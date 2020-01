Islám? Strašidelné náboženství. Lidé se bojí... Vážný článek o Francii

Na webu Gatestone Institutu nedávno vyšel článek, který shrnuje neutěšenou situaci ve Francii, co se týče islamizace. Dle Giulia Meottiho si ve Francii pět let po útocích na Charlie Hebdo nikdo netroufne zveřejnit karikaturu Mohameda a útoky, při kterých útočník řve „Allahu Akbar“ jsou už „obyčejný džihád“. A francouzské vládní špičky proti tomu nic nedělají.

„Pět let po vraždách v Charlie Hebdo se Francie naučila žít s hrozbou islamismu," napsal Yves Thréard, zástupce editora deníku Le Figaro. „Neuplyne ani měsíc, aniž by došlo k vražednému útoku, při kterém zazní: Allahu Akbar. Jaký smysl má bojovat s projevy islamismu, když nepůjdeme po kořenech této smrtící ideologie? Ale v této oblasti se zapírání trumfuje s naivitou. Nic se nezměnilo za posledních pět let, právě naopak. Ve jménu rozmanitosti, antidiskriminace a lidských práv Francie přijala zásahy do své historie a kultury... Islamisté jsou horké téma. Stále vedou boj, který i beze zbraní láká válkou civilizací. Je pověstný ‚duch Charlieho', o kterém si mnozí mysleli, že rozkvétal po útocích v roce 2015, jen iluzí?"

Francie si připomenula páté výročí útoku na redakci satirického magazínu Charlie Hebdo, který se odehrál 7. ledna 2015. Před měsícem francouzská senátorka Nathalie Gouletová varovala, že další útoky jsou pravděpodobné. „Máme ve Francii vážný problém a musíme dělat více pro to, aby extremisté nemohli jednat. Tak jak to je teď, dojde k dalším útokům,“ mínila.

Na seznamu radikálů je ve Francii údajně 12 000 islamistů, ale jen tucet je aktivně sledován 24 hodin denně.

Minulý týden se také nesl ve znamení útoků, policie postřelila muže s nožem v Metzu, jen dva dny poté, co další ubodal svou oběť na předměstí Paříže. Oba útočníci křičeli Allahu Akbar. Deník Le Figaro pak tyto incidenty označil za „obyčejný džihád“. Fotogalerie: - Okamura v Úpici

Pět let po útoku na redakci Charlie Hebdo vydal satirický časopis zvláštní číslo, ve kterém brojil proti skupinám, které se snaží zavést cenzuru. Ale výbuch nespokojenosti nevybudil francouzské elity a činitele k odporu proti islamismu a jeho podporovatelům. Dle institutu naopak v zemi, která dříve platila za garanta svobody vyjadřování, stoupá autocenzura. „Pro humoristy ve Francii je snadné si dělat legraci z papeže a katolíků, z židů nebo protestantů,“ svěřil se jeden ze zaměstnanců satirického magazínu. Ale u islámu to tak není. „Cítíme, že to náboženství je strašidelné. Slovo islám je strašidelné, tady teroristé vyhráli,“ dodal.

Islamizace předměstí prý také pokračuje, v jednom z nich podle francouzských médií hořelo na Nový rok 1 500 aut. Profesor ze Sorbonny, Bernard Rougier tvrdí, že islamismus je hegemonický projekt a rozděluje dělnické čtvrti. Další odborník tvrdil, že džihádisté jsou v teritoriální a komunitní izolaci spokojeni. A zatímco dle Gatestone Institutu islamističtí imámové hledají další rekruty, politický islám plní kandidátky na předměstích. Francouzský prezident Macron se prý postavil proti tomu, aby tyto skupiny byly zakázané. Dle alžírského spisovatele Boualema Sansala je to však právě tam, odkud se francouzští teroristé berou, a Francie se pomalu stává „Islamistickou republikou“. Bývalý ministr vnitra Francie řekl, že je jen otázkou času, kdy se vedle sebe žijící komunity octnou tváří v tvář. Islamisté prý také zverbovali konvertity z francouzské armády.

Pět let po útoku na Charlie Hebdo se islamistům podařilo spáchat útoky na katolického kněze, ve výročí pádu Bastilly, proti židovským komunitám i proti obyčejným lidem. K útoku dokonce došlo i na policejní stanici.

Francouzský spisovatel Pascal Bruckner k tomu řekl, že islamismus vítězí: „Jeho požadavky byly naplněny, nikdo si už netroufne zveřejnit karikaturu Mohameda. Autocenzura vládne. Nenávist je namířena vůči těm, kdo odmítají nezveřejňovat informace než proti těm, kdo je nezveřejňují. Nemluvě o psychiatrizaci terorismu za účelem mediálního očištění islámu. Pokud by nám v roce 2000 řekli, že v roce 2020 bude 20 ilustrátorů a intelektuálů pod policejní ochranou, nikdo by tomu nevěřil.“ Novinářka z Charlie Hebdo také uvedla, že co měsíc jí přijdou výhrůžky smrtí, se kterými jde na policii.

V Paříži se pak nedávno odehrál pochod – nikoliv proti terorismu, ale proti islamofobii. V roce 2017 islamista umučil Židovku Sarah Halimiovou – a nebyl soudem uznán trestně odpovědným, protože prý měl „psychickou příhodu“. Podle hlavního francouzského rabína se jedná o de facto „licenci k zabíjení Židů“. Říkat, že ve Francii je hlavním zdrojem antisemitismu islamismus, je prý tabu.

Celý článek ZDE

