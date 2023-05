Ivan Vyskočil z Kroměříže: „Nové strašidlo na Hradě. Pavlovi ji přeju.“ Konečná herce chválí

Zločinci z ODS, oberou důchodce a celý národ, protože už nemají pomalu co ukrást. Je to vláda potopená v cizí prdeli, co má za úkol tuhle republiku zničit. Ivan Vyskočil promluvil k lidem na demonstraci proti zvyšování důchodového věku a za sociální spravedlnost, kterou ve čtvrtek pořádala KSČM v Kroměříži na Velkém náměstí. Nabádal mladé lidi, aby včas prozřeli a nedovolili naši zemi úplně padnout na držku. Šéfka komunistů Kateřina Konečná zde položila květiny u pamětní desky armádního generála Ludvíka Svobody.

I mezi herci se najdou světlé výjimky, tak šéfka KSČM uvedla projev Ivana Vyskočila na shromáždění v Kroměříži. Ten úvodem hovořil o tom, že se pro jeho mnohdy odlišné názorové postoje, na rozdíl od jeho hereckých kolegů, nedostává žádného prostor ve veřejnoprávní televizi a pomalu se tak děje i v komerčních televizích. „Já už dlouho neměl tolik obecenstva, protože já už nesmím kolem České televize ani projít, ti by mě normálně zastřelili. Často se mě lidé ptají, jestli Česká televize bude něco točit a já říkám, určitě, ale beze mě,“ bavil účastníky protestu z pódia na Velkém náměstí. „A ty ostatní televize se tak pomalu přizpůsobují, takže už se dlouho nikam nehrnu,“ dodal.

Následně spustil kritiku na adresu vládní ODS: „Já jsem byl roce 89 také nadšený, dneska bych si raději dal před držku, poměrně dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že to ODS, že se jim začalo říkat modré straky zcela právem. A dneska už to nejsou ani modré straky, dneska už jsou to zločinci. Jinak se to nedá říct. Oni se vymlouvají na to, že to vlastně dělají výborně, ale špatně to komunikují,“ rozhodil Vyskočil rukama.

„No, uznejte, že je to špatná komunikace, když třeba málokdo pochopí, to pochopí fakt jen chytrá hlava, že my vyrábíme elektřinu za opravdu halířové položky, pak ji pošleme do Německa a odtamtud ji kupujeme za 18 korun. To málokdo může pochopit, to se musí vykomunikovat. A na to má hlavu pan Fiala nikdo jiný,“ glosoval ironicky argumenty premiéra ohledně špatné komunikace vládních opatření.

„Je to ale hlavně nejlepší vláda, oni se vždy pochválí sami, za ně to nikdo neudělá,“ komentoval dále jak představitelé vlády ignorují zaznívající kritiků jejich politiky. „Je to nejlepší vláda, kterou kdy Ukrajina měla,“ konstatoval Vyskočil.

Vládní pětikoalici odsoudil za to, že je asociální: „Všechno už budou prostě brát z našich peněženek, oberou důchodce, oberou celý národ, protože už nemají pomalu co ukrást, už nemají pomalu co prodat, už je tady snad jenom Budvar a pár podniků. Budou nasazovat domovní daně, až nebudeme moct zaplatit, tak nám to vše seberou a prodají sudetským Němcům, ti už se na to třesou. Pan Posselt a pan Fiala jsou největší kamarádi,“ doplnil Vyskočil.

Neubránil se ani kritice zrušení poboček České pošty, v této souvislosti mu přijdou více než úsměvné poštovní známky s Petrem Pavlem. „Teď vytiskli nádherné známky s naším novým panem prezidentem, jsou ve všech barvách, akorát zapomněli, že nám už zrušili pošty, nevím, na co to budeme lepit,“ svěsil ruce Vyskočil a jeho slova opět vyvolala reakci v podobě potlesku lidí.

Závěrem vysvětlil, proč měl potřebu podpořit akci komunistů, dnes podle něj už není zásadní otázka, zda levice či pravice: „Prostě ocitám se na schůzi..., vidím tu prapory KSČM a možná, že se všichni divíte, že jsem se tu octnul i já. Pravda, říkal jsem, býval jsem nadšený a strašně rád a teď už je mi jedno, jestli je někdo na pravici, nebo na levici. Já už to rozlišuji jenom podle toho, kdo to s námi a s českým národem myslí dobře,“ uvedl jednoduše.

„Strašně bych si přál, abychom jednou měli českou vládu, která nebude potopená v nějaké cizí prdeli, do který se prostě zarazí,“ popustil Vyskočil uzdu svým emocím. „Proto jezdím s každým, kdo to myslí s naší republikou dobře. Já se obávám, že ti, co tam teď sedí, ti to s naší republikou myslí špatně, ti mají za úkol tuhle republiku zničit, všechny nás ožebračit,“ zalitoval Vyskočil, čeho jsme se dožili.

Apeloval na mladou generaci, která to vše ještě může zvrátit. „Doufám, že těch úplně strašných konců se nedožiju a doufám, že ti mladí, co jsou mezi námi, to pochopí včas a nedopustí, abychom opravdu úplně padli až na tu držku,“ uvedl.

„Oni nám opravdu přepisují dějiny, ale my to všichni pamatujeme, nám už nic nenakecají! Dostal jsem nádherný dotaz: ‚Prosím vás, už se blíží ty dny osvobození. Už je jisté, kdo nás osvobodil, nebo se to bude ještě měnit?‘,“ zmínil Vyskočil, který vyprávěl vtip o ministru financí Stanjurovi z ODS, jehož pointou bylo, že lidem nakonec „zdaní i to hovno, které jim zbylo“. „Dělejte vše pro to, abychom do té prdele nedošli a těm, co tak špatně komunikují, těm bych řekl velmi jednoduše ,jděte už do hajzlu!'," zakončil Vyskočil.

Na akci promluvila také europoslankyně Kateřina Konečná, v rámci demonstrace v Kroměříži také navštívila pamětní desku armádního generála Ludvíka Svobody, u které položila květiny. Fotografie zveřejnila na svém Facebooku s následujícím komentářem: „Před demonstrací v Kroměříži jsem se spolu s místopředsedkyní KSČM M. Pěnčíkovou byla poklonit generálu Svobodovi!“

Čest jeho památce pak vzdaly stovky diskutérů pod jejím příspěvkem, kteří jí za tento akt děkovali a Ludvíka Svobodu označovali za jednoznačně nejlepšího prezidenta, výborného generála a poctivého člověka.

