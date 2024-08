Igor Němec. Za Příčovy „vyhazov“ z práce? Znalec dění v ČT promluvil

První mediální zastavení přehledu zajímavostí tohoto týdne je vypointováním toho z předchozí soboty. „V něm jsme informovali o problému nastalém v České televizi poté, co šéf sekretariátu generálního ředitele Jana Součka doktor Igor Němec navštívil Vlastenecké setkání na zámku Příčovy ve středních Čechách. Toto bylo posléze přetvořeno v dosti mohutný skandál bývalým televizním radním Zdeňkem Šarapatkou, který si jako obvykle nevybíral výrazy a vede si svůj osobní boj. To je konec konců jeho věc. Podstatné je, že Igor Němec odchází z České televize poté, co se na to téma porozprávěl s generálním ředitelem po jeho návratu z dovolené. To vyvolává řadu otázek, které mohou být různě motivované, různě otevřené nebo nápovědné. Jedna z nápovědných je nejbanálnější. Má Zdeněk Šarapatka dávno po odchodu z Kavčích hor takový vliv a moc, aby přinutil nového generálního ředitele k nějakému kádrovému opatření? Pevně věřím, že ne,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V opačném případě by to totiž byla velmi špatná zpráva nejenom pro naše celkové demokratické prostředí, ale zejména pro Českou televizi jako takovou. „A to proto, že pan Šarapatka působil velice často svou nevybíravou rétorikou jako rozkladný živel a v žádném případě to není záruka nějakého relevantního a korektního stanoviska či názoru. To je jedna z těch otázek. Druhá z těch otázek, která mě napadá, když sleduji různé ohlasy na odchod Igora Němce z České televize, že jsem na žádném místě nenašel reakce samotného Igora Němce. To je zvláštní, protože kdyby se cítil skutečně nějakým způsobem ohrožen nebo ukrácen ve svých právech nebo cokoliv podobného, tak by to pravděpodobně dal veřejně najevo. To, že se tak nestalo, mě – musím říct – udivilo,“ přiznává mediální analytik.

Fotogalerie: - Mimořádná rada ČT

Principiální postoj i vůči opačnému názorovému pólu

Na druhou stranu máme k dispozici veřejné prohlášení generálního ředitele Jana Součka ze sociální sítě X. „To konec konců už bylo hojně citováno v Parlamentních listech, stejně tak jako v ČTK a v dalších médiích, takže z něj připomenu jenom drobnou citaci. Ta říká, že šéf České televize nechodí na politické mítinky nebo aktivistické průvody ne proto, že by neměl politické názory nebo necítil potřebu se společností v některých jejích směrech pohnout, ale proto, že by to poškodilo pověst ČT jako nezaujatého média. A totéž tedy logicky požaduje po svém nejbližším spolupracujícím okolí. To je prohlášení na první pohled sympatické a zásadní. Ale teď si položme tu poslední otázku a dívejme se na budoucí vývoj v té instituci, jak bude podobný velmi principiální postoj aplikován na jiné situace, které mohou nastat. Přece víme, že mnozí lidé spjatí v minulosti s ČT, a teď nemyslím jen onu ‚slavnou‘ televizní krizi v roce 2000, se vždy vyskytovali v blízkosti politiků,“ poukazuje Petr Žantovský.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15977 lidí

