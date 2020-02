Idiot? Tvrdá dohra včerejších voleb do ČT

Zákonodárci včera vyslýchali kandidátku na radní České televize brněnskou ekonomku Hanu Lipovskou, jak by byla schopna se nezávisle chovat vůči exprezidentovi Václavu Klausovi či jak by se podle ní dalo v ČT uspořit. Vůči Lipovské už dříve vyjádřilo velké výhrady 19 senátorů v čele s Markem Hilšerem, který je silně rozladěn z toho, že mu nebylo nakonec umožněno položit Lipovské jedinou otázku. „Poslancům ANO se nelíbilo, na co se ptám,“ píše senátor k průběhu veřejného zasedání volebního výboru Poslanecké sněmovny. Své pak k tomu napsali také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna a analytik Štěpán Kotrba.

Více než stovka kandidátů do Rady ČT a Rady Českého rozhlasu předstupuje postupně před zákonodárce. V Radě ČT bude třeba obsadit celkem šest postů a v Radě ČRo posty dva. Jednou z kandidátek na televizní radní je i brněnská ekonomka Hana Lipovská, donedávna spolupracující s Institutem Václava Klause. Právě kvůli jejím vazbám na exprezidenta Klause někteří členové horní komory velmi pochybují, že by Lipovská zodpovědně hájila nezávislost veřejnoprávní televize.

„Asi by bylo jednodušší říct, co všechno nejsem, když vezmu v úvahu, co jsem se o sobě v posledních deseti dnech dočetla,“ poznamenala hned na úvod. Její slova zprostředkoval server Lupa.cz. „Jsem národohospodář a zabývám se otázkou blahobytu České republiky. K tomu patří otázky demokracie a svobody. A potom nelze ignorovat ‚slona na naší zahrádce‘, média veřejné služby. Neumím posoudit, jestli vysílá dobré filmy nebo jaké jsou sportovní přenosy. Ale umím posoudit vztahy a jako ekonom je nejlépe umím poznat z peněžních toků,“ pokračovala. Konstatovala také, že když se ČT dostane pod tlak toho, na koho má dohlížet, pak bude v České republice ohrožena svoboda. Následovaly dotazy, které jí položil například senátor za STAN David Smoljak či poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka.

Lipovské chtěl položit dotaz také senátor Marek Hilšer. Ale neuspěl. Položil totiž otázku pozdě a překročil určený časový limit. „Senátor Marek Hilšer se snažil položit otázku kandidátce už po časovém limitu. Poslanci vyhlásili pětiminutovou přestávku poté, co ignoroval jejich žádosti, že mají na každého kandidáta vymezený časový limit,“ napsal k tomu server.

Hilšer se proto zpětně na sociální síti pustil do poslanců hnutí ANO za to, že mu záměrně nedali prostor Lipovskou konfrontovat svými otázkami. „Dnes jsem chtěl na veřejném zasedání volebního výboru PS položit otázku kandidátce do Rady České televize, zda může rozptýlit obavy, že nebude ve veřejnoprávní televizi hájit spíše obchodní zájmy soukromé televize Nova vlastněné finanční skupinou PPF. Přestože jsem na závěr dostal možnost se zeptat, nebylo mi umožněno otázku dokončit,“ píše ve svém facebookovém příspěvku senátor.

„Poslancům ANO se nelíbilo, na co se ptám. Pravděpodobně už věděli, jak otázka bude znít. Anebo se nepříjemné otázky už u nás nekladou. Ještě jsem nezažil situaci, kdy by člena Parlamentu nenechali dokončit svůj dotaz,“ uzavřel Hilšer.

„Hilšerovi nikdo nic neznemožnil, Hilšer nerespektoval, že jednání neřídí on, ale předseda výboru PSP Berkovec,“ napsal k tomu poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna, který si zároveň rýpl i do serveru iDNES.cz, jenž k celé věci napsal článek. „Evidentně pan redaktor zaujatě popisuje celou událost,“ dodal.

Do článku na serveru iDNES.cz si rýpl i mediální analytik Štěpán Kotrba. „Josef Kopecký dělá senátoru Hilšerovi píáristu, užitečného idiota, a nebo jenom nechápe, co se kolem něj děje? O předvolbě i volbě radních rozhoduje Poslanecká sněmovna. Poslanecká sněmovna není Senát. Senátor přítomný na jednání výboru je host a ptát se může pouze, je-li mu to předsedajícím umožněno. Není-li mu to umožněno, musí sklopit uši a smířit se s tím. Pomalovaný pupek, pronikavý hlas a věrní mediální slouhové tentokrát nepomůžou,“ uvedl Kotrba na svém facebookovém profilu.

