Ivan Bartoš rozjel kanonádu: Lži, lži, lži! Novináři jsem řekl, že nezvýšíme daně. A na titulce byl opak

Spousta lidí o nás lže, Babiš o nás lže. Lže o nás v médiích, lže ve Sněmovně. Babiš se mi vyhýbá, on chodí jen do pořadů, kde si může říct to svoje, ty svoje floskule. Ivan Bartoš (Piráti) se před kamerami pořádně rozjel. Nastínil, co lidé mají čekat od koalice Pirátů a Starostů a také, jak se Piráti dívají na migrační krizi a jak ji chtějí řešit.

reklama

V březnu a dubnu tohoto roku se zdálo, že české politické scéně začíná kralovat koalice Pirátů a Starostů. Jenže v červenci možná koalici trochu dochází dech. Na první místo se vrátil Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Předseda Pirátů Ivan Bartoš to přičítá tomu, že nejen sám Babiš, ale i další lidé šíří o Pirátech lži. Šíří je, protože se Pirátů bojí.

„O nás spousta lidí lže, protože se nás bojí. Pirátů a Starostů. A od té doby, co jsme vystřelili v jednom z průzkumů nad 30 procent, jsem se o Pirátech a Starostech dočetl spoustu věcí. Včetně třeba titulní stránky novin, kde jsem na otázku ‚Budete zvyšovat daně?‘ odpověděl ‚Ne‘, ale pak na titulní stránce těchto novin s mojí fotkou byla odpověď ‚Zvýšíme daně‘,“ pravil Bartoš v rozhovoru pro CNN Prima News

Obratem zdůraznil, že Piráti odmítají zvyšovat zdanění práce. Jiná situace prý panuje kolem velkého komplexu hal stojících na okraji obcí a měst. Tyto komplexy přivedou nové pracovní síly, ale lidé v nich pracující také mají děti, potřebují školy a tak podobě. Proto stojí za úvahu zvýšit těmto komplexům daně, aby byly peníze na nové školky, školy a podobně.

Současně je podle Bartoše třeba vést debatu o zavedení digitální daně někde mezi třemi až pěti procenty, protože covidová krize ukázala, že se spousta věcí přesunuje do digitálního světa, na což je třeba ekonomicky reagovat, aby měl stát peníze na to, co lidi poptávají – zdravotní služby i zajištění bezpečí.

„Ale první musíte zajistit, aby ten stát byl efektivní. To, že ten stát vybírá množství peněz, které pak neinvestuje, které jsou na nesmyslné projekty, které se někde rozkradou, to je to místo pro šetření. My třeba v té protikorupční strategii, která je součástí našeho programu, máme registr dotací. Veřejně kontrolovatelný. Teď k nám putuje velké množství peněz z EU, rekultivace krajiny, plno obnovy, a z těchto peněz se nesmí stát ROP Severozápad,“ varoval Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tohle bude připraven říct i v okamžiku, až konečně usedne proti Andreji Babišovi v regulérní televizní debatě.

„On se mi vyhýbá, on si vybírá ty formáty, kde může říct to svoje, ty floskule. Nás se bojí, a proto o nás lže. Bohužel lže v médiích a překrucuje různé výroky. A bohužel sám, co tvrdil, popírá, a bohužel straší lidi, což mi přijde dost nechutný způsob kampaně,“ nešetřil Bartoš šéfa hnutí ANO Babiše.

„Já když se bavím třeba s diplomaty, tak pan Babiš, pokud za někoho někdy kopal, tak to bylo za sebe a za své zájmy, ať už v zemědělství, nebo v chemickém průmyslu,“ pokračoval v kanonádě Bartoš.

Jasně také popsal, jak se Pirátská strana dívá na migrační krizi.

„My jsme jako první strana v České republice ještě v roce 2015, je to veřejně dostupné, odmítli nelegální migraci, odmítli kvóty. Navrhli jsme způsob návratu lidí, kteří prchají před válkou. Pan premiér nemluví pravdu. V roce 2020 jsme aktualizovali to stanovisko, ale pan premiér se snaží udělat z voleb kůlničku na dříví a vytáhnout tam témata, která s Českem nesouvisí. A já chci říct jednu věc. Já si pamatuju, rok 2017, kdy nám pan Babiš nadbíhal a říkal, že ‚to jsou ti šikovní lidé v IT‘. Ale ta voličská základna se mu posunula,“ kroutil hlavou Bartoš nad Babišem.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem dodal, že Piráti a Starostové mají jasný program, jak posunout Česko kupředu, zatímco Andrej Babiš a jeho ministři dělají v EU spíš ostudu, když místo za Česko bojují za Agrofert.

Bartoš chce prý místo toho s lidmi mluvit na rovinu a říkat jim věci po pravdě. Piráti navíc mají už dvanáct let zkušeností s působením v politice a vědí, jaké to je, připravovat komplexní program. Zkušenostmi a propracovaným programem se Piráti liší např. od Přísahy Roberta Šlachty, který má jedno hlavní téma – boj za spravedlnost, a pár pěkných fotek k tomu.

Celý rozhovor naleznete zde

Dredy, které nosí, na to nemají vliv. Ty prý nosí proto, že je muzikant s duší indiána.

Babiš má navíc na triku obrovský průšvih s covidem a více než 30 tisíci covidovými úmrtími. K dovršení všeho zlého se navíc za Babišovy vlády stalo z korupce systémové opatření.

Stát by podle Bartoše měl pamatovat na lidi, kteří se nikoli vlastní vinou dostali do nesnází, a současně by neměl házet klacky pod nohy schopným lidem.

Důrazně odmítl, že by si Piráti a Starostové už rozdělili ministerstva. Jen prý chtěli lidem ukázat, že mají desítky schopných lidí, kteří se mohou chopit práce ministra, až Piráti uspějí ve volbách. Veřejnost má podle Bartoše právo vědět, že Piráti a Starostové mají k dispozici dost odborníků, takže se není třeba bát toho, že se pětkrát vymění ministr zdravotnictví za jediný rok, jak se to stalo hnutí ANO v covidovém roce.

Hlasitě prohlásil, že Piráti se nechystají lidem významně zdaňovat byty. Nic takového v programu nemají. Stejně tak tam nemají polyamorii, o které mluví Babiš. Je to nesmysl.

Psali jsme: Cukr a bič. Maláčová popsala, jak bojovat s chudobou Milion chvilek po něm jde. Tvrdě Hamáček: S Babišem po volbách ano, s opozicí ne. Slyšel jsem totiž z řad ODS... Lubomír Volný ucpal Sněmovnu. Pomohla až hrubá síla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.