Právní průlomový okamžik, který může vést k cenzuře

Za hlavní mediální událost, a to v nadnárodním rozsahu, považuje bezpochyby zatčení zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova. „Telegram, jak víme, je platforma, která poskytuje velké množství rozmanitých názorových prostor pro rozmanité pohledy na svět. Není to jednoznačně propagandistický prostor, jako je z jedné strany třeba Hlas Ameriky nebo Rádio Svobodná Evropa, z druhé strany například Russia Today. Je to prostor, který je otevřen poměrně doširoka, a to i žánrově. To je také záminkou nebo oficiálním zdůvodněním pařížské prokuratury, proč vlastně Durova zadrželi. A to proto, že Telegram nikoliv ve smyslu, že by to sám dělal, ale že umožňoval informování o obchodování s drogami, šíření dětské pornografie a dalších záležitostech. Telegram tedy byl jaksi obviněn z toho, že je to platforma pro tyto aktivity, což je docela zásadní věc,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: Umělci otočili? Jaké překvapení. Zrada Babiše a metál od Pavla, tam je teď síla Atentáty jako naše politická budoucnost? Šílené vyjádření Pekarové, surovost a hloupost Aliance pro rodinu placená z Ruska? Pochyby: Richterová křičí, soud kývá. Zvláštní Bezpečnostní hrozba: Nevykládat dějiny podle vlády. Slova Žáčka z ODS neunikla Žantovskému

Pozastavuje se nad tím, jak lze obvinit platformu z toho, že se na ní realizují nějací lidé s nějakými se zákonem kolidujícími aktivitami, když platforma nemá občanství, nemá pas, nemá lidská práva. „Je to prostě jenom technické digitální udělátko, prostor, ve kterém se cosi odehrává. To byste mohli velmi podobně nahlížet na platformy typu Seznam, typu Google a čehokoli dalšího, nemluvě už vůbec o sociálních sítích. K těm má Telegram zřejmě trošku blíže, není to vysloveně vyhledávač, ale není to ani sociální síť jako taková, jak si představujeme Facebook nebo bývalý Twitter, dnes X. Jde o právní průlomový okamžik, který budou muset asi rozlousknout právní odborníci z více zemí, poněvadž to může pochopitelně vést k opačnému extrému, a to je cenzura. Jestliže se na nějaké platformě objeví nezákonný obsah, je správné požadovat po provozovateli jeho odstranění, pakliže k tomu má technické možnosti. Zde o tom není nejmenších pochyb,“ upozorňuje mediální analytik.

Jako když v Česku nadává Foltýn lidem a hnutím do sviní

Poukazuje však na to, že pokud se na platformě objeví pouze názorově nesouladné či nekonformní postoje, tak už jsme trošku na jiné půdě. „Dokonce to v Českém rozhlase řekla Ivana Milenkovičová z Prague Civil Society Centre. Výslovně konstatovala, že Telegram působil jako platforma pro uživatele z řad nesystémových hnutí. To už mám velký problém, protože co to je nesystémové hnutí? Kdo ho takto označí, kdo ho takto pojmenuje, kdo ho takto kategorizuje a podle jakých zákonů? To znamená, že mně to – a opravdu nejsem konspirátor a nemám k tomu sklony – navozuje dojem, že mnohem více než nějaká dětská pornografie, která patrně v obsahu Telegramu nepřevažuje, budou důvodem ta takzvaná antisystémová hnutí. To znamená něco, co otvírá diskusní platformu různým názorům a u takzvaně liberálně demokratických stran vládnoucích v Evropě a ve Spojených státech to vyvolává osypky,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Ale samozřejmě není třeba chodit nijak daleko a už vůbec ne za hranice. „Je to konec konců srovnatelné se situací u nás, kdy pan Foltýn podobné jedince či podobná hnutí nazývá sviněmi a podobně. To je něco, co je nepřijatelné a do demokracie to nepatří. Takže já toto téma, co se týče zatčení Durova, vnímám jako velmi sporné a velmi citlivé. Jsem velmi zvědav na to, jaké bude jeho pokračování, a také na jeho důsledky. Protože se může stát, že to povede k mnohem většímu utužení cenzury a postižení dalších a dalších platforem pro takzvané antisystémové názory. Ale opakuji, slovo antisystémový je samo o sobě nesmysl. Takže se opíráme o argument, který de facto neumíme přeložit do srozumitelné řeči a vyzrazujeme na sebe, že je to jenom zástupná obezlička,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

