu ven. Posilují ji prý alespoň klasické dopisy, které si s rodinou vyměňuje.

Tak či tak prý slečna Tereza velmi dobře věděla, co dělá. Věděl to podle něj i řidič kamionu Jiří Sagan, který si ve Francii odpykává trest za převoz migrantů v nákladním voze.

