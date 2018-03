Italské volby vyhrál Putin, píší ve světě

Průzkumy veřejného mínění z posledních týdnů dávaly tušit, že vyloženě prounijní politická hnutí nečeká nic snadného. Realita je však ještě horší, než si dokázal Brusel představit v těch nejhorších nočních můrách. Mediální mainstream hodnotí výsledek italských voleb jednoznačně a zároveň dle očekávání. Hnutí pěti hvězd, které získalo přes třicet procent hlasů, označují novináři a politologové za krajně pravicové a populistické uskupení. Stejné nálepky potom dávají Lize severu v čele s Matteo Salvinim.

Profesorka Ben-Ghiatová z New York University dokonce na webu CNN tvrdí, že v italských volbách uspěli fašisté. „Žádná ze stran či koalic sice nemá dostatek hlasů pro sestavení vlády, ale na obzoru se rýsují změny, které pro liberální demokracii nevěstí nic dobrého,“ píše Ben-Ghiatová, která označuje za klíčové téma voleb migraci. Zároveň však poukazuje na třetinovou nezaměstnanost mládeže a celkově špatné ekonomické výsledky.

Salviniho označuje za „nebezpečného člověka“ a vyčítá mu, že „obdivuje Vladimira Putina a rád se fotí s Viktorem Orbánem, Marine Le Penovou či Donaldem Trumpem, které považuje autorka článku za nejhorší zlo současné světové politiky. „Tyto volby ukázaly, že Itálie, kde se před desítkami let zrodil fašismus, se rozhodla upřednostnit spíš své pravicové než tradiční levicové kořeny,“ uzavírá Ben-Ghiatová.

Své obavy z vývoje v Itálii neskrývá ani komentátor Ariel David izraelského deníku Haaretz, podle kterého je výsledek těchto voleb prvním skutečným úspěchem protestních stran v Evropě. „Povolební koalice budí obavy v Evropské unii a naopak radost v Kremlu,“ píše David ve svém textu, který nese titulek „Vladimir Putin zvítězil v italských volbách“. „Zapomeňte na Brexit či úspěch Donalda Trumpa. Nejtvrdší úder dostala liberální demokracie v Itálii,“ dodává David.

David očekává obtížná koaliční vyjednávání a tvrdí, že nejistota a nestabilita vážně poškodí nejenom Itálii, ale celou Evropskou unii. Naznačuje také, že svůj podíl na výsledku voleb má Rusko. „Před volbami se ozývaly varovné hlasy, že Kreml se bude snažit prostřednictvím fake news a internetových trollů ovlivnit výsledek hlasování. Ať už bude vládnout Liga severu s Berlusconiho Forzou Italia či Hnutí pěti hvězd, Rusko si může gratulovat.“

Z italských voleb má obavy také britský publicista a autor úspěšné knihy o Mussolinim Nicholas Farrell, který ve svém článku v magazínu Spectator s titulkem „Italská politická tortura pokračuje“ tvrdí, že výsledky voleb předvídal. „Itálii čeká velmi bolestné období, kdy se bude snažit sestavit vládu. V jejím čele může stát Hnutí pěti hvězd, jehož zakladatel Beppe Grillo vždy tvrdil, že do koalice nikdy nepůjde. Ale současný jednatřicetiletý šéf partaje Gigi Di Maio naznačil, že to již neplatí. Bůh pomáhej Itálii i celé Evropě,“ dává autor jasně najevo, co si myslí o vítězi voleb.

Psali jsme: Zahradil (ODS): Pane Junckere, paní Merkelová, pane Macrone - proberte se. Vaše představy o Evropě už nefungují Putin! Putin! Putin! To muselo přijít: Očekávaný komentář k volbám v Itálii Italské volby: To je nářek. Pláč. Strach, který cítí EU. Ale Marine Le Pen do Bruselu vzkázala toto Itálie: Katastrofa Bruselu. „Populisté vyhráli!" naříká Bakalův tisk. Jak je to doopravdy?