Zval si Zemana, trefoval se do Kalouska. Pak úplně obrátil

Tak nám odstřihli ředitele, mohli by si po švejkovsku říci zaměstnanci, jakož i diváci TV Barrandov, neboť v ní definitivně končí Jaromír Soukup. „Už odešel z majetkových struktur, respektive byl odejit, neboť to hospodaření nic jiného neumožňovalo. Teď odejde také z obrazovky této televize. TV Barrandov má kolem 2 procent sledovanosti, to není žádná velká hitparáda. Když Soukup převzal televizi od skupiny kolem ostravského podnikatele Chrenka, tak ji ostře nasměroval do politických vod, čímž tehdy překvapil mnoho lidí. Některé i pozitivně, protože tam začal vytvářet takovou velmi zvláštní směs investigativy a jedovatého, sarkastického humoru. Jeho pořady byly velmi často věnovány Miroslavu Kalouskovi. Nazýval ho v nich v jeho nepřítomností familiárně ‚Mirda‘. Mirda udělal tohle, Mirda řekl tohle, Mirda způsobil to či ono. Zcela zjevně šlo v tom dobovém kontextu o útok na postavení Miroslava Kalouska ve prospěch názorových odpůrců,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 14% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 82% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 25920 lidí

Prapodivný veletoč a názory měněné jako kaťata

To proto, že Miroslav Kalousek tam prezentoval zcela opačné názory a Jaromír Soukup se na něj usmíval úplně stejně nekriticky jako předtím na Miloše Zemana. „To, že Soukup není novinář, je celkem jasná pravda, o tom není třeba se dohadovat. Ale tenhle veletoč byl tak prapodivný, že nepamatuji v žádném jiném médiu po roce 89 něco podobného. To zůstával rozum stát. Připomíná mi to možná jenom částečně určité pootočení kormidlem kdysi vcelku seriózního zpravodajského média Právo. Tím kdysi myslím po roce 89, zejména po privatizaci do a.s. Borgis, až do odchodu Zdeňka Porybného a převzetí těch novin někdejším komunistou a velmi ‚zásadovým‘ Petrem Šabatou. Ten otočil kormidlo původního víceméně levicového deníku, kam psávali lidé jako Jan Keller a dříve Pavel Dostál, do liberálně demokratického proudu, takže dnes moc nepoznáte rozdíl mezi Právem a Novinkami na jedné straně a Aktuálně.cz nebo Deníkem N na straně druhé,“ poznamenává Petr Žantovský.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To dává jenom jako jiný příklad toho, jak se dají měnit názory jako kaťata. Ale u Soukupa to bylo naprosto legrační. „Ve finále, patrně z finančních důvodů, 90 procent obsahu vysílání obstarával sám Soukup v různých formátech od politických diskusí až po návody k vaření. Už to bylo hodně bizarní a hodně sebe shazující. Pro tu televizi je dnešní posun asi nejlepší cestou. Ale jestliže bude ta televize sázet jenom na zábavné formáty, tak takových kolem nás je poměrně velké množství. Když si nevyvine nějaký zajímavý publicistický formát, který by jí odlišoval od ostatních, a to nemyslím jen diskuzní pořady typu Moravec nebo Tománková, ale obecně publicistiku, což je velmi široké pole působnosti, tak může přijít o diváky, které zajímá víc než jenom návody na vaření nejlepšího guláše. Nechme se překvapit. TV Barrandov je už nejméně počtvrté ve své existenci na startu. Tak jí držme palce,“ dodává mediální odborník.

Psali jsme: Trapné. Ale hlavně to nesedí. Žantovský k hnusným útokům na Nohavicu „Srocení dezolátů.“ Přijede i Jarek Nohavica. O čem mainstream mlčí Jakub Železný po konci pořadu Fridrichové. Žantovského skutečně překvapil Konec Fridrichové. Kolik stály pořady na ČT? Vylezly by vám oči z důlků, říká Žantovský