Ivan David: „Totalita. Ukrajinského typu.“ BIS se snaží ovlivnit eurovolby

Cíl je jasný. Máme za zájmy USA bojovat proti Rusku do posledního českého občana. BIS má ambice celounijní. Takže také do posledního Maďara, Slováka, Poláka, Rumuna, atd. Západu unie se to zatím netýká. Španěl Josep Borrell, „vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“ nám to jasně vysvětlil: „Nemůžeme nechat Rusko vyhrát tuto válku. V opačném případě velmi utrpí zájmy Spojených států a Evropy. Není to jen o štědrosti. Nejde o to podporovat Ukrajinu, protože Ukrajince milujeme. Je to v našem vlastním zájmu. A je to také v zájmu Spojených států jako globálního hráče…”

Jasněji pro každého zabedněnce to říci nemohl. Jde o zájem USA zachovat si postavení první velmoci. Postavení, které je ohroženo. Unijní vazalové v roli nejvyšších představitelů zatím obětují zájmy občanů zemí EU. Nejdříve těch na východě, které si zprivatizovali.

Zde si připomeňme jejich západní zvyky. Západní země jako koloniální velmoci po staletí vykrádaly zbytek světa. Za své zájmy nechaly bojovat jiné a bohatly. Je dobré připomínat Mnichovskou dohodu. Totiž zradu Anglie a Francie. Samozřejmě nás podle zvyku zradí kdykoli znovu. SS divize vazalů z celé Evropy táhly na Rusko, tehdy Sovětský svaz. Šlo o jeho zdroje jako dnes a mnohokrát před tím. Metodou volby byla genocida.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



Češi na východ s Hitlerem netáhli. Petr Fiala a spolupracovníci to dnes chtějí „napravit“ a poslat české občany v prvních řadách. Základní „narativ“, tedy báchorka, je, že „Putin se nezastaví“. Co by tu hledal? Suroviny? Těch má víc než dost. Získat by mohl jen velké ztráty. Motivem prý je, že je zlý a má „imperiální choutky“. Tolik vládou propagovaný narativ. Ale musel by být ještě navíc blbý. Rusové zatím vojensky navštívili západní Evropu dvakrát. Poprvé dobyli Paříž, když zdecimovali s pomocí mrazu Napoleonovu armádu, podruhé, když dobyli Berlín po porážce Hitlera.

Borrell je „socialista“. To dnes nemá nic společného se sociální spravedlností. Je to jen módní převlek. Takzvaná „levice“ (socialisti, zelení, liberálové…) dnes podporuje militarizaci, eskalaci válečného konfliktu a samozřejmě likvidaci hospodářství unie pomocí Green Dealu a budoucí občanskou válku masovou imigrací. V tom jsou skoro zajedno s „lidovci“, a pokud jde o přípravu války, tak v jednom šiku.

Občanům v Evropské unii se přestává líbit perspektiva krachujícího průmyslu a zemědělství a chudnutí většiny obyvatel. Nelíbí se jim kriminalita a další problémy přicházející s imigrací. A už vůbec se jim nechce do války. Propaganda médií hlavního proudu do občanů hustí svoje narativy horem dolem. Čím dál víc občané vidí rozdíl mezi propagandou a každodenní realitou. Vnímají, že újmy, které cítí, jsou plodem současného „systému“. Proto rostou „antisystémové strany“.

Evropská unie má na potlačování těchto stran a lidí svoji Jourovou pro „evropské hodnoty“ v čele s cenzurou a nástupem totality ke zvládnutí nespokojenosti. My „antisystémoví“ jsme nálepkováni jako fašisté nebo nacisté. Jenže jsme to naopak my, kdo hájí demokracii proti jimi zaváděné totalitě.

Petr Fiala jako mnohokrát usvědčený lhář se na Twitteru (X) chlubí: „Odhalili jsme proruskou síť…“

Ne, to BIS se snaží zasáhnout do předvolebního boje. Po volbách do Evropského parlamentu na začátku června by se totiž mohlo stát, že by jejich „systém“ skončil v propadlišti dějin.

Čučkař generál Koudelka jako obvykle nepředložil žádné důkazy, jen tvrzení, která by u žádného soudu neobstála. A řada „systémových“ médií obvinění opakuje. Obvinění jsou směšná, ale postačující pro hloupého povrchního čtenáře zvyklého předem souhlasit s aktuální vrchností.

Poslanec německého parlamentu Bystroň prý dostal peníze od jakési ruské agentury. Ano? Kdy? Kolik? Za co? Hluboké mlčení… Zavedli termín „proruský“ pro snahy zabránit eskalaci války, a termín „proukrajinský“ pro podporovatele ukrajinského režimu vedoucího válku do posledního Ukrajince a dál…

Této agentuře prý poskytli rozhovor Paroubek, Klaus a řada dalších dnes „nesystémových“ politiků. No a…? Dopustil se někdo z nich trestného činu? Jakého? Kdy? Ne? Tak nás generále Koudelko přestaňte obtěžovat! Listina základních práv a svobod jasně říká, že každý má právo vyslovovat svoje názory a šířit je. Pronásledování lidí, kteří nespáchali žádný trestný čin, to je základní znak právě zaváděné totality. Přesně proto byla založena Charta 77.

Hanobící články dokonce uvádějí jména politiků, kteří si dovolili se zúčastnit semináře o budoucnosti Evropy. Co je na tom protizákonného? Nic? Tak co je Koudelkovi a Fialovi do toho? Ani se nedivím, že jim to vadí, plánovanou budoucnost Evropy by rádi utajili.

Petr Bystroň se (ó jaká hrůza!) zúčastnil konference hnutí Trikolora, a považte, mluvil tam! Trikolora je řádně registrované hnutí a Petr Bystroň pobývá v ČR legálně. Co je BIS do toho? Jakým právem sleduje legální aktivity politických stran a snaží se ve veřejnosti vzbudit dojem, že jde o nelegální aktivity?

Každý občan má právo činit vše, co není zákonem zakázáno. Naopak orgány státu smějí činit jen to, co jim zákony ukládají. Který zákon ukládá BIS skandalizovat občany, kteří nečiní nic protiprávního? Zatím žádný. Ale stoosmička v Parlamentu a stosedmička na Hradě by rádi takové zákony zavedly. To abychom se přiblížili jejich ideálu – ukrajinskému režimu s jeho zákazem politických stran, zákazem médií a pronásledováním všech opozičních hlasů.

Proč to dělají? Je to projev slabosti. Nejen nedostatku síly, ale i slabosti ducha. Lidé ve své velké většině chtějí žít s pravdou a sledovat svůj prospěch, vědí, že lež v cizím zájmu je dovede jen k úpadku.

Všeho do času…